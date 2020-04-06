PrevBreak Trader
- エキスパート
- Fabio Conrado Ortolan
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
PrevBreak Trader EA – インテリジェントなブレイクアウト戦略
PrevBreak Trader EA は、前のバーのブレイクアウトに基づいて高精度な自動エントリーを実現するために開発されたEAです。価格アクションと補助インジケーターを組み合わせ、安定したトレードと堅牢なリスク管理を提供します。
EA は自動注文を送信せず、シグナル生成モードのみで動作するように設定することもできます。このモードでは、チャート上に明確なアラートが表示され、独自のエントリー、ストップロス、テイクプロフィットを使って手動で取引を実行できます。
⚙️ トレード設定
- ロットサイズ設定可能 – 手動またはリスクプロファイルに合わせて調整。
- 1日の勝ち負け取引制限 – 自動規律によりオーバートレードを防止。
- 柔軟なテイクプロフィット – ボラティリティに応じて目標ポイントを調整。
- 確実なストップロス – 資金を守るため常に設定。
📈 ブレイクアウトロジック
EAは直前のローソク足を監視し、高値・安値でのブレイクポイントを検出します。条件が確認された場合のみエントリーを行い、精度の高い選択的な取引を実現します。
🔍 インテリジェントフィルター
- 高速・低速移動平均線 – 市場の主要トレンドを判断。
- HiLoインジケーター – トレンド確認をサポート。
🛡️ 高度なトレーリングストップ
- 設定した最小利益に到達後に作動。
- 価格の進行に応じて動的に調整。
- ステップと距離を自由に設定可能。
- RSI と ADX による追加確認後に作動、利益獲得の可能性を向上。
⏰ 取引時間管理
- エントリー可能な時間帯を指定可能。
- 設定した時間に全ポジションを自動決済。
🚀 特徴
PreviousBar Breakout EA は単なるブレイクアウトEAではありません。前のローソク足の分析とインジケーターフィルターを組み合わせることで、選択的で安定したエントリーを提供します。さらに、リスク管理機能が規律を保ち資金を守ります。
📋 必要条件
- すべての銘柄に対応（FX、株価指数、コモディティ）。
- 短期〜中期タイムフレームに最適 (M5, M15, H1)。
- 低スプレッドで約定の早いブローカー推奨。
💡 使用方法
- MetaTrader 5のチャートにEAを適用。
- ロット、リスク、目標、取引時間を設定。
- デモ口座で動作を確認。
- 確認後、資金管理ルールに従ってリアル口座で使用。
リスク管理、高度なトレーリングストップ、信号確認フィルターを備えた信頼できるブレイクアウトEAを探しているなら、PreviousBar Breakout EA が最適です。