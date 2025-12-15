Shogun Trade

新規リリースを記念して、期間限定の特別価格で提供中です。

【コンセプト：戦場を俯瞰する将軍の視座】 目の前の敵と戦うだけの「歩兵」でいる限り、トレードで勝ち続けることはできません。

SHOGUN Tradeは、あなたの視点を局地戦から、戦局全体を見渡す「将軍（Commander）」の視座へと引き上げます。7つの時間軸を同時に掌握し、相場の成熟度を見極め、勝てる公算が高い時だけ静かに軍を動かす。そんな王者のトレード環境を提供します。

SHOGUN Trade を導入する5つの戦略的メリット

SHOGUN Trade は、感情に振り回される「歩兵」の視点ではなく、戦局全体を支配する**「将軍」の視点**をトレーダーに提供します。曖昧な裁量判断を排除し、規律あるトレードを実現するためのメリットは以下の通りです。

1. 「なんとなく」のトレードからの完全な卒業

値動きに翻弄され、感覚でエントリーして後悔していませんか？

  • メリット: 高度な**「市場構造解析エンジン」**が、相場の「高値・安値の切り上げ/切り下げ」を自動判定し、現在のトレンド構造を明確にします。

  • 結果: 今が「攻めるべきトレンド」なのか「静観すべき調整」なのかが一目瞭然となり、根拠のないギャンブルトレードが物理的に不可能になります。

2. 「ダマシ」を回避し、本物の波に乗る2段階認証

早すぎるエントリーは損切りの原因となり、遅すぎるエントリーは利益を減らします。

  • メリット: トレンドの発生を**Phase I（予兆）Phase II（拡大・推進）**の2段階で識別します。動き出しの「ダマシ」をスルーし、相場が確実に走り出した「Phase II」のみを狙い撃ちます。

  • 結果: 不確実な初動で資金を減らすリスクを排除し、最もエネルギーが爆発する「おいしい局面」だけを安全に取ることができます。

3. 「動かない相場」での消耗戦を回避する鉄壁の防御

多くのトレーダーは、利益の出し方ではなく「レンジ相場での守り方」を知らずに退場します。

  • メリット: 適応型ボラティリティ・フィルタリングが市場のエネルギー不足を検知し、勝率の低い局面ではシグナルを出しません。

  • 結果: 無益な戦いを避けることで資金（兵力）を温存し、次のビッグウェーブが来るまで「待つ」というプロの規律を自動化できます。

4. 7つの時間軸を掌中に収める「大局観」

近視眼的なトレードは、大きな流れに逆らう自殺行為です。

  • メリット: 同期型マルチタイムフレーム・ダッシュボードにより、M1（1分足）からD1（日足）までの全トレンド状況をひとつのマトリックスで監視できます。

  • 結果: いちいちチャートを切り替える手間なく、**「日足の追い風を受けて、5分足で攻める」**といった高勝率な順張り戦略を瞬時に判断できます。

5. 「どこで逃げるか」という出口戦略の迷いを断つ

エントリーよりも難しいのが「利確（イグジット）」です。欲張って利益を逃したり、早く逃げすぎて後悔することへの解決策です。

  • メリット: 幾何学的プロジェクション機能が、現在の波動エネルギーから計算される「到達予測ポイント」をチャート上に投影します。

  • 結果: 感情や恐怖ではなく、客観的な数値に基づいて利益確定ができるため、安定したリスクリワード比（損益率）を維持し続けることが可能になります。

まとめ：SHOGUN Trade がもたらす進化

SHOGUN Trade を手にするということは、単なるツールを買うことではありません。それは、混沌とした相場という戦場において、迷いなく指揮を執るための「羅針盤」と「規律」を手に入れることです。 市場のノイズを切り裂き、将軍のように冷徹かつ戦略的なトレーダーへと進化させます。

【将軍の視座を、今すぐ手に入れる】 戦場全体を見渡す感覚とはどのようなものか。それを知るために、まずはデモ版をStrategy Testerで稼働させてください。 7つの時間軸が同期し、進むべき道が明確に浮かび上がる瞬間を目の当たりにすれば、もう「歩兵」の視点には戻れなくなるでしょう。

リリース記念として、期間限定の特別価格をご用意しました。相場を支配するためのこの強力なエンジンを、ぜひその手に。


作者のその他のプロダクト
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
インディケータ
新規リリースを記念して、期間限定の特別価格で提供中です。 【コンセプト：混沌を切り裂く一刀】 遅行するインジケーターやノイズだらけのチャートに迷う日々は終わりです。KATANA Scalperは、「刀」のように鋭い切れ味で相場のノイズを切り落とし、価格の中に隠された純粋な「モメンタムの芯」だけを可視化するために設計されました。複雑な相場をシンプルにし、外科医のような精密さでエントリーするための「視界」を提供します。 KATANA Scalper を導入する5つの核心的メリット KATANA Scalper は単なるシグナルツールではなく、 「機関投資家レベルの市場分析視点」を個人トレーダーにインストールするシステム と言えます。具体的なメリットは以下の通りです。 1. 「遅れ」と「ダマシ」のジレンマからの解放 一般的なインジケーターの最大の弱点である「反応の遅れ（ラグ）」と「ノイズ（ダマシ）」のトレードオフを、独自の 非線形ノイズ除去エンジン で解決しています。 メリット: 従来のオシレーターが反応する前に、市場構造の変化を捉えることができます。 結果: トレンドの「頭と尻尾」ではな
Dow Price Action Dashboard
Yuki Miyake
インディケータ
新規リリースを記念して、期間限定の特別価格で提供中です。 【コンセプト：聖杯探しの旅を終わらせる】 多くのトレーダーが複雑なアルゴリズムの森で迷子になり、最も重要な真実を見失っています。それは「価格こそが全て（Price is King）」という事実です。本ツールは、あなたを「聖杯探しの旅」から連れ戻し、100年前から機能し続けるダウ理論とプライスアクションという「王道」へ回帰させるための羅針盤です。 Price Action Dashboard を導入する5つの核心的メリット 本ツールは、一過性のアルゴリズムではなく、相場の原理原則である「ダウ理論」と「プライスアクション」をシステム化したものです。これを導入することで、トレーダーは**「聖杯探しの旅」を終え、プロと同じ「価格の真実」に基づいたトレード**が可能になります。 1. 「飛び乗り」による損失を物理的にブロックする 多くのトレーダーが資金を減らす最大の原因は、動き出したローソク足に焦って飛び乗る「感情的なエントリー」です。 メリット: 独自の [READY → GO] 2段階認証 プロトコルが、安全装置（セーフティ）の役割
Delta Swing Pro
Yuki Miyake
インディケータ
Delta Swing Pro  新規リリースを記念して、期間限定の 特別価格 で提供中です。 【コンセプト：波が揃う「完全な一瞬」を捉える】 トレードにおける最大の敵は、時間足ごとの「矛盾」です。5分足は上昇を示しているのに、1時間足は下降している…このノイズの中で迷子になるトレーダーは少なくありません。Delta Swing Proは、異なる時間足のベクトルを「シンクロ（同調）」させるために設計されました。荒れ狂う海で、全ての波が同じ方向へ動き出す「凪」と「大波」の瞬間だけを特定し、迷いのないエントリー環境を提供します。 導入する5つの核心的メリット 1. 「短期は買い、長期は売り」という矛盾からの解放 多くのトレーダーを悩ませるマルチタイムフレーム分析の複雑さを自動化します。 メリット: 独自開発の「トレンド・コンセンサス機能」が、監視している全ての時間足のベクトルが一致した局面のみを特定します。 結果: 「どっちにエントリーすればいいかわからない」という迷いが消え、 大きな資金（スマートマネー）の流れに乗るだけのシンプルなトレード が可能になります。 2. 「待つ規律」を強制
Ninja Shadow Hud
Yuki Miyake
インディケータ
新規リリースを記念して、期間限定の特別価格で提供中です。 【コンセプト：影に潜む、有能な参謀】 現代のチャートは情報過多で、トレーダーの判断を鈍らせます。Ninja Shadow HUDの設計思想は「ステルス（隠密）と効率」です。忍者のように画面の隅（サイドバー）に潜み、ダウ理論、通貨強弱、トレンド構造を静かに監視し続けます。そして、決定的な好機が訪れたその瞬間だけ、あなたに確実な情報を報告します。 Ninja Shadow HUD を導入する5つの核心的メリット 現代の市場は情報で溢れかえっています。「Ninja Shadow HUD」は、チャートを複雑にするのではなく、必要な情報だけをスマートに整理整頓する**「究極のコックピット」**を提供します。このツールを導入することで得られるメリットは以下の通りです。 1. 「情報の洪水」からの解放と、瞬時の意思決定 複数のインジケーターを見比べて迷っている間に、チャンスを逃した経験はありませんか？ メリット: 独自の**「Absolute Power Meter」**が、7つ以上のテクニカル要素（トレンド、オシレーター、市場心理）を瞬
