SinalTradeEA は、取引シグナルを MetaTrader 5 に直接連携するために設計された完全自動売買システムです。
高精度な注文実行と、エントリー・エグジット・リスク管理に対する完全な制御を提供します。
主な特徴
-
Telegram シグナルまたは外部シグナルとの直接連携。
-
完全自動の注文実行。
-
複数モードに対応したスマートな TP/SL 管理。
-
高度なロット管理とリスク管理機能。
-
複数の通貨ペアおよび CFD に対応。
-
スリッページ、スプレッド上昇、ドローダウンに対する保護機能。
詳細パラメータ
テイクプロフィットモード
-
TP_MODE_AUTO → シグナルの TP を使用。
-
TP_MODE_MANUAL → 手動で設定。
-
TP_MODE_HYBRID → シグナル TP を優先し、未提供の場合は手動 TP を使用。
オーダーコメント
-
COMMENT_FROM_SIGNAL → シグナルのコメントを使用。
-
COMMENT_MANUAL → ユーザーが定義したコメント。
ロット配分
-
LOT_EQUAL_DIVISION → 均等配分。
-
LOT_PERCENTAGE_BASED → 割合による配分。
-
LOT_RISK_WEIGHTED → リスクと距離に基づく調整。
-
LOT_FIXED_PER_TP → 固定ロット。
リスク管理モード
-
RISK_MODE_FIXED_LOT → 固定ロット。
-
RISK_MODE_PERCENT_BALANCE → 残高の割合。
-
RISK_MODE_PERCENT_EQUITY → 証拠金の割合。
-
RISK_MODE_AUTO → 自動適応型リスク管理。
取引時間の制御
-
トレードセッションを設定可能。
-
高インパクトニュース期間中の取引を制限可能。
ストップロスと保護機能
-
自動または手動 SL 設定。
-
スプレッドフィルタ。
-
スリッページ保護。
-
全体ドローダウン保護。
デバッグモード
-
EnableDebugMode → 詳細ログ出力を有効化。
利点
-
シグナルの自動実行。
-
感情的な判断を排除。
-
安定したトレードを可能にする高い一貫性。
-
保守的から積極的なスタイルまで対応。
結論
SinalTradeEA V4.7 は、MT5 上でシグナル取引を自動化するための安全で柔軟性の高いソリューションです。
重要: 購入後、インストール手順を受け取るためにご連絡ください。