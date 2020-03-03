🚀 NEXUS TRADING PRO IA - Sistema Profissional de Trading com IA

Versão 4.71 | Compatível com TODOS os Ativos e Corretoras MT5





🎯O QUE VOCÊ ESTÁ COMPRANDO

Este NÃO é só um robô. É um sistema completo 3 em 1:





✅ 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocie automaticamente com IA

✅ 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 botões para manual de negociação profissional

✅ 3. PAINEL DE INFORMAÇÕES → Monitoramento em tempo real de mais de 25 métricas





RESULTADO: Você pode operar 100% automatizado, 100% manual OU combinando os dois!





🤖 PARTE 1: O ROBÔ DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

14 FILTROS INTELIGENTES DE ENTRADA (Todos configuráveis):

🎯 Filtros de Confirmação de Tendência:





[FILTRO 0] Stochastic Scalp (entrada em extremos) + Tendência Estocástica

[FILTRO 1] Média Móvel Externa (correlação com outro ativo)

[FILTRO 2] Correlação por Candle (Price Action multi-ativo)

[FILTRO 3] Continuidade de Candle MTF (multi-timeframe)

[FILTRO 4] Continuidade de Múltiplos Velas

[FILTRO 5] RSI com 6 condições configuráveis

[FILTRO 6] Médias Móveis Locais (tripla confirmação)

[FILTRO 7] MACD (cruzamentos e divergências)

📊 Filtros de Volatilidade e Proteção:





[FILTRO 8] Bandas de Bollinger (6 modos: toque, breakout, squeeze, retorno)

[FILTRO 9] ATR Dinâmico (SL/TP se adapta à volatilidade)

[FILTRO 10] Price Action Pura (4 padrões: Pin Bar, Engulfing, Inside Bar, Morning/Evening Star)

[FILTRO 11] Padrão 123 (Joe Ross - reversão de tendência)

[FILTRO 12] Cruzamento de Médias

[FILTRO 13] Pullback (entrada em retrações de rompimentos)

10 PROTEÇÕES AUTOMÁTICAS AVANÇADAS:

1️⃣ Zeragem Automática → Fecha ordem ao tocar extremidade da vela

2️⃣ TP Automático → Multiplica SL (2x, 4x, personalizado)

3️⃣ TP Dinâmico → Segue o SL quando ele se move

4️⃣ TP Conservador → Ajustes contra tendência usando MAs

5️⃣ Ponto de equilíbrio automático → Mover SL para entrada após X pontos de lucro

6️⃣ Trailing Stop Tradicional → Por pontos fixos

7️⃣ Trailing Stop Dinâmico → Segue extremidades dos candles

8️⃣ Fechamento Parcial Sistema 1 → Ordens LIMIT para múltiplos TPs

9️⃣ Fechamento Parcial Sistema 2 → PositionClosePartial em tempo real

🔟 Saídas Automáticas Personalizadas → Por MA, Estocástico ou ambos





🛡️ GERENCIAMENTO DE RISCO INSTITUCIONAL:

Risco Dinâmico por Trade → Calcular volume com base em % do saldo

Travamento Diário → Para após prejuízo ou lucro diário atingido

Proteção de rebaixamento → Fecha posições se rebaixamento ultralimite

Proteção de Lucro em USD → Obtenha lucros e para negociação automaticamente

Martingale/Gradiente → 10 níveis configuráveis ​​com volumes progressivos

⏰ SISTEMA DE EVENTOS:

Horários Personalizados → 2 sessões/dia configuráveis

Filtro de Sessões → Asiatica, Londres, NY, Overlap

Detector de Notícias Multirregional → EUA 🇺🇸 | Brasil 🇧🇷 | Europa 🇪🇺

Filtro de Spread → Bloqueia entradas com spread alto

Detecção Automática de Mercado → Forex/B3/Futuros/Cripto

🎮 PARTE 2: PAINEL DE TRADING PROFISSIONAL

26 BOTES INTERATIVOS:

📊 6 Botões de Volume Rápido:





Volume 1, Volume 2, Volume 3, Volume 4, Volume 5, Volume 6

🟢 COMPRA (8)





Compre a Mercado

Compra no Bid

Compra Pendente (Pare)

Fechar Todas as Compras

Cancelar Compra Pendentes

🔴 VENDA (8 botões):





Venda a Mercado

Venda sem Ask

Venda Pendente (Pare)

Fechar Todas as Vendas

Cancelar Pendentes Venda

⚡ AÇÕES GERAIS (4 botões):





Fechar TODAS as Posições

Posições do inversor

Ponto de equilíbrio em Todos

Ocultar/Exibir Painel

🎨 TRADING VISUAL COM MOUSE:





[Shift + Click] → Compra onde você clicar

[Ctrl + Click] → Venda onde você clicar

Preview visual antes de enviar ordem

Proteções aplicáveis (Breakeven, Trailing)

📊 PARTE 3: PAINEL DE INFORMAÇÕES EM TEMPO REAL

4 COLUNAS COM 25+ MÉTRICAS:





📈 Coluna 1 - Status Geral:





Tipo de Conta (DEMO 🟠 | REAL 🟢)

Símbolo Atual

Saldo | Equity | Margem Livre

Lucro Total | Lucro do Dia

Status do Robô (ATIVO/INATIVO)

Status do Mouse Trading

📊 Coluna 2 - Posições Abertas:





Total de Compras Abertas

Total de Vendas Abertas

Volume Total Comprado

Volume Total Vendido

Lucro/Prejuízo de Compras

Lucro/Prejuízo de Vendas

⏳ Coluna 3 - Ordens Pendentes:





Total de Pendentes Compra

Total de Pendentes Venda

Volume Pendente Compra

Volume Pendente Venda

🎯 Coluna 4 - Estatísticas:





Total de Ordens Hoje

Taxa de Acerto (Taxa de Vitória %)

Maior Lucro do Dia

Maior Prejuízo do Dia

Fator de Lucro

Drawdown real

🎨 Cores Dinâmicas:





🟢 Verde → Lucro | Posições Compradas

🔴 Vermelho → Prejuízo | Posições Vendidas

⚪ Branco → Neutro

🟠 Laranja → DEMONSTRAÇÃO

🟢 Lima → REAL

✨ DIFERENCIAIS ÚNICOS

✅ ÚNICO EA com Robot + Painel Operacional + Painel Info em 1 PRODUTO

✅ Universal → Funciona em QUALQUER corretora MT5 (HEDGE + NETTING)

✅ Multimercado → Forex, Índices, Ações, Commodities, Criptomoedas

✅ 26 Botões → Maior painel operacional do mercado

✅ 14 Filtros IA → Sistema de decisão mais completo disponível

✅ 10 Proteções → Gerenciamento de risco institucional

✅ Visualização de negociação → Opera com mouse (Shift/Ctrl + Clique)

✅ Detector de Notícias → 3 regiões (EUA, BR, UE)

✅ Ordens Múltiplas → Até 10 ordens simultâneas com TPs/Volumes diferentes

✅ Fechamento Parcial → 2 sistemas (LIMIT + PositionClosePartial)

✅ Mais de 150 Parâmetros → Customização total da estratégia

✅ 0 Erros de Compilação → Código profissional testado





🎯PARA QUEMÉ ESTE PRODUTO?

✅ Traders Iniciantes → Use o robô 100% automatizado

✅ Traders Experientes → Combine IA + decisão manual com o painel

✅ Scalpers → 14 filtros + trading visual otimizado para scalping

✅ Swing Traders → Proteções e filtros MTF para longas operações

✅ Gestores de Contas → Painel info completo + gerenciamento de risco

✅ Operadores B3 → Compatível com Mini Dólar, Mini Índice, Win, WDO





