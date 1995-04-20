Happy Scalping Indicator Leandro Bernardez Camero インディケータ

このインジケーターは アグレッシブなスキャルピング と バイナリーオプションの速いエントリー のために設計されており、 毎バー でシグナルを生成し、常に何が起こっているかを正確に把握できます。 Happy Scalpingチャンネルに参加する： MQL5 再描画しません ：現在のバーのシグナルは リアルタイム で生成されるため、まだバーが形成されている間に、前のバーの終値に対して価格が上がるか下がるかによってシグナルが変わる可能性があります。 しかし、バーが 閉じる と、シグナルの色は 完全に固定されます 。変更されず、消えず、動かず、 見るものがそのまま残ります。 なぜこのように設計されたのか？ 多くのスキャルパーは、特に価格が ブレイクアウトや急激な動き をする際に、すぐにシグナルを受け取ることを重視しています。そのため、その瞬間に迅速に取引を行い、すぐにピップを獲得することができます。 一方で、バーが閉じた後の 確認を待つ ことを好むトレーダーもおり、その場合でもこのインジケーターを問題なく使用できます。 どちらのアプローチも有効です 。このシステムはどちらのスタイルにも