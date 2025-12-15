新規リリースを記念して、期間限定の特別価格で提供中です。

【コンセプト：戦場を俯瞰する将軍の視座】 目の前の敵と戦うだけの「歩兵」でいる限り、トレードで勝ち続けることはできません。

SHOGUN Tradeは、あなたの視点を局地戦から、戦局全体を見渡す「将軍（Commander）」の視座へと引き上げます。7つの時間軸を同時に掌握し、相場の成熟度を見極め、勝てる公算が高い時だけ静かに軍を動かす。そんな王者のトレード環境を提供します。

SHOGUN Trade を導入する5つの戦略的メリット

SHOGUN Trade は、感情に振り回される「歩兵」の視点ではなく、戦局全体を支配する**「将軍」の視点**をトレーダーに提供します。曖昧な裁量判断を排除し、規律あるトレードを実現するためのメリットは以下の通りです。

1. 「なんとなく」のトレードからの完全な卒業

値動きに翻弄され、感覚でエントリーして後悔していませんか？

メリット: 高度な**「市場構造解析エンジン」**が、相場の「高値・安値の切り上げ/切り下げ」を自動判定し、現在のトレンド構造を明確にします。

結果: 今が「攻めるべきトレンド」なのか「静観すべき調整」なのかが一目瞭然となり、根拠のないギャンブルトレードが物理的に不可能になります。

2. 「ダマシ」を回避し、本物の波に乗る2段階認証

早すぎるエントリーは損切りの原因となり、遅すぎるエントリーは利益を減らします。

メリット: トレンドの発生を**Phase I（予兆） と Phase II（拡大・推進）**の2段階で識別します。動き出しの「ダマシ」をスルーし、相場が確実に走り出した「Phase II」のみを狙い撃ちます。

結果: 不確実な初動で資金を減らすリスクを排除し、最もエネルギーが爆発する「おいしい局面」だけを安全に取ることができます。

3. 「動かない相場」での消耗戦を回避する鉄壁の防御

多くのトレーダーは、利益の出し方ではなく「レンジ相場での守り方」を知らずに退場します。

メリット: 適応型ボラティリティ・フィルタリング が市場のエネルギー不足を検知し、勝率の低い局面ではシグナルを出しません。

結果: 無益な戦いを避けることで資金（兵力）を温存し、次のビッグウェーブが来るまで「待つ」というプロの規律を自動化できます。

4. 7つの時間軸を掌中に収める「大局観」

近視眼的なトレードは、大きな流れに逆らう自殺行為です。

メリット: 同期型マルチタイムフレーム・ダッシュボード により、M1（1分足）からD1（日足）までの全トレンド状況をひとつのマトリックスで監視できます。

結果: いちいちチャートを切り替える手間なく、**「日足の追い風を受けて、5分足で攻める」**といった高勝率な順張り戦略を瞬時に判断できます。

5. 「どこで逃げるか」という出口戦略の迷いを断つ

エントリーよりも難しいのが「利確（イグジット）」です。欲張って利益を逃したり、早く逃げすぎて後悔することへの解決策です。

メリット: 幾何学的プロジェクション機能 が、現在の波動エネルギーから計算される「到達予測ポイント」をチャート上に投影します。

結果: 感情や恐怖ではなく、客観的な数値に基づいて利益確定ができるため、安定したリスクリワード比（損益率）を維持し続けることが可能になります。

まとめ：SHOGUN Trade がもたらす進化

SHOGUN Trade を手にするということは、単なるツールを買うことではありません。それは、混沌とした相場という戦場において、迷いなく指揮を執るための「羅針盤」と「規律」を手に入れることです。 市場のノイズを切り裂き、将軍のように冷徹かつ戦略的なトレーダーへと進化させます。

【将軍の視座を、今すぐ手に入れる】 戦場全体を見渡す感覚とはどのようなものか。それを知るために、まずはデモ版をStrategy Testerで稼働させてください。 7つの時間軸が同期し、進むべき道が明確に浮かび上がる瞬間を目の当たりにすれば、もう「歩兵」の視点には戻れなくなるでしょう。

リリース記念として、期間限定の特別価格をご用意しました。相場を支配するためのこの強力なエンジンを、ぜひその手に。