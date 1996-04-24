SInalTradeEA Telegam To MT5

SinalTradeEA Telegram To MT5

SinalTradeEA は、取引シグナルを MetaTrader 5 に直接連携するために設計された完全自動売買システムです。
高精度な注文実行と、エントリー・エグジット・リスク管理に対する完全な制御を提供します。

主な特徴

  • Telegram シグナルまたは外部シグナルとの直接連携。

  • 完全自動の注文実行。

  • 複数モードに対応したスマートな TP/SL 管理。

  • 高度なロット管理とリスク管理機能。

  • 複数の通貨ペアおよび CFD に対応。

  • スリッページ、スプレッド上昇、ドローダウンに対する保護機能。

詳細パラメータ

テイクプロフィットモード

  • TP_MODE_AUTO → シグナルの TP を使用。

  • TP_MODE_MANUAL → 手動で設定。

  • TP_MODE_HYBRID → シグナル TP を優先し、未提供の場合は手動 TP を使用。

オーダーコメント

  • COMMENT_FROM_SIGNAL → シグナルのコメントを使用。

  • COMMENT_MANUAL → ユーザーが定義したコメント。

ロット配分

  • LOT_EQUAL_DIVISION → 均等配分。

  • LOT_PERCENTAGE_BASED → 割合による配分。

  • LOT_RISK_WEIGHTED → リスクと距離に基づく調整。

  • LOT_FIXED_PER_TP → 固定ロット。

リスク管理モード

  • RISK_MODE_FIXED_LOT → 固定ロット。

  • RISK_MODE_PERCENT_BALANCE → 残高の割合。

  • RISK_MODE_PERCENT_EQUITY → 証拠金の割合。

  • RISK_MODE_AUTO → 自動適応型リスク管理。

取引時間の制御

  • トレードセッションを設定可能。

  • 高インパクトニュース期間中の取引を制限可能。

ストップロスと保護機能

  • 自動または手動 SL 設定。

  • スプレッドフィルタ。

  • スリッページ保護。

  • 全体ドローダウン保護。

デバッグモード

  • EnableDebugMode → 詳細ログ出力を有効化。

利点

  • シグナルの自動実行。

  • 感情的な判断を排除。

  • 安定したトレードを可能にする高い一貫性。

  • 保守的から積極的なスタイルまで対応。

結論
SinalTradeEA V4.7 は、MT5 上でシグナル取引を自動化するための安全で柔軟性の高いソリューションです。

重要: 購入後、インストール手順を受け取るためにご連絡ください。


