SmartBubbles Accumulation
- インディケータ
- Vincent Jose Proenca
- バージョン: 3.50
- アップデート済み: 11 12月 2025
- アクティベーション: 5
バブルインジケーター ― 価格減速 + 出来高スパイク検出
価格が突然減速し、同時に出来高が急増したときに、チャート上に色付きの四角を表示するシンプルなビジュアルツールです。
（塗りつぶし機能と同心円状のバブル効果を含む）
市場が動き出す前の重要なタイミングを見極めるのに役立ちます。
インジケーターの役割：
-
市場が動く前に「ためらう」瞬間を検出
-
出来高が増えても価格があまり動かないポイントを表示
-
ブレイクアウトや転換の可能性を事前に察知
動作の仕組み：
-
現在のチャートよりも小さいタイムフレームを分析
-
異常に小さいローソク足を検出（価格の減速）
-
異常に高い出来高を検出（出来高スパイク）
-
緑（強気）または赤（弱気）の四角を表示
主な設定項目：
-
価格感度： 値が低いほど反応が敏感
-
出来高倍率： 値が高いほど検出が厳密
-
バブルサイズ： 表示の見やすさを調整
なぜ便利なのか：
-
シンプルで視覚的にわかりやすい
-
複雑な計算は不要
-
興味深い市場パターンを見つけやすい
-
完全にカスタマイズ可能
レンジ相場、ブレイクアウト、または市場のダイナミクスを理解するのに最適です。