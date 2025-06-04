PCA Arbitrage3X EA

5

メインコンポーネント分析（PCA）メソッドは、大量のデータから市場挙動を決定づける最も重要な要因を抽出する定量的・数学的アプローチです。本アドバイザーでは、PCAが複数の資産の過去価格変動を同時に解析し、どの共通的な動き（すなわち主成分）がそれらのダイナミクスに影響を与え、どの動きが統計的に異常な乖離を示しているかを見極めます。そして得られた情報をもとに、市場全体の変動影響を最小化するバランスの取れたポジションを構築します。

―――――――

１. アドバイザーにおける動作原理

1.1 定量データに基づく高品質なシグナル

従来のテクニカル指標（移動平均やオシレーターなど）は、設定パラメータによって矛盾したシグナルを出しやすく、信頼性に欠ける場合があります。PCAは歴史的な統計的金融データを定量的に扱い、複数資産間の相互作用から生まれる主なドライバー（パターン）を抽出します。

1.2 ヤコビアルゴリズムの適用

主成分を算出するために、本アドバイザーではヤコビ（Jacobi）アルゴリズムを使用します。これは、行列の固有値・固有ベクトルを効率的に求める手法の一つであり、市場全体の動きと各銘柄間の相対的挙動のどちらが現状で最も重要かを客観的に判断するのに役立ちます。

1.3 機械学習と自動化

PCAは機械学習的一要素と見なすことができます。過去の統計的金融データを学習し、その知見をもとにポジションを形成・予測します。このアプローチにより、主観的な判断に頼らず、市場変化に合わせてアドバイザーが自動的に順応できるようになります。

⚠ 無し！マーチンゲール、ポジション平均化、ネット取引は一切なし！

―――――――

２. PCA戦略と他手法との比較優位性

2.1 客観性と信頼性

従来のテクニカル指標（移動平均やオシレーターなど）に依拠するルールは、しばしばあいまいまたは矛盾したシグナルを出すことがあります。本アドバイザーで用いるPCAは、統計的金融時系列データに基づく定量的数学計算をベースとしており、取引のエントリー・エグジットは客観的かつ定量的な基準によって判断されます。

2.2 分散投資および市場中立性

複数の資産を同時に解析することで、市場全体に対して中立的なバスケットを構築できます。ロング（買い）とショート（売り）のポジションは市場全体のリスクを最小化するようバランスされており、特にボラティリティの高い局面において資金保全に有効です。

2.3 ボラティリティ変化への適応力

PCAとATR（Average True Range：平均真実値幅）を組み合わせることで、現在の市場ボラティリティに応じてポジションサイズを自動調整します。その結果、戦略は柔軟性を備え、市況変化に合わせて最適化されます。

2.4 定量分析の優位性

テクニカル指標に基づく手法は、統計的優位性が不明確であり、パラメータ設定に左右されやすい欠点があります。PCAは定量的手法として実際の過去データから一貫性のあるパターンを抽出するため、長期的に安定した成果が期待できます。

３. まとめ

本アドバイザーにおける主成分分析（PCA）の採用は、市場データからノイズを排除し、本質的な因子を浮き彫りにする強力な定量ツールを活用していることを意味します。ヤコビアルゴリズムによる計算の自動化とATRによるボラティリティ評価の統合により、市場中立的なポジションを形成し、システミックリスクを低減し、客観的かつ数学的根拠に基づく意思決定を実現します。このアプローチは、従来のテクニカル指標に依拠する戦略と比較して、信頼性の高いシグナルを提供し、主観的な設定の影響を排除することで、トレーダーに安定的な結果をもたらします。

４. トレーダーにとっての最終価値

PCAを利用することで、トレーダーは市場変動における最重要因子を抽出し、ノイズや偶発的な揺らぎを排除したシグナルを得ることができます。具体的には：

  • 歴史的データに基づく高品質シグナル を得られるため、投機的な予測ではなく客観的な判断に基づいて取引を行えます。

  • 市場中立ポジションの構築 により、資産間の相対的な行動差を活かしてリスクをヘッジし、市場全体のセンチメントに依存しないパフォーマンスを追求できます。

  • 自動的なリスク管理 により、現在の市場ボラティリティに応じてポジションサイズが調整されるため、高ボラティリティ局面でも資金を守ることができます。

このように、主成分分析（PCA）は単なる数学アルゴリズムではなく、トレーダーが根拠ある意思決定を行い、システムリスクを低減し、変化する相場環境下でも規律あるトレードを実践できるためのツールです。特に、安定性を重視し、感情に左右されずに取引したい方にとって最適な戦略となります。

５. アドバイザーの使用手順

5.1 チャートへの導入

  1. チャート選択
    アドバイザーは、適用先チャートのシンボルを第一の資産として扱います。そのため、まずは戦略の中心となる資産をチャートに表示してください。第二・第三の資産（例：USTEC や US30 等）は、パラメータ設定画面で指定します。
    重要： 高い相関性を持つ３銘柄を選定してください（例：SPY–QQQ–IWM、GDX–GLD–GDXJ、COP–XOM–CVX など）。

  2. チャートへの適用
    選択した資産のチャートにアドバイザーをドラッグ＆ドロップします。すると「エキスパート設定」ウィンドウが表示され、変更可能なすべての入力パラメータが一覧で確認できます。

非常に重要: シンボルの選択とインストール方法。


    5.2 アドバイザーのパラメータと推奨設定

      Symbol2, Symbol3
      説明: PCA 計算に使用する第２および第３のアセット（シンボル）を指定します。
      推奨設定: メインシンボルと相関の高いアセットを選択し、市場中立ポジションを構築してください。

      MagicNumber
      説明: エキスパートアドバイザーが開く取引に付与される固有の識別子です。
      推奨設定: 他のエキスパートアドバイザーと重複しないユニークな数値を設定してください。

      ATR_Period
      説明: ATR（Average True Range）インジケーターの計算期間（バー数）です。
      推奨設定: ボラティリティ変化に合わせた調整が不要であればデフォルト値（14）のまま使用してください。より安定したボラティリティ指標が必要な場合は200まで増やすことも検討してください。

      Dispersion
      説明: 各主成分の分散品質を評価する閾値です。
      推奨設定: 分散品質のほとんどのケースに対応するデフォルト値（0.3）を推奨します。シグナルの安定性を高めたい場合は0.7まで引き上げてください。最適化範囲は0.0～1.0、ステップ0.05。

      Window for PCA
      説明: PCA 計算に用いる履歴期間（バー数）です。
      推奨設定: 安定した結果を得るには350～500バー程度が目安です。最適化は50～500バーの範囲で行ってください。

      Alpha
      説明: Score2 シグナルの閾値。範囲[–Alpha; Alpha]を逸脱するとエントリーを検討します。
      推奨設定: シグナルの感度に応じて調整してください。値が大きいほどエントリー頻度は減少します。最適化は0～2、ステップ0.1。

      Risk limit in % of Balance
      説明: 口座残高に対するリスク許容率（％）で、取引に割り当てる総資金を決定します。
      推奨設定: ご自身のリスク許容度に応じた値を設定してください。例えば、3つの銘柄バスケットに投資する金額を口座残高の2～3％に制限するなどが一般的です。

      TakeProfit in % of Risk / StopLoss in % of Balance
      説明: バスケットポジションの利確（TP）・損切り（SL）レベルを、Risk limit（リスク許容額）または口座残高の％で指定します。
      推奨設定: 目標利回りや許容ドローダウンに応じて最適なTP/SLレベルを設定してください。

      StopLoss in % of Balance
      説明: PCA バスケット取引での口座残高に対する最大許容ドローダウン率です。
      推奨設定: 許容ドローダウンに応じて選択します。一般的には口座残高の15～25％程度を上限として設定します。

      TradingStartHour/TradingStartMinute & TradingEndHour/TradingEndMinute
      説明: エントリー・エグジットを行う取引時間帯を設定します。
      推奨設定: 使用するセッション時間（たとえばマーケットオープンからクローズまで）を指定してください。

      Exit positions on TP/SL only during trading hours
      説明: TP/SL 到達時のクローズを取引時間内のみに制限するフラグです。
      推奨設定: CFD（24/7取引）や株式・ETFを同時に扱う場合、取引時間外に誤クローズしないよう true に設定してください。

      BasketRetryAttempts & BasketRetryDelayMS
      説明: バスケットの建玉／決済時にリトライを行う回数と待機時間（ミリ秒）です。
      推奨設定: 標準的には 5 回リトライ、100ms の遅延で問題ありませんが、ネットワーク不安定時やサーバー障害の多い環境では適宜調整してください。

    ６. 一般的な注意点と推奨事項

    6.1 テスト

    実運用前に必ずストラテジーテスターおよびデモ口座で検証を行ってください。
    非常に重要： 本戦略は高精度な定量アルゴリズムであるため、リアルデータの品質に対して非常に敏感です。Dukascopyなど高品質な履歴データを用いて最適化とバックテストを実施し、さまざまな相場環境下でのパフォーマンスを確認してください。

    6.2 モニタリング

    アドバイザーにはバスケットの整合性チェックやリトライ機能が組み込まれていますが、市場ボラティリティの急激な変化やブローカー側のシステム障害などが発生する可能性があります。定期的に動作状況を確認し、異常がないか監視してください。

    6.3 パラメータの適応

    マーケットコンディションが変化した場合、パラメータの見直しが必要です。例えば、ボラティリティが高まったタイミングではATR_PeriodやRiskAmountCurrencyを再調整し、ポジションサイズやリスク許容度を最適化してください。

    6.4 ドキュメンテーションとフィードバック

    パラメータ調整の履歴や市場観察メモを必ず記録し、後日最適化を行う際の参照資料としてください。ロジックに不整合や疑問点がある場合は、サポート情報や資料を参照しつつ、必要に応じて開発者にフィードバックを行ってください。

    重要：バスケット取引はポートフォリオを前提とした運用です。１つのバスケットで大きな利益を狙うより、最低でも３～５種類のバスケットを組成し、全体の資金を分散することを強く推奨します。

    上記ガイドラインを活用することで、アドバイザーの仕組みや主要パラメータ、エントリー／エグジットの原則を深く理解し、ご自身のリスク管理やトレード戦略に合わせて最適化することが可能です。PCAによる市場中立ヘッジを駆使し、より安定したトレードを実現しましょう。

    「プロは大きな知識や技術、メンタルを備えているわけではない。彼らが稼ぐのは、まったく異なるゲームをしているからだ。」

    アプローチを変え、他にはないルールと手法を取り入れてみてください。成功した大手トレーディング企業やヘッジファンドが実践する“別の”戦略を。

    今日の行動があなたの未来を創る。もし定番アルゴリズムの枠を超え、リスク管理の新たな可能性を探求したいなら、PCA Arbitrage3X EAはまさに最適なツールです。挑戦を受け入れ、自らの将来に投資し、プロフェッショナルなレベルで市場を掌握しましょう。今すぐPCA Arbitrage3X EAを手に入れて、新しいトレードの世界を体感してください！

    P.S.：PCA Arbitrage3X EAの価格は非常に速いスピードで上昇します。割引価格で入手できる今がチャンスです！

    免責事項：
    取引、特にForexおよびCFDや先物取引の利用には、相当なリスクが伴います。レバレッジを利用すると、潜在的な利益だけでなく損失も拡大する可能性があります。投資した資本の一部または全部を失うことがあり、場合によってはそれ以上の損失が発生することもあります。失っても構わない資金のみを投資してください。
    将来の利益は一切保証されません。過去の実績やテスト戦略で示された結果が、将来も同様に再現されるとは限りません。




    レビュー 1
    Bassem Ibrahim Mohamed Attia
    287
    Bassem Ibrahim Mohamed Attia 2025.07.20 16:37 
     

    good EA , and author very copertion

    おすすめのプロダクト
    BitBull EA
    Arseny Potyekhin
    4.6 (5)
    エキスパート
    親愛なるトレーダーの皆様、 最新プロジェクトをご紹介できることを大変嬉しく思います。 EA BitBull。 本物の暗号通貨トレーディングがついに実現しました！ この戦略は非常にユニークであるため、ライセンスの販売数を限定したいと考えています。そのため、販売を制限するために価格は段階的に上昇します。 次の価格は790 USDです。 世界中の信頼できるパートナーの協力により、革新的な暗号戦略の開発に成功しました。 この戦略は、トレンドフォロー戦略と平均回帰戦略の原理をシームレスに組み合わせています。 RNN（再帰型ニューラルネットワーク）やLSTM（長短期記憶ネットワーク）などの高度なニューラルネットワークを活用しています。 BTC BitBull EAの成功を受け、現在はETH/BTCおよびETH/USDの通貨ペアに注力しています。 この技術を利用するために、事前のトレーディング経験は一切不要である点が特に注目に値します！ 最適な結果を得るために、以下の設定と構成を遵守および採用してください： ブローカー 任意のブローカー（ECN/ゼロスプレッド推奨） レバレッジ
    SteadyRange M5 EurUsd Algorithmic Trader
    Ignacio Rubio Bustos Fierro
    エキスパート
    STEADYRANGE M5 — Professional Range-Based Trading System for EURUSD (M5) Launch Price — Limited Offer SteadyRange M5 is currently offered at a reduced introductory price during its launch phase. As new improvements are added and the operational range expands, the price may be adjusted. Buyers during this stage retain full access to all future updates at no additional cost. Precision Architecture • Modular Micro-Ranges • Slope Filtering • Dynamic Market Regime Clustering • Controlled Risk Steady
    Revera
    Anton Kondratev
    4 (2)
    エキスパート
    REVERA EA は 、EURUSD + AUDUSD + AUDCAD の市場における脆弱性を特定するための、複数通貨対応で柔軟性が高く、完全に自動化された多面的なオープン ツールです。 Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network ,     Not       Arbitrage . Default     Settings for One Сhart     EURUSD M15 レベラガイド 信号 ブローカー手数料払い戻し アップデート 私のブログ Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 245$  Next Price 590 $  これ   は   複数 通貨   システム   それ   許可する   あなたに   多様化する   あなたの   リスク   複数 の 通貨 ペア にわたって 。 デフォルト 設定 ​ ​   仕事   の上  
    Prospector Scalper EA
    Robots4Forex Ltd
    エキスパート
    The Prospector Scalper EA is a fully automated Expert Advisor that scalps during high volatility periods using a hybrid lot multiplication algorithm. The EA trades using market orders and hides its decision making from the broker. This EA will work on any pair but works best on EURUSD and USDJPY on the M5 timeframe. A VPS is advisable when trading this system. Check the comments for back test results and optimized settings. Please note: I have made the decision to give this EA away and many more
    FREE
    MasterEA trustfultrading
    Tobias Christian Witzigmann
    5 (1)
    エキスパート
    Hi, I'm an algo trader from Germany and I'm offering my own EA here, which I use daily for my trading and which I've been continuously developing for several years. It is important to understand that this EA is a very complex tool that can be used to trade different strategies. Different entry and exit signals can be combined with different filters. There is also an extensive stop loss and take profit management system. I use the Master EA daily for my own trading. I test and develop new strat
    Idea Converter
    Ivan Simonika
    エキスパート
    The bot is a scalpel and works with ticks accordingly. The bot works on any type of account: netting, hedging. For Works with 5-digit quotes. The bot does not use the history stored in the database to work. For his own needs, he uploads historical data online, creating his own database. In order to achieve good results in the real ticks mode on the tester, it is necessary to carry out optimization. The internal optimizer, after optimizing according to the specified principle, selects those set
    Grid Hedging Modular
    Kamel Zerki
    エキスパート
    Grid Hedging (Modular) Introducing Grid Hedging (Modular), the ultimate trading tool designed to revolutionize your trading experience! This expert advisor (EA) is a powerful and versatile system that opens up a whole new world of possibilities for traders of all levels. Whether you're a seasoned pro or just starting in the trading world, this EA is tailored to adapt to your unique trading style. So, what can this EA do? Grid Hedging (Modular) allows you to trade with a completely modular gri
    AO Trade
    Ka Lok Louis Wong
    エキスパート
    AOトレードシステムは、市場のトレンドを利用したトレードに特化しており、競売やニュースの時間を参照ポイントとして、他の特定の注文時間と比較し、市場のトレンドを予測します。 **EAで使用されるすべての時間パラメータは、あなたの端末の時間を基にしています。異なるブローカーは異なるGMTのタイムゾーンで動作する場合があり、夏時間の調整によりさらに変化する可能性があります。** **実装前に、端末に合わせて時間設定を十分に確認してください。** 推奨設定: M1タイムフレームで使用する HK50 / DE40 / ustec / UK100 時間のチェック中には、特定のチェック時間の分後に価格のチェックが行われることに気付くでしょう（1.2チェック時間の分）。この設計は意図的であり、参照されているバーが完了することを許可し、オープン、ハイ、ロー、およびクローズの値が注文時間と正確に比較できるようにします。 設定 -----------------1 タイマー------------------- 1.1 チェック時間の時間（HH） -- 価格を記録するために使用されるタイムスタンプ
    FF4 Scalper
    Valerii Gabitov
    エキスパート
    Ea does not use martingale or grid and has a stop loss for every position.  Symbols: EURCHF, EURCAD, USDCHF and other. Time frame: M15 Best results on EURCAD M15. Live signals and other products here -  https://www.mql5.com/ru/users/leron34/seller#products The EA should run on a VPS continuously without interruption.  Multicurrency advisor. You can enter pairs in the EA settings for tests. I recommend the default settings. You can install an adviser on any pair on M15. The EA has a news filter
    SuperTrend EA Pro MT5
    Sahib Ul Ahsan
    エキスパート
    SUPER TREND EA for Meta Trader 5 – Trade Smarter, Any Timeframe, Any Market Unlock the full potential of automated trading with SUPER TREND EA for MT5 , a professional Expert Advisor built for precision, flexibility, and intelligent risk management. Perfect for Forex, Gold, indices, and cryptocurrencies, this EA adapts to any timeframe—from ultra-fast scalping on M1 to long-term swing trading on D1. Whether you trade intraday moves or position trends, the SUPER TREND EA provides reliable signals
    Grid MT5 Recovery
    Volodymyr Hrybachov
    エキスパート
    注文のバスケットを「解決」するための適応システムを備えたグリッドアドバイザーを使用して、アカウントの不採算ポジションを復元することもできます。 線形回帰チャネル内で機能し、いくつかの条件で入力します。シグナルは、線形回帰チャネルの方向、指数移動平均、1日の平均ボラティリティを使用し、価格が逸脱した場合に注文グリッドを構築します。 グリッドステップは構成可能であり、価格が私たちに反する場合、一定数の注文の後、アカウント回復機能（ドローダウン削減）がアクティブになり、最も遠い不採算注文は、利益のある反対の注文で閉じることによって削減されます。 したがって、EAはほとんどすべての無反動砲の動きとドローダウンを克服します。グラフには利益に関する情報が表示され、回帰チャネル自体が描画されます。 エキスパートアドバイザーは、手動モードで開かれた、または別のエキスパートアドバイザーによって開かれた取引に同行することもできます-それはそれらを解決し、アカウントをプラスにします。 500ドルからの推奨デポジット額。 時間枠M15 自動モードでは、VPSが必要です。 MT4 https:
    CAD Sniper X MT5
    Mr James Daniel Coe
    4.92 (12)
    エキスパート
    BUILDING ON THE SUCCESS OF MY POPULAR FREE EA 'CAD SNIPER'... I PRESENT CAD SNIPER X! THOUSANDS MORE TRADES | NO BROKER LIMITATIONS | BETTER STATISTICS | MULTIPLE STRATEGIES Send me a PRIVATE MESSAGE after purchase for the manual and a free bonus TWO STRATEGIES IN ONE FOR AUDCAD, NZDCAD, GBPCAD and CADCHF Strategy 1 can be used with any broker, trades much more frequently and is the default strategy for CAD Sniper X. It's shown robust backtest success for many years and is adapted from ot
    Quant Fleet MT5
    Timo Roth
    エキスパート
    Quant Fleet MT5 2.0 のご紹介 Quant Fleet は USDJPY（ドル円）にて動作し、5つの独立した戦略によって広範な分散を実現しています。前バージョンの Quant Fleet MT5 1.0 との違いは、パフォーマンスを補強する6つのサブ戦略が追加されている点です。 発売記念プロモーション： 最初の20本が販売された後、価格は引き上げられます。 公開グループ：  Join ドキュメントおよびプリセット：  click here シグナル：  click here 主な特長 簡単なインストール：数ステップで完了。アルゴリズムをUSDJPYチャートにドラッグして、セットファイルを読み込むだけです。 安全なリスク管理：マーチンゲールやグリッドなどのリスクの高い資金管理手法は一切使用していません。取引ごとのリスクは、口座残高に対する固定のパーセンテージで設定されています。 安定した成長：長期的な安定性を追求しており、ポートフォリオに追加するアルゴリズムとして最適です。 prop firm にも対応：日次ドローダウンが低く、過去の最大ド
    VIX 75 Momentum EA Pro
    Joshua Adeyemo
    エキスパート
    VIX Momentum Pro EA - 製品説明 概要 VIX Momentum Pro は、VIX75合成指数専用に設計された高度なアルゴリズム取引システムです。このアルゴリズムは、合成ボラティリティ市場において高確率の取引機会を特定するために、独自のモメンタム検出技術と組み合わせた先進的なマルチタイムフレーム分析を採用しています。 取引戦略 エキスパートアドバイザーは、複数のタイムフレームにわたって価格動向を分析する包括的なモメンタムベースのアプローチで動作します。システムは、VIX75の特性に特有の価格パターンの数学的分析を通じて方向性モメンタムを識別します。エントリーシグナルは、モメンタムの収束、ボラティリティ閾値、方向性バイアス確認など、複数の技術的条件が一致したときに生成されます。 この戦略は従来のインディケーターへの依存を避け、代わりに合成指数の動作に特化して校正された独自の数学モデルに依存しています。このアプローチにより、アルゴリズムは合成市場の独特な24時間年中無休の取引環境で効果的に動作できます。 リスク管理 VIX Momentum Pro は、利益ポテンシ
    Venom Us30 Scalp
    Antoine Melhem
    5 (8)
    エキスパート
    Venom US30 Scalp – VENOM LABSによる高精度なUS30スキャルピング 絶対に口座を飛ばさないEA（エキスパートアドバイザー） SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 異なるタイムゾーンのブローカー（Exnessなど）を使用している場合、ブローカーがGMT+3でない場合は最後の入力を TRUE に設定してください。 H1 分足のみを使用してください。 ️ 警告 ：タイムゾーンまたは時間足の設定が正しくないと、EAが正しく動作しない可能性があります。 エントリープライスは24時間限定！今すぐご購入を！ Venom US30 Scalpとは？ Venom US30 Scalpは、US30（ダウ・ジョーンズ指数）の H1 時間足での取引に最適化された、完全自動型のエキスパートアドバイザー（EA）です。 このEAは、インジケーター、ニューストレード、グリッド、マーチンゲールを一切使用せず、独自の数学的アルゴリズムのみを利用しています。 Venom Labsによって開発されたこのEAは、リスクの高い戦
    NeuroNNX
    Andriy Sydoruk
    エキスパート
    Very simple work on the principle of work. The elementary neural network is used, with the help of which the normalized RSI indicator is analyzed, the neural network has three outputs. One is responsible for the direction of trade, the other two for stop loss and take profit. Thus, by optimizing the coefficients of the neural network (this is the usual optimization using a genetic algorithm), we get a well-adapted network to work in the future. Sampling according to the results of optimization m
    Prop Firm Killer EA
    Heri Yusufu Kaniugu
    エキスパート
    Prop Firm Killer EA is a prop-firm–ready automated trading system built with strict risk management and rule compliance in mind. It focuses on consistency, capital protection, and disciplined execution rather than aggressive overtrading. Core Features Daily Max Loss Limit – Automatically stops trading when the daily loss threshold is reached Daily Profit Target – Locks profits and disables trading after hitting the target Maximum Trades per Day – Prevents overtrading and poor market conditions S
    Quantumcoremt5
    Dayanand Pandey
    エキスパート
    *Quantum Core MT5 - AI-Powered Swing Trading EA for XAUUSD (Gold)**   **PROFESSIONAL | SAFE | LOW-FREQUENCY**   A premium swing trading advisor delivering **15-30 high-quality trades/month** with advanced risk management.   **KEY FEATURES:**   **AI-Enhanced Strategy**: Combines MQL5 algorithms with AI-driven market analysis for precise entries/exits.   **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Automatically adjusts position sizes based on equity growth (user-configurable).   **Flexible Risk Co
    Equity Gaurd
    Eredewei Henry Tiemo
    ユーティリティ
    ️ Equity Protector EA – Auto SL & Trailing Stop for MT5 Protect your capital. Automate your risk. Maximize your control. The Equity Protector EA is a powerful risk management tool designed for Meta Trader 5 traders who prioritize capital preservation and smart trade automation. Whether you're a scalper, swing trader, or long-term investor, this EA ensures your account stays protected while optimizing trade exits with precision. Key Benefits Drawdown Shield Automatically monitors your accoun
    Gold Scalper pro Nova
    Emmanuel Eliud Kaguangi Mwaura
    エキスパート
    The fully automated Expert Advisor built exclusively for XAU/USD (Gold). This EA combines a high-probability, three-EMA trend-following strategy with a professional two-stage risk management system to secure profits quickly and efficiently. Optimized for the M1/M5 timeframes. ​ The Strategy: Filtered 3-EMA Crossover ​Our system utilizes three Exponential Moving Averages to confirm both momentum and trend direction, dramatically reducing false signals common in basic crossover EAs. ​Fast EMA (
    Apparatus Aurum EA
    Wilfred Early
    エキスパート
    The Apparatus Aurum is a MetaTrader 4 & 5 ONLY EA used to determine and predict market structure reversals. An EA that’s fully AI driven with market learning tools specializing in minimizing risk and maximizing profits(Moderate risk). A tool designed behind a lot of passion, market experience, backtesting and fundamental intelligence where Gold CDF(contract for difference)is heavily watched and analyzed. Though, it shows its abilities to handle other pairs; AUDUSD, USDJPY very well! For Gold(XAU
    Doji Style
    Dimpho Simon
    1 (1)
    エキスパート
    (Feel free to download this at absolutely no cost, if you like it I have a scalping manager here:  https://www.mql5.com/en/market/product/101312 ) [Feel free to suggest on improvements that can be implemented. This EA will forever remain free.] Timeframe: 5 Min upwards (The 1 minute timeframe has very short candles, stoploss cannot be set) Currencies: Multi Settings: Lotsize: the trading volume for the EA How long a position will be held: 900 000 milliseconds for the 5 minute time or an equav
    FREE
    NeuroForex
    Sergio Izquierdo Rodriguez
    エキスパート
    Tool for trade with deep neural networks which trains itsef with machine learning , up to 1512 weigthed measures by each symbol, as long the market goes on. It trades in various forex symbols and timeframes , it could be configured for the actual graph too, giving false to all symbols and/or timeframes. It could be configured for dinstintc pairs and you can have diferent neural networks and diferent set of pairs in diferent charts. You can decide which symbols, timeframes, and how risky will be
    Sparking Rush
    Vladyslav Buhera
    エキスパート
    This advisor is designed to work with a trading platform and implements an automated strategy for opening and closing positions based on technical indicators. It analyzes the current price in relation to a Simple Moving Average (SMA) over a specified period and uses the Average True Range (ATR) to determine potential stop-loss levels. The advisor aims to take action when the price deviates from the mean, applying user-defined input parameters such as lot size, stop-loss and take-profit levels, a
    Range Lover
    Sio Kei Wong
    エキスパート
    Range Lover Trading System System Overview The Range Lover Trading System is a powerful automated trading tool designed to capitalize on market volatility for profit. Users only need to set a price range (upper and lower limits), and the system operates 24/7 without manual intervention. Within the specified price range, the system uses intelligent algorithms to continuously calculate and accumulate profits—the greater the volatility, the higher the returns. Even if the price breaks out of the r
    Synthesis X Neural EA
    Thanaporn Sungthong
    エキスパート
    Forget Everything You Know About Trading Robots. Introducing Synthesis X Neural EA , the world's first Hybrid Intelligence Trading System . We have moved beyond the limitations of simple, indicator-based EAs to create a sophisticated, two-part artificial intelligence designed for one purpose: to generate stable, consistent portfolio growth with unparalleled risk management. Synthesis X is not merely an algorithm; it is a complete trading architecture. It combines the immense analytical power of
    Adaptive trader
    Tshemokgolo Douglas Kgeresi
    エキスパート
    Adaptive AI Trader - Complete User Guide Overview The   Adaptive AI Trader   is a sophisticated Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 that combines neural network technology with traditional technical analysis to execute automated trades. This EA is designed for both novice and experienced traders who want to leverage AI-powered trading strategies. Key Features   AI-Powered Trading Neural Network Prediction : Uses machine learning to predict price movements Adaptive Learning : Continuous
    Blow it Up That Questions Your Life Choices
    Fatih Klavun
    インディケータ
    "Blow It Up!" – The Trading Indicator That Questions Your Life Choices Tired of boring indicators? Meet your new market companion that delivers:   "YOLO BUY!" arrows   when you should probably panic   Explosive rectangle confetti   (because why not?)   200+ soul-crushing quotes   like   "Your stop loss is imaginary"   and   "This isn’t trading, it’s donating to whales"   Random alerts that roast your strategy This Indicator is like Therapy   – Because daytrading shouldn’t feel
    Quantum bot
    Samuel Bedin
    エキスパート
    quantum bot designed for forex trading. test on eur/usd gives good returns. based on several indicators include risk management. best timeframes 1h; 4h. this bot was backtesting for the past year and gives 2000% return profit. no hidden lost trades in code. settings are customizables to give you better experience of trading. contact me for more details or installation guide
    Currency Curator Ex
    Oleksii Ferbei
    エキスパート
    Currency Curator: A Modern Multi-Currency Forex Trading Bot Introduction Currency Curator   is an innovative multi-currency trading bot specifically designed to automate and enhance your Forex trading experience. By leveraging cutting-edge algorithms, this expert advisor performs in-depth analysis of market conditions and executes trades with high efficiency. Its primary goal is to equip users with reliable tools for successful trading while minimizing risks and optimizing time management. Flexi
    このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    エキスパート
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    エキスパート
    BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    エキスパート
    Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    エキスパート
    Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
    AiQ
    William Brandon Autry
    4.86 (36)
    エキスパート
    AIQ バージョン 5.0 - 機関投資家アーキテクチャによる自律的インテリジェンス ルールベースの自動化から真の自律的インテリジェンスへの進化は、アルゴリズム取引の自然な進歩を表しています。機関投資家の定量デスクが10年以上前から探求してきたものが、実用的な実装として成熟しました。AIQ バージョン 5.0 はこの成熟を体現しています:洗練されたマルチモデルAI分析、独立した検証アーキテクチャ、そして広範な本番展開を通じて洗練された継続学習システム。 これはAI機能を追加した自動化ではありません。これは基礎から構築された自律的インテリジェンスであり、機関投資家のトレーディングデスクがどのように意思決定の検証を構造化し、運用の信頼性を管理し、適応学習システムを実装するかについての長年の研究に基づいています。バージョン 5.0 は、この開発アプローチの集大成を表しています。 バージョン 5.0 は、55以上の無料統合モデルを含む300以上のAIモデルへのアクセス、独立した検証を提供する二重のAIアナリストとリスクマネージャーの役割、ゼロダウンタイム運用を保証する自動フェイルオーバー付き
    Bonnitta EA MT5
    Ugochukwu Mobi
    3.3 (20)
    エキスパート
    Bonnitta EA は、保留ポジション戦略 (PPS) と非常に高度な秘密取引アルゴリズムに基づいています。 Bonnitta EA の戦略は、秘密のカスタム指標、トレンドライン、サポートおよびレジスタンス レベル (価格アクション)、および上記の最も重要な秘密の取引アルゴリズムを組み合わせたものです。 3 か月以上のリアルマネーテストなしで EA を購入しないでください。ボニッタ EA をリアルマネーでテストするのに 100 週間以上 (2 年以上) かかりました。結果は以下のリンクで確認してください。 BONNITTA EA は愛とエンパワーメントから作られています。 少数の購入者のみを対象とした価格設定と著作権侵害アルゴリズムの実装です。 Bonnitta EA は、22 年間で 99.9% の品質を持つ本物のティックを使用してテストされ、実際の市場状況に近いスリッページとコミッションでストレス テストに合格しました。 Expert Advisor には、完全な統計制御による統計収集およびスリッページ制御のアルゴリズムが含まれています。 この情報はブローカーのトリックか
    Waka Waka EA MT5
    Valeriia Mishchenko
    4.13 (40)
    エキスパート
    EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
    Mean Machine
    William Brandon Autry
    4.92 (39)
    エキスパート
    Mean Machine GPT バージョン 11.0 - 日本語 Mean Machine GPT バージョン 11.0 - 機関投資家インテリジェンスと専門トレーディングの融合 アルゴリズムトレーディングにおける真のAI統合の先駆者として、私たちは複数の市場サイクル、経済体制、技術進化を通じてこのアプローチを洗練してきました。適応的機械学習が定量的トレーディングの自然な進歩を表すという私たちの確信として始まったものが、業界の方向性となりました。バージョン 11.0 は、これまでで最も洗練された実装を示します。 これはマーケティング用語としてのAIではありません。これは、変化する市場状況を通じて何年もの本番展開で洗練された、専門的なトレーディング戦略に機関投資家の厳格さで適用された計算インテリジェンスです。バージョン 11.0 をサポートするインフラストラクチャは、適応的ポジション管理、マルチモデルコンセンサスシステム、ニューラルネットワーク重み最適化における継続的な研究開発の集大成を表しています。 バージョン 11.0 は、55 以上の無料統合モデルを含む 300 以上の AI モ
    Nexus EA Forex MT5
    Enrique Enguix
    4.43 (21)
    エキスパート
    NEXUS – 市場とともに進化する定量アダプティブ・グリッドシステム NEXUS は、リアルタイムでルールの組み合わせを生成し、それらを アウト・オブ・サンプル（out-of-sample）検証 でフィルタし、有効な市場環境で統計的優位性が検出されたときだけエントリーする 100％自動 売買システムです。 クイックスペック システムタイプ： OOS（アウト・オブ・サンプル）検証付きアダプティブ・グリッド。ニュース・ボラティリティ・セッション/曜日・オプションの出来高バリューエリアなどの環境フィルタを搭載。 対応銘柄： 主要通貨ペアおよびクロス通貨ペア（EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, EURJPY, AUDCHF, GBPCAD, AUDUSD）に加え、セットに応じて XAUUSD に対応。 リスクプロファイル： Conservative（保守）、Classic（標準）、Aggressive（攻撃）的の3種類を同梱。 時間足： 各セットをロードした際に 自動で設定 されます（チャートの時間足を手動で変更する必要はありません）。 セット検証： すべてのセッ
    NorthEastWay MT5
    PAVEL UDOVICHENKO
    4.5 (8)
    エキスパート
    NorthEastWay MT5は完全自動の「プルバック」トレーディングシステムであり、特に人気の「プルバック」通貨ペア（AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD）での取引に効果的です。このシステムは、外国為替市場の主要なパターンである、価格が急激に動いた後に元の位置に戻るという特性を活用しています。 タイムフレーム: M15 主要通貨ペア: AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD 追加通貨ペア: EURUSD、USDCAD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD EA購入後、必ず私にプライベートメッセージを送ってください。プライベートグループに追加し、設定ファイルや詳細な説明を送付します。 EAのインストールや設定について、購入者全員をサポートします。 EAを初めて使う方には、使用方法を丁寧にお教えします。 EA設定: OneChartSetupを使用すれば、単一のチャート上で全ての通貨ペアを取引できます（M15タイムフレームのみ）。 このEAはスプレッド、スリッページ、またはブローカーに関連する他の変数に影響を受けません。 推奨される通貨ペアのみを使用してくだ
    Ape Alpha Propfirm Edge
    Jacob Hooper
    エキスパート
    APE（Alpha Prop Edge）について APE（Alpha Prop Edge）は、 平均回帰（Mean Reversion）戦略 に基づいて構築されたエキスパートアドバイザー（EA）です。市場の過度な価格変動を検出し、あらかじめ定義された条件に基づいて逆張りの取引を行います。 本システムには、日次損失制限や自動決済機能などのリスク管理設定が組み込まれており、アカウントサイズや運用環境に応じて柔軟に調整可能です。 APEは、過去の相場データを用いた広範なバックテストにより、その安定性と構造の一貫性が検証されています。ポジション管理やリスク調整に慣れたトレーダー向けの設計です。 リスク管理機能： 日次ドローダウン制限（任意設定） 純利益到達時の自動決済機能 保守的〜積極的までの複数リスクプロファイル設定 技術的な特徴： 市場の過熱感に基づく逆張りエントリー 資本保護のための内蔵制御機能 評価口座の条件に合わせたパラメータ調整が可能 テスト・研究用途または裁量併用環境に適応 重要な注意事項： 本EAは、特定の条件下でポジションのエクスポージャーが増加する可能性があります。 長
    Xauron
    Roberto Liguoro
    エキスパート
    XAURON EA – Smart Gold Breakout Expert Advisor XAURON is a Premium Gold Expert Advisor designed to capture explosive breakouts on XAU/USD using high-precision algorithms, dynamic protection and real-time adaptability to market conditions. LINK TO MYFXBOOK LIVE SIGNAL Trading performance can vary significantly depending on multiple factors, including: Broker conditions Execution speed and slippage Latency VPS quality Market conditions at the time of use Furthermore, it’s common to observe a
    BenefitEA Mt5
    Vsevolod Merzlov
    エキスパート
    Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
    EA Supremacy NT
    Dmytro Melnyk
    エキスパート
    Our team - @Supremacy_Lab - are glad to introduce our first product - EA_Supremacy_NT - a unique technical solution for day trading, scalping, and trend following. EA_Supremacy_NT is a non-trading version of our core automated advisor, that will be released later. It is a truly innovative product that is based on an unconventional approach to market data processing. The underlying algorithm allows traders to reap the maximum possible profit from short-term price movements. The system uses a si
    Ew3
    Roberto Alencar
    エキスパート
    EW3 - Expert Advisor for Forex Mean Reversion Trading Overview An Expert Advisor designed to operate on mean reversion strategy with disciplined risk management, avoiding high-risk approaches such as grid or martingale methods. Key Features • Mean Reversion Strategy: Identifies and trades market correction movements • Multi-Symbol Support: Operates on 26 currency pairs simultaneously • Centralized Risk Control: Global stop loss and take profit management across all positions • Multi-Timeframe
    GoldPulser EA
    Mohamed Hamdi Kaaniche
    エキスパート
    GoldPulser EA - マルチ通貨対応の高度なスキャルピング・トレンドフォロー自動売買システム GoldPulser EA   は、スキャルピングの精度とトレンドフォローの信頼性を融合させた、洗練された自動売買システム（エキスパートアドバイザー）です。安定した収益を求める外国為替（FX）トレーダーのために設計され、独自開発のアルゴリズムを使用して、複数の通貨ペアにわたる高確率のトレード機会を識別します。 【主な特徴】 マルチタイムフレーム分析:   M5（5分足）からH4（4時間足）までの複数の時間軸を同時に分析し、最も精度の高いエントリーポイントを特定します。市場のノイズをフィルタリングし、真のトレンドの転換点やブレイクアウトを捉えます。 高度なリスク管理:   固定ロットに加え、口座残高の一定百分比に基づくダイナミックなロットサイズ計算機能を搭載。最大ドローダウン限度、一日の最大損失限度、トレードごとのリスク設定など、多層的な防衛機制により、資金を保護します。 組み込み経済ニュースフィルター:   高インパクトな経済指標発表前後の極端なボラティリティやスプレッドの急拡大を自
    Ai General EA MT5
    Indra Maulana
    エキスパート
    30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correc
    Gold Grabber Grid Hedge
    Israel Odartei Lamptey
    エキスパート
    GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. WARNING: EA has Optimised  sets for GOLD (XAUUSD) ONLY (Minimum Capital: $1000) Download sets below: Use these sets for XAUUSD:  https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Professional Grid-Hedge Trading System with Advanced Risk Management This sophisticated Expert Advisor employs a dual-directional grid strategy designed for consistent performance in volatile markets. The system opens positions in both directi
    Bitcoin Prince EA
    Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
    1 (1)
    エキスパート
    Trade Bitcoin Like Never Before—Faster, Smarter, and More Profitable! Why Choose  Bitcoin Prince  EA ?  Lightning-Fast Execution— Built  for speed, it enters and exits trades at the optimal moment, ensuring you   never miss a profitable setup   again. Proven  Bitcoin-Specific  Strategy  – Unlike generic EAs, Bitcoin  Prince  EA  is  fine-tuned exclusively for BC/USD , adapting to Bitcoin's  unique volatility and liquidity. No Emotions, No Guesswork Our   advanced algorithm   removes human erro
    MAX Xauusd MT5
    Peng Peng Gao
    エキスパート
    MAX XAUUSD – The Intelligent Trading System for the Gold Market Dear Traders, I am   MAX XAUUSD , the latest member of the trend-following intelligent trading system family, designed for exceptional performance. My specialty?   Gold . That’s right, I trade the Gold/USD pair with precision and confidence, offering unparalleled trading opportunities in the shining gold market. Why Choose MAX XAUUSD? Intelligent Trend-Following System Utilizes advanced trend-following algorithms to   minim
    Master Oscillators
    Ioannis Xenos
    エキスパート
    Master Oscillatorsという、取引をシンプルかつフレキシブルに行うことができるボットをご紹介します！RSI、CCI、またはStochasticのシグナルから選択し、あなた自身の戦略を構築してください。このボットは、MAフィルター、ダイナミックロットサイズ、ケリー基準計算機、ダイナミックSLおよびTPレベルなど、多くのツールを提供します。 あなたの取引スタイルに関係なく、Master Oscillatorsはあなたのためにここにあります。重要な情報、統計データなどを提供し、常に取引を安全に保ちます。自分の取引ボットを作りたいと思っていたが方法がわからなかったという方も、Master Oscillatorsがあなたを助けることができます。 今日からMaster Oscillatorsを使い始めて、あなたの取引を向上させましょう！ ユーザーガイド:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/753361 新着情報!!! アンチマーチンゲールシステムが導入されました！非常に低いリスクで高い利益を得ることができます！ https://www.mql
    Stealth 150 DE40
    Szymon Jan Szarowski
    4 (1)
    エキスパート
    年率340％のパフォーマンス、申し訳ありません！ はい、その通りです：この年率340％というバックテスト結果は、ほとんど信じられないほど優れています。でも、誤解しないでください——これはマーケティングトリックではなく、正確なプログラミングと誠実なバックテストの成果です。もちろん、こんな夢のようなリターンが永遠に続くわけではありません。なぜなら、どんなEAもバックテストで数年経てばロット数の上限に必ずぶつかるからです。 それでも、 Stealth 150 DE40 はアルゴリズムに“自由に動かせる”環境を与えれば、何が可能かを示しています。 というわけで、パフォーマンスについてはご容赦ください——それでは本題のエキスパートアドバイザーをご紹介します。 Stealth 150 DE40——DAX（DE40, .DE40Cash, GER40）用ブレイクアウト型エキスパートアドバイザー 見えない。止まらない。徹底的に透明。 Stealth 150 DE40は何をするのか？ Stealth 150 DE40は、DAX（DE40, .DE40Cash, GER40）専用の全自動トレ
    Prop Grid
    Ioannis Xenos
    5 (1)
    エキスパート
    XignalCoding Prop Grid EA Build your own strategy. Pass prop firm challenges with confidence. The XignalCoding Prop Grid EA is a highly flexible and powerful trading tool designed for traders who want full control over their strategy, grid system, and risk. Whether you're testing ideas or aiming to pass prop firm challenges like FTMO, this EA gives you the structure and safety you need. Main Features Custom Strategy Creation Choose your entry signal: RSI, CCI, Stochastic, Williams, Bollinger Ba
    Crystal Algo Pro
    Muhammad Jawad Shabir
    エキスパート
    CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5 エキスパートアドバイザー 概要 XAUUSD（ゴールド）および主要FXペア向けの自動売買システム。エントリー、SL/TP、トレーリング、ドローダウン管理をルールベースで実行。利益は保証されません。リスク告知をご確認ください。 要件 プラットフォーム：MetaTrader 5 口座タイプ：ECN/RAW 推奨 接続：24/7（VPS 推奨） 時間足：M1〜H4 初期設定 Algo Trading を有効化。 チャートにEAを適用（1シンボル＝1チャート）。 Inputs の AI_Access_Mode = ON を設定し、再読み込み。 資金・レバレッジに合わせてリスク調整。 推奨条件 十分な証拠金と安定した約定（低スプレッド/低レイテンシ）。 ゴールドは $5,000+ / 1:500 が目安。複数シンボル時はリスク縮小。 まず デモ で検証。 主な機能 SL/TP 、 ブレークイーブン 、 トレーリング を伴うエントリー/エグジット。 ドローダウン抑制 ：環境悪化時に取引頻度を低下。 マルチシンボル対応（シンボルごとにチャート
    Traders Toolbox
    Jason Kisogloo
    3 (2)
    エキスパート
    Traders Toolbox Premium   はオールインワンツールです   それらの戦略と計算を自動化するために、一般的な取引戦略に関する広範なトレーニングに基づいて作成されました。   （Jason Kisoglooによって設計およびプログラムされました） 特徴： 19個々の信号 -これらの信号の それぞれ は、ニューラルネットワークスタイルの構成でバイアスされ、最終的な/全体的な結果を構成します。 各信号には独自の設定が あり 、必要に応じてカスタマイズまたは最適化できます。   包括的なオン - 画面 - ディスプレイ -包括的な情報とツールチップを備えた6つのスナップアウェイパネル。 （パネルの境界線をクリックして、折りたたんだり、離したりします...設定は機器ごとに自動的に保存されます）：   信号パネル -バイアス情報と信号の詳細を含む信号分析を表示します。   ニュースパネル -アップ、さらにはニュース来 トン の に基づいて 予測 の イベントへのカウントダウンと現在の機器に影響を。 （内部M   T5 エコノミックカレンダーと 外国為替ファクトリースクレー
    GOLD Max MT5
    Peng Peng Gao
    エキスパート
    GOLD MAX — A New Era in Gold Trading Intelligence Welcome to a whole new dimension of gold trading! We proudly present   GOLD MAX , the latest member of the Trend Intelligent Trading System family, specializing in precise trading of   XAUUSD (Gold/USD) . No matter how the market fluctuates, GOLD MAX leverages exceptional strategies and stable performance to help you seize brilliant trading opportunities in the gold market! Why Choose GOLD MAX? Smart Trading, Focused on Gold Trend
    DayRest
    Viktor Timofeev
    エキスパート
    ПРИНЦИПЫ DAYREST: с оветник   основан на контр-трендовой стратегии Мы используем две особенности: 1. Наличие коррекций в тренде. Как правило, после поступательных импульсов всегда происходит "откат". 2.   Цикличность рынка. Цена ходит между историческими максимальными и минимальными значениями. Наибольшая вероятность коррекции фиксируется при достижении ценой границ этого канала. Сигналом для открытия позиции служит пересечение ценой верхней или нижней границы индикаторов Price Channel и EMA. Эт
    TecBot
    Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
    エキスパート
    Scalper EA Pro - 高精度自動取引ロボット!   FOR GOLD - XAUUSD バージョン3.0の新機能 数ヶ月にわたる開発と厳格なテストを経て、最も先進的で信頼性の高いScalper EA Proのバージョンを発表します! 新しいインテリジェントフィルター、改良されたリスク管理、より正確なエントリーを備えたこのEAは、市場で最大の効率性を発揮するように設計されています。 主な更新点: 調整可能なトレンドフィルター カスタマイズ可能なEMA(デフォルト21/50)で最良のトレンドのみを識別 ボラティリティフィルター(ATR) 動きのない市場での取引を回避し、真のポテンシャルがある取引のみを保証 RSI確認 過買い/過売りゾーンでシグナルをフィルタリングし、勝率を向上 プライスアクション(オプションのピンバー) ローソク足パターンによる追加確認で、さらに正確なエントリーを実現 スマートリスク管理 固定ロットまたは残高%のオプションで、リスクを自動計算 ダイナミックトレーリングストップ 利益を保護し、
    Neurolite EA gbpusd
    Aliaksandr Salauyou
    エキスパート
    The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained using a 10-year history of real tick data. The trading is performed only on GBP/USD. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. Trading Strategy The system does NOT use dangerous strategies such as averaging or martingale, but strictly adheres to the neural network instructions. Stop lo
    Neurolite EA eurusd
    Aliaksandr Salauyou
    エキスパート
    The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained on 5-years of real tick data. Trading is performed only on the EUR/USD currency pair. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. This Expert Advisor is based on the previously released Neurolite EA gbpusd , which was adjusted for successful trading on the EUR/USD currency pair. Trading
    作者のその他のプロダクト
    PCA Arbitrage 3X
    Oleksandr Art'omenko
    インディケータ
    高精度な統計解析とダイナミックな資金配分の世界へようこそ先進的なツール「PCA Arbitrage 3X」。本インジケーターは、エリートトレーダーが市場の潜在的なパターンを抽出するために用いる手法である Principal Component Analysis（PCA）をベースに開発されました。ヤコビ（Jacobi）アルゴリズム（ML）を使って固有値および固有ベクトルを算出し、複雑な過去のデータを分かりやすいシグナルへと変換します。このアプローチを採用することで、慎重な意思決定が可能になり、不確実性を最小限に抑え、リスクと成果のバランスを改善できます。 主成分分析（PCA）メソッドが履歴データでどのように機能するかを確認するには、無料でテストすることができます エキスパートアドバイザー（EA）：Principal Component Analysis（PCA）ベース インジケーターの使い方（取引手順） 〈注意〉本バージョンは無料でツール使用に制限があります。インジケーターはデモンストレーション目的のみで提供されています。 インジケーターを EURUSD のチャートにセットし
    FREE
    ZScore Cointegration
    Oleksandr Art'omenko
    インディケータ
    “インジケーターは、2 つの金融商品間の Z-Score スプレッド（コインテグレーテッド・スプレッド）を計算・表示します。これは、最小二乗法（OLS）を用いて 2 つのシンボル価格間の結合係数を推定し、その後スプレッド分布を Z-Score に正規化する手法に基づいています。 別ウィンドウには以下が表示されます： メイン Z-Score ライン（赤色） ユーザー設定の上下閾値ライン（銀色の破線） 閾値レベル到達時にはスプレッドの反転可能性を示すシグナルが発生します： Z-Score ≥ +Threshold → 第 1 シンボル売り、第 2 シンボル買いシグナル Z-Score ≤ −Threshold → 第 1 シンボル買い、第 2 シンボル売りシグナル さらに、手動または ATR によるボラティリティ自動計算に基づく両銘柄の推奨ポジションサイズ（Lots）を示すテキストラベルがチャート上に表示されます。 使い方 任意のタイムフレームで、スプレッドの第 1 銘柄（Symbol1）として使用したいシンボルにインジケーターを適用します。 インジケーター設定ウィンドウを開き、分析対象の
    PCA Pairs Trader Pro
    Oleksandr Art'omenko
    エキスパート
    PCA Pairs Trader Proは、主成分分析（PCA）をベースに、5銘柄からなるポートフォリオの中から最適なアセットペアを自動的に抽出し、LONGとSHORTの2ポジションで構成される市場中立ヘッジポジションを構築するエキスパートアドバイザーです。クラシックなペアトレードが単一ペアのみを分析するのに対し、PCA Pairs Trader Proは多次元統計解析を実行し、潜在的なパターンを抽出し、手動設定なしで変化する市場環境に適応します。 「プロは必ずしも深い知識や高い技術を持っているわけではない。彼らが利益を上げるのは、全く別のゲームをプレイしているからだ。」 トレーディングのアプローチを一新し、「別の」ルールと手法を取り入れてください。これは、成功している“大物”がトップのトレーディング企業やヘッジファンドで実践しているやり方です。 本製品は数量限定10ライセンスの永久ライセンス版です。EAの価格は急速に上昇する予定です。割引価格でのご購入は今だけ—永久ライセンスでの所有権が得られます！以降はレンタル提供のみとなります。 PCA Pairs Trader Proが
    フィルタ:
    Bassem Ibrahim Mohamed Attia
    287
    Bassem Ibrahim Mohamed Attia 2025.07.20 16:37 
     

    good EA , and author very copertion

    Oleksandr Art'omenko
    812
    開発者からの返信 Oleksandr Art'omenko 2025.07.21 23:19
    Thank you for your feedback. Always available to help!
    レビューに返信