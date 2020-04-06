PrevBreak Trader

PrevBreak Trader EA – インテリジェントなブレイクアウト戦略

PrevBreak Trader EA は、前のバーのブレイクアウトに基づいて高精度な自動エントリーを実現するために開発されたEAです。価格アクションと補助インジケーターを組み合わせ、安定したトレードと堅牢なリスク管理を提供します。

EA は自動注文を送信せず、シグナル生成モードのみで動作するように設定することもできます。このモードでは、チャート上に明確なアラートが表示され、独自のエントリー、ストップロス、テイクプロフィットを使って手動で取引を実行できます。

⚙️ トレード設定

  • ロットサイズ設定可能 – 手動またはリスクプロファイルに合わせて調整。
  • 1日の勝ち負け取引制限 – 自動規律によりオーバートレードを防止。
  • 柔軟なテイクプロフィット – ボラティリティに応じて目標ポイントを調整。
  • 確実なストップロス – 資金を守るため常に設定。

📈 ブレイクアウトロジック

EAは直前のローソク足を監視し、高値・安値でのブレイクポイントを検出します。条件が確認された場合のみエントリーを行い、精度の高い選択的な取引を実現します。

🔍 インテリジェントフィルター

  • 高速・低速移動平均線 – 市場の主要トレンドを判断。
  • HiLoインジケーター – トレンド確認をサポート。

🛡️ 高度なトレーリングストップ

  • 設定した最小利益に到達後に作動。
  • 価格の進行に応じて動的に調整。
  • ステップと距離を自由に設定可能。
  • RSIADX による追加確認後に作動、利益獲得の可能性を向上。

⏰ 取引時間管理

  • エントリー可能な時間帯を指定可能。
  • 設定した時間に全ポジションを自動決済。

🚀 特徴

PreviousBar Breakout EA は単なるブレイクアウトEAではありません。前のローソク足の分析とインジケーターフィルターを組み合わせることで、選択的で安定したエントリーを提供します。さらに、リスク管理機能が規律を保ち資金を守ります。

📋 必要条件

  • すべての銘柄に対応（FX、株価指数、コモディティ）。
  • 短期〜中期タイムフレームに最適 (M5, M15, H1)。
  • 低スプレッドで約定の早いブローカー推奨。

💡 使用方法

  1. MetaTrader 5のチャートにEAを適用。
  2. ロット、リスク、目標、取引時間を設定。
  3. デモ口座で動作を確認。
  4. 確認後、資金管理ルールに従ってリアル口座で使用。

リスク管理、高度なトレーリングストップ、信号確認フィルターを備えた信頼できるブレイクアウトEAを探しているなら、PreviousBar Breakout EA が最適です。

