Neuron Gold

EA Neuron Gold — XAUUSD（M30）専用のニューラルインテリジェンスEA

Neuron Gold は、XAUUSD を M30 タイムフレームで取引するために特別に設計された高度なエキスパートアドバイザーです。
2つの独立した自動売買ストラテジーを搭載しており、単独または同時に運用できます。さらに、チャート上に統合された完全なマニュアル取引用パネルも含まれています。

Neuron Gold の自動売買ストラテジー

1. フラッグパターン戦略

クラシックな継続パターン（ブルフラッグ／ベアフラッグ）を自動で検出します。
EA は次の要素を識別します：

  • 傾斜したレンジ・コンソリデーション

  • フラッグの方向

  • ブレイクアウトポイント

  • トレンド継続の位置

パターンが完全に形成され、確認された場合のみエントリーするため、精度が大幅に向上します。

2. サポート・レジスタンスのブレイク＆確認戦略

EA は主要な S/R ゾーンを追跡し、以下を検出します：

  • 実際のブレイクアウト

  • リトレース／プルバック

  • ブレイクの確認

  • 最適なエントリーポイント

これにより、ダマシのブレイクを回避し、高い精度の自動エントリーを可能にします。

2つの戦略は同時に使用でき、非常に効率的なハイブリッドシステムを形成します。

ニューラルネットワーク — 最高性能のために必須

内部学習モデルを有効化するため、ユーザーは必ず：

  • 「Neural Network = true」 をオンに設定

  • すべてのバックテストを開始する前に有効化

  • リアル口座でも常にオンにしたまま運用

ニューラルネットワークは、市場状況に基づいてインジケーターを自動調整し、エントリーフィルターを最適化し、EA の全体的な動作を進化させます。

チャート内スマートコントロールパネル

統合パネルには以下が表示されます：

  • スプレッド

  • 買い／売りスワップ

  • 最大利益

  • 残高と有効証拠金

  • シンボル情報

  • 手動注文ボタンと保留注文コントロール

EA に組み込まれた専用インジケーターは、チャート上で手動エントリー確認のための視覚的シグナルも提供します。

検証されたパフォーマンス

Neuron Gold は 2023 年から現在までのテストにおいて：

  • 100% のリアルティックモデリング精度

  • シャープレシオ 4.5

  • 金相場の高いボラティリティ下でも安定稼働

安全性とリスク管理

以下の機能を搭載：

  • 固定およびダイナミックストップロス

  • インテリジェントトレーリングストップ

  • スプレッドフィルター

  • 取引時間フィルター

  • 極端なボラティリティからの保護

  • 自動エクスポージャー管理


おすすめのプロダクト
Fidelity MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
2 (4)
エキスパート
Description : Fidelity EA is an Expert Advisor for trading on all Forex pairs and all timeframe. EA is powered with specific trend detection algorithms. The algorithm is fully smart and automatic. So the use and setup of EA is very simple and there is no need to have deep knowledge about the market.   Growing the EA : The EA will be updated and supported always. New features will be added later for free. If you need a specific feature to be added to the EA, please write your idea on the commen
Supply Demand EA ProBot MT5
Georgios Kalomoiropoulos
4.6 (15)
エキスパート
需要と供給の 原理に基づく アルゴリズム取引 。手動、半自動、全自動など、あらゆる取引スタイルに対応する超高品質ソフトウェア 。ユーザーフレンドリーなグラフィカルな取引パネルで、取引戦略を完全にコントロールできるため、 取引は よりスムーズになります。 様々な設定とカスタマイズオプションを通じて、すべてのトレーダーが自身のニーズと取引スタイルに合った戦略を作成できます。無限の可能性を秘めたこのユニークなエキスパートアドバイザーの魔法がここにあります。 ProBot 供給と需要 EA ガイド || 取引パネルの使い方 || 自動操舵 購入後、メッセージを送っていただければ、 手順 をお送りします 。 価格は 199 ドルですが、 購入後は完全に 無料で 受け取ることができます。 需要と供給における取引モード EA ProBot 手動取引: 供給エリアと需要エリアの横にあるエリア マーカーをクリックして、マーク/制限取引を手動で行うことができます。これを行うには、入力パラメータで手動取引を有効にし、取引パネルの「購入」ボタンと「販売」ボタンを無効にする必要があります。 半自動取引
US500 Pulse
Md Abdul Manann
エキスパート
Your Automated Edge for Consistent Trading Success Tired of emotional trading decisions and inconsistent results? Master the US500 (US S&P 500 Index) with a professional-grade trading robot built for the discipline and consistency required for long-term market success. Get started for just $34/month. License: 20 Devices & Unlimited Accounts.  US500 Pulse is not just another EA. It's a comprehensive, trend-following trading system designed to navigate the fast-paced US500 market with a primary
FxWorldGodfathermq5
Afjal Hussain Swapan
エキスパート
roduct Overview Smart Grid Hedging EA is an advanced algorithmic trading system that combines   trend filtering ,   grid trading , and   hedging strategies   to create a robust automated trading solution. This Expert Advisor is designed for forex and commodity markets with special optimization for gold (XAUUSD) trading.   Core Features Dual Engine System Engine A : Specialized for buy (long) positions with independent magic number Engine B : Specialized for sell (short) positions with independ
Nexus Trading Pro IA
Ronaldo Castor Da Silva
エキスパート
NEXUS TRADING PRO IA - Sistema Profissional de Trading com IA Versão 4.71 | Compatível com TODOS os Ativos e Corretoras MT5 O QUE VOCÊ ESTÁ COMPRANDO Este NÃO é só um robô. É um sistema completo 3 em 1: 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocie automaticamente com IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 botões para manual de negociação profissional 3. PAINEL DE INFORMAÇÕES → Monitoramento em tempo real de mais de 25 métricas RESULTADO: Você pode operar 100% automatizado, 100% manual OU combinando os do
Cls PRO
Marco Aurelio Santos Costa
エキスパート
With CLS you WILL NOT LOSE, as long as you have a professional capital management. It is impossible to make a loss with CLS, why?  It works by buying and selling two positively correlated currency pairs. This means that when PAR 1 goes up PAR 2 also goes up, however, there is something that happens in the market that is the distortion of the price ratio. That is, when the PAR 1 rises and PAR 2 falls, that's when we enter, buying Par 2 and selling Par 1.  This seems simple but it is not, you
BlackGrid
Veniamin Vorobev
エキスパート
Концепция сетки Форекс для пары EUR/USD: Стратегия “Разделяй и Властвуй” Вступление: В хаосе валютного рынка, где цена EUR/USD танцует в ритме глобальных событий, важна дисциплина и стратегия. Представляем концепцию “сетки” – нестандартного подхода к управлению позициями, который позволяет использовать силу тренда и минимизировать риск. Суть концепции: Сетка, по сути, – это набор ордеров, размещенных на определенном расстоянии друг от друга, которые активируются при достижении ценой заданных ур
CMFXGold
Chethan V
エキスパート
CMFX GOLD — Tactical Intelligence for the XAUUSD Battlefield Precision. Patience. Power. CMFX GOLD isn’t just another Expert Advisor — it’s a tactical swing-trading algorithm engineered to dominate Gold (XAUUSD) with discipline, precision, and capital protection. Support For any doubts, queries, or setup assistance, please contact me via MQL5 private message . I respond to every message personally and assist with installation, optimization, and guidance. ----------------------------------
Dc Invest Matrix One
Danh Chinh Luu
エキスパート
MATRIX ONE PRO - Elite Trading Bot by DC Invest Overview Introducing MATRIX ONE PRO , the ultimate Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5, crafted by DC Invest to redefine automated trading. Designed for serious traders and investors, this bot delivers unparalleled performance, combining advanced multi-timeframe strategies, intelligent risk management, and cutting-edge features. With a proven track record of 1,326% growth in just 3 months, MATRIX ONE PRO is your key to consistent profits in the f
Violet Panther Scalper MT5
Renato Takahashi
エキスパート
Violet Panther Scalper MT5 is specially designed to work as scalper and a trend trade system. Panther strategy is based on two moving average crosses and candlestick reader relative to theses averages. A trade in filter based on ATR values can be configured to make EA works only on true trends. So, if trigger condition is true, Panther strat to trade on each new condition achieved. An aditional trend filter can be configured based on TRIX indicator , making possible to confirm such trend behavio
AI Capital Guardian HotSwitchPro Gold Edition
Fatos Hamiti
エキスパート
AI Capital Guardian HotSwitch Pro (Gold Edition) Intelligent and adaptive trading system for Gold (XAUUSD) Concept The Capital Guardian HotSwitch Pro is a fully automated MT5 Expert Advisor that dynamically adapts to market conditions – from ranging to trending phases. It automatically detects shifts in volatility and switches between two core trading modes for optimal balance between precision and stability. ️ Strategy Modes Smart Scalping Mode (Trend) → executes short micro-trades (3–7
GolderCross
Paulo Henrique Aparecido Leonel
エキスパート
Советник "GolderCross" — инструмент для автоматической торговли GolderCross — это советник, разработанный на основе алгоритма пересечения скользящих средних (Moving Averages), предназначенный для автоматизации торговли на рынке Forex. Основные особенности GolderCross: Алгоритм скользящих средних (MA) : Использует пересечение двух скользящих средних для формирования торговых сигналов. Параметры алгоритма гибко настраиваются для адаптации под различные рыночные условия. Интуитивно понятные настро
Major Trend
Sugianto
エキスパート
Major Trend Expert Advisor – Trade with Confidence on Major Currency Pairs After years of live trading with consistent results, I hereby present the Major Trend EA. The Major Trend EA is built to trade top-performing major forex pairs, with a special focus on AUDUSD and NZDUSD , where it delivers its most consistent results. It applies a combination of advanced trend-analysis techniques to identify high-probability entry points, helping to reduce drawdowns and enhance long-term profitability. Si
IRB Scalper Pro
Ahmed Alaoui Chrifi
エキスパート
The strategy: EA strategy is inspired from a profitable strategy of Mr Rob Hoffman (One of the best traders in the world with multiple prizes on manual trading) . 1.Entry: The EA search for IRB bars (Inventory retracement bar), and place sell pending order or buy pending order according to the trend confirmed by the calculation of a 20 EMA slope degree. We believe that most of IRB Bar are caused by huge institutions (Hedge funds …), so the idea is to take benefits from their very profitable robo
Robo Forex Aura BTC EA
Tiago Junior Moreira Ramos
エキスパート
BTC AURA – インテリジェント MT5 ロボット BTC AURA は、 BTCUSD の取引を自動化するために開発された高度な取引システムであり、 リバース・マーチンゲール戦略 をベースにしたインテリジェントな調整機能を備えています。 このロボットは、市場のブレイクアウトや反転を捉え、戦略的にエントリーとロットサイズを管理し、時間フィルター、曜日制御、ビジュアルパネルを搭載しています。 これにより、手動操作なしでビットコインのボラティリティに自動参加でき、 ストップロス、テイクプロフィット、最大ドローダウン (MaxDD%) による完全な保護を維持できます。 価格とライセンス 無制限使用: 598 USD 1か月レンタル: 79 USD 3か月レンタル: 199 USD 6か月レンタル: 319 USD 1年レンタル: 449 USD 必要条件 最低入金額: 2000 USD (初期ロット 0.01 ごと) プラットフォーム: MetaTrader 5 推奨ペア: BTCUSD タイムフレーム: H1 推奨レバレッジ: 1:100 ～ 1:500 対応口座タイプ:
SafeGold EA
Ismael Alba Rocha Vieira
エキスパート
Trend Gold Safe Trading This is SafeGold EA, tested under the hardest conditions with profitable and consistent results (please see the images). Using advanced strategies, SafeGold is capable of generating consistent profits across 8 risk levels, entering only when all strategies intersect. No Martingale or grid usage, with fixed or automatic money management. Easy installation and simplified use. The EA is delivered to you, configured for optimal operating conditions. Requirements and recommen
Indicators Trader MT5
Konstantin Nikitin
エキスパート
Automated multicurrency Expert Advisor with an unlimited number of currency pairs. In this case, it is possible to indicate on each individual currency pair how the adviser will work with it. You can add orders manually. The expert does not have a specific strategy. Everyone chooses what features he will use. And on what indicators and on which TF to work with them. Real account, which is fully led by an expert. MACD and Envelopes are used . Индикаторы Two Moving Average Envelopes RSI Force I
MSC ProMax EA MT5
Bui Huy Dat
エキスパート
Only 7 copies of the EA left at $499! Next price --> $599 Live signal: https://www.mql5.com/en/signals/1866411 [MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/94064 ] Discover the power of   MSC ProMax EA , a fully automated trading system designed to capitalize on the highly effective “pullback” strategy. Perfectly suited for trading popular pullback currency pairs like   AUDCAD, AUDNZD,   and   NZDCAD , this system leverages key Forex market patterns — specifically the price reversal aft
Moving Regression Bands
Fillipe Dos Santos
エキスパート
Moving Regression Bands EA  Description The Moving Regression Bands EA is a robust automated trading system that uses polynomial regression analysis to identify market opportunities. Based on moving regression bands, this EA offers a mathematical and statistical approach to trading. Key Features Advanced Analysis : Uses polynomial regression to calculate trends and volatility bands Operational Flexibility : Normal and Inverse modes for different market strategies Risk Management : Configurable S
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
エキスパート
DESCRIÇÃO O TS Trade é um robô desenvolvido por profissionais com longa experiência no Mercado Financeiro. É baseado em algoritmos de negociação avançados. Tem como principal característica uma gestão de risco rigorosa. É perfeito para quem busca uma ferramenta eficaz para automatizar suas negociações. Instale o Robô e deixe que ele faça todo o trabalho por você. MÉTODO O TS Trade utiliza um algoritmo o qual possibilita identificar uma tendência do mercado a partir da movimentação de duas média
ApexVol Grid EA
TECHAURORA - FZCO
5 (1)
エキスパート
ATTENTION This is NOT a normal Grid / Martingale EA.  ApexVol Grid EA is a fully automated trading algorithm for MetaTrader 5. It is built on a volatility-filtered grid trading system and operates using dynamic moving average channels. The EA is designed to detect optimal entry zones during stable market conditions and execute trades in both directions based on predefined grid levels. The first 5 copies are available for $499. The price will increase by $100 every 5 purchases ! Check the c
Quant Trade Freedom
Renan De Souza Quinelato
エキスパート
O que é “QUANT TRADE FREEDOM” ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar Forex, Commodities, Índices, Crypto, Energies. Como funciona o robô EA QUANT CORRELATION FOREX ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de um trader humano. O QUANT TRADE FREEDOM  entra e
Obor Pawai V75
Suharmoko
エキスパート
Obor Pawai V75 – Expert Advisor for Gold Trading Obor Pawai V75 is a next-generation Expert Advisor (EA) developed specifically for trading gold (XAUUSD). Built with a proprietary Breakout Finder system and a suite of advanced indicators, it offers both automated and customizable trading strategies for breakout, swing, and scalping scenarios. Key Features Breakout Finder Detects high-probability breakout opportunities using integrated logic from DeMarker, MACD, RSI, ATR, and Pivot Points. Desig
Bollinger Bands Builder Basic
Florea E. Sorin-Mihai Persoana Fizica Autorizata
エキスパート
The Bollinger Bands Builder Basic expert advisor is a free and configurable trading strategy using the Bollinger Bands indicator as its primary signal provider technique. Like its sibling products from the expert advisors group, this systems aims to ensure low drawdown and avoiding exposure to high risks through:   usage of automatically placed stop loss orders for all launched trades; allowing maximum 1 managed open trade at a given time, avoiding pressure on margin/deposit load; minimization o
FREE
Idea Converter
Ivan Simonika
エキスパート
The bot is a scalpel and works with ticks accordingly. The bot works on any type of account: netting, hedging. For Works with 5-digit quotes. The bot does not use the history stored in the database to work. For his own needs, he uploads historical data online, creating his own database. In order to achieve good results in the real ticks mode on the tester, it is necessary to carry out optimization. The internal optimizer, after optimizing according to the specified principle, selects those set
Envelopes Intelligent
Sabil Yudifera
エキスパート
AI forex robot is an advanced trading tool that utilizes sophisticated algorithms and machine learning techniques to analyze market data and make informed trading decisions. One of the key indicators it uses is the envelopes indicator, which plots a pair of parallel lines, usually representing a standard deviation away from a moving average. This indicator helps the robot to identify potential trend reversals or breakouts by highlighting areas of support and resistance. By continuously monitorin
Arbitrage Triangle Pro
Kuldeep Krishnat Konde
エキスパート
BLACK FRIDAY OFFER! Hello Traders!!  Unlock Risk-Free Profits with Triangular Arbitrage! The forex market is full of hidden opportunities — and most traders never see them. But you’re not “most traders.” Our Triangular Arbitrage Bot finds and executes price discrepancies across three currency pairs in milliseconds… No emotions No hesitation Just pure efficiency Ready to trade smarter, not harder? Keep these pairs in market watch while backtesting as it is multi pair EA -  E
Ride Trend
Kambiz Shahriarynasab
エキスパート
Only gold and bitcoin can be profitable. Trade time is 30 minutes and trend time is 1 hour. You should check the efficiency of this robot at the end of three months. Strong trends make very good profits. There are many inputs for your personalization, but the best settings are defined by default. This indicator will have many updates and special settings will be added to it. You can contact us via Instagram, Telegram, WhatsApp, email or here. We are ready to answer you.
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
エキスパート
Volatility Pullback EA is an automated trading system developed exclusively for XAUUSD (Gold) . The EA trades pullbacks during high-volatility conditions using auto-generated grid levels that dynamically adapt to current market volatility, allowing intelligent position scaling during price retracements instead of fixed grid spacing. To protect trading capital, especially on small and cent accounts , the EA includes equity protection that automatically pauses trading when predefined equity limits
EA Stork MT5
Mikhail Rudyk
エキスパート
The trading robot (scalper) works according to the totality of signals of several indicators. And checks the price speed. It is advisable to trade on TF M5 (best results). Input parameters: Fix Lot - trades with a fixed lot Use autolot - the robot itself selects the lot depending on the depot and with an increase in the depot increases the lot Min Distance Between Deals - is the minimum distance between transactions For currencies you can not increase this parameter. For every 1500 $ 0.01 lot
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD（ゴールド） 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 このEAは、エントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAの核となるロジックは、特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによって開かれるすべての取引は、事前に定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   アナウンスチャンネル  | セットファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します。 戦略 1 (M30):   この戦略は、定義された弱気パターンの後に続く潜在的な強気反転シグナルを識別するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
エキスパート
このプラットフォームで初公開｜市場を理解するEA このプラットフォームで初めて、Expert Advisor（EA）が Deep Seek の全機能を活用します。 Dynamic Reversal Zoning ストラテジーと組み合わせることで、市場の動きを「検出するだけでなく、理解する」システムが誕生しました。 ライブシグナル __________   セットアップ 時間足 ：H1 レバレッジ： 最低 1:30 入金額： 最低 $200 通貨ペア： XAUUSD ブローカー： すべて対応 Deep Seek とリバーサル戦略の組み合わせは新しく、だからこそ非常に魅力的です。新しいアプローチを探している方は、 このEAを見逃すべきではありません。これはこのプラットフォームで初の試みであり、自動売買の新たな方向性の始まりかもしれません。 固定されたパターンやセットアップに頼るのではなく、このEAは市場の変化を  リアルタイムで検知・理解し – そしてそれに応じて柔軟に対応します。  リバーサルゾーンと価格圧力の分析に焦点を当て、従来のツールよりもはるかに深く掘り下げます。 D
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
エキスパート
Autorithm AI 技術仕様  AUTORITHM は、MetaTrader 5向けに設計された高度なAI搭 Strategy Testerに関する重要なお知らせ: MetaTraderの技術的制限により、Strategy Tester環境ではインターネットアクセスが許可されていません。そのため、バックテスト中、EAはリアルタイムのAIデータではなく、固定された事前学習済みデータセットを使用します。 これは以下を意味します： • 異なるパラメータの組み合わせでもバックテスト結果が静的または同一に見える場合があります。 • ダイナミックで適応型のAI機能を活用するには、実運用が必要です。 このガイドに従って成功したインストールを行ってください。 [guide line]  
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
エキスパート
クォンタムバロンEA 石油が「黒い金」と呼ばれるのには理由があります。Quantum Baron EA を使用すれば、比類のない精度と信頼性で石油を活用できます。 M30 チャートの XTIUSD (原油) の高オクタン価の世界を支配するように設計された Quantum Baron は、レベルアップしてエリート精度で取引するための究極の武器です。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引   価格 。       10回購入するごとに価格が50ドルずつ上がります。最終価格は4999ドルです。 クォンタムバロンチャンネル:       ここをクリック ***Quantum Baron MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます！*** 詳細については、プライベートでお問い合わせください。 私はグリッドEAです。あなたのトレ
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
エキスパート
ChatGPT TurboによるAI駆動テクノロジー Infinity EA は、GBPUSD、XAUUSD、AUDCAD 向けに設計された高度なトレーディング エキスパート アドバイザーです。安全性、一貫したリターン、無限の収益性に重点を置いています。マーチンゲールやグリッド トレーディングなどの高リスク戦略に依存する他の多くの EA とは異なり、Infinity EA は、機械学習に組み込まれたニューラル ネットワーク、ChatGPT の最新バージョンによって提供されるデータ分析 AI ベースのテクノロジーに基づく、規律ある収益性の高いスキャルピング戦略を採用し、全体的なトレーディング エクスペリエンスを卓越したものにします。 7,000 人を超えるメンバーが参加する MQL5 コミュニティ に参加して、他のトレーダーとつながりましょう。最新の製品アップデート、ヒント、独占コンテンツを常に入手しましょう。 MT4バージョン Infinity EAの設定方法 特徴 Infinity EA は AI 主導のスキャルピング戦略を活用します。 EA はリアルタイムのデータ分析のために C
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
エキスパート
HFT AI FAST SCALPER V10.1 これまでで最も先進的なバージョンのEAです。 AIによる意思決定 、 マルチAI投票 、 ダイナミックな取引ロジック を完全に統合して再構築されました。 このEAは XAUUSD（ゴールド） のM1専用として設計されていただけでなく、現在は BTCUSD と ETHUSD も完全にサポートし、高頻度エントリー、スマートなリスク管理、そして高い適応性を備えています。 OpenRouter接続の無料AI と高度なフィルターを組み合わせ、市場のあらゆる状況で精密なトレードを実現します。 インタラクティブマニュアル V10.1 とプリセット: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 公開チャンネル ライブシグナル付き）:   https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 の主なアップグレード: BTCUSD と ETHUSD の完全統合 V10.1では、EAはゴールド（XAUUSD）に限定されなくなりま
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
エキスパート
ようこそ     GoldSKY EAは、   XAUUSD（金）向けの高性能デイトレードプログラムです。当社チームによって開発され、…     当座預金口座、資金を入金したビジネス口座、ビジネス通話！     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSkyは 1分足チャートを使用しています。5年間および10年間のテスト結果はコメント欄でご覧いただけます。システムは長期間にわたり同じ構成で正常に動作しており、その信頼性と安定性を実証しています。 この自動取引システ
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
エキスパート
ブラックフライデー50%オフ - NANO MACHINE GPT 通常価格:$997 からブラックフライデー:$498.50 (割引価格はプロモーション期間中に反映されます。) セール開始:2025年11月27日 - 期間限定のブラックフライデーイベント。 ブラックフライデー抽選: ブラックフライデーイベント期間中にNano Machine GPTを購入されたすべての購入者は、以下の賞品の抽選に参加できます: 1 x Synaアクティベーション 1 x AiQアクティベーション 1 x Mean Machine GPTアクティベーション 参加方法: 1) 購入後、 プライベートメッセージを送信 してNano Machine GPTのマニュアルと推奨設定ファイルを受け取ってください。 2) 次に、 この製品ページにコメントを投稿 して購入を確認し、ブラックフライデー抽選に 正式に登録 されます。 メッセージとコメントの両方を行った適格なブラックフライデー購入者の中から、3名の独立した当選者がランダムに選ばれます。 ブラックフライデープロモーション終了後、Nano Machine
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
エキスパート
MultiWay EA は、強力な平均回帰戦略に基づいた、スマートで効率的な自動売買システムです。9つの相関関係のある（さらには通常「トレンド型」とされるものも含む）通貨ペア — AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD、USDCAD、EURUSD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD — による広範な分散により、強い方向性の動きの後に価格が平均へ戻る動きを捉えます。 購入後、完全なセットアップ手順を受け取るためにプライベートメッセージを送ってください。 リアルタイムシグナル:  こちらをクリック 現在の価格 —   次の10名様はわずか $1937。 MultiWay EA は、シンプルさ、安定性、明確なロジックを重視する方に最適です — 複雑な設定は不要ですが、柔軟な資金管理とリスクコントロール機能を備えています。 このEAは本当の「セットして忘れる」哲学に従っています。ユーザーの介入を最小限に抑えながら、何年も安定して稼働でき、長期戦略に理想的です。 MultiWay EA を単独で使用することも、多様化ポートフォリオの重要な構成要素として追加す
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
エキスパート
Quantum Bitcoin EA   : 不可能なことは何もありません。やり方を見つけ出すだけの問題です。 トップ MQL5 販売業者の 1 つによる最新の傑作、   Quantum Bitcoin EA で ビットコイン 取引の未来に足を踏み入れましょう。パフォーマンス、精度、安定性を求めるトレーダー向けに設計された Quantum Bitcoin は、不安定な暗号通貨の世界で何が可能かを再定義します。 重要！ 購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください。 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル Quantum Bitcoin/Queen チャンネル:       ここをクリック ***Quantum Bitcoin EA を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! Quantum Bitcoin EA は H1 時間枠で成功し、市場の勢いの本質を捉える トレンドフォロー戦略 を
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
エキスパート
Aria Connector EA – V4 (学習マシン + XGBoost学習モデル +112個の有料・無料AI + 投票システム + 外部・編集可能プロンプト) 市場のほとんどのEAが「AI」や「ニューラルネットワーク」を使用していると主張しながら、実際には基本的なスクリプトのみを実行している中、 Aria Connector EA V4 は真のAI駆動トレーディングの意味を再定義します。 これは理論ではなく、マーケティングの誇大宣伝でもありません。あなたのMetaTrader 5プラットフォームと112の実際のAIモデルとの直接的で検証可能な接続であり、次世代XGBoostエンジン、編集可能プロンプト、マルチAI投票システムと組み合わされています。 初日から、Ariaは透明で進化するエコシステムとして設計されました：最初は直接GPT接続、次に自動化、そして戦略監査。 現在、V4において、Ariaは真の学習マシンとなります 。市場状況に適応し、リアルタイムで戦略を最適化し、外部の編集可能プロンプトでその知能を完全にカスタマイズできます。 60,000以上のライブ取引分析 、
作者のその他のプロダクト
Gold Neural Pro MT4
Teresa Maria Pimenta
エキスパート
ゴールドニューラルプロ Gold Neural Pro は、ニューラル ネットワーク、ライア ジョーンズ管理、マーチンゲール サイド ベッティング戦略を組み合わせた洗練されたアプローチを使用して、XAU/USD (金) マーケットを取引するように設計された高度なエキスパート アドバイザー (EA) です。 この EA は、この不安定な市場で利益の機会を探りたいと考えている経験豊富なトレーダー向けに設計されていますが、マーチンゲール戦略に関連するリスクにも注意する必要があります。 SETUP 1: ( DOWNLOAD ) SETUP 2:( DOWNLOAD ) 時間枠:M1 アカウントタイプ: ネッティング 初回デポジット: 200 USD 通貨ペア: XAUUSD 最大スプレッド:50 ゴールド ニューラル プロ グループに参加するには: ここをクリックしてください Gold Neural Pro の主な機能:   Gold Neural Pro は、ディープ ニューラル ネットワークを採用して、過去および現在の XAU/USD 価格パターンを広範囲に分析します。
HFT Prop Firm US30 Pro
Teresa Maria Pimenta
エキスパート
**HFTプロップファーム - 専門家アドバイザーの説明:** HFTプロップファームと呼ばれるエキスパートアドバイザー（EA）は、高頻度取引（HFT）を許可するプロプライエタリトレーディングデスクでの承認に特化した革新的なソリューションです。このEAは、トレーダーモード1とトレーダーモード2として知られる2つのユニークなトレーダーモードを提供し、承認プロセス中にユーザーに柔軟性を提供します。 HFTプロップファームEAは、HFTの操作に対する2つの異なるオプション、通常のHFTとターボHFTを提供することで際立っています。どちらも取引効率を最適化するためにミリ秒で注文を実行します。トレーダーはまた、50,000から500,000までのさまざまな口座サイズに調整された事前設定の構成を利用する便利さがあります。さらに、口座承認プロセスは迅速に行われ、多くの場合、ユーザーが選択したカスタマイズされた設定に応じて同じ日に承認される可能性があります。 このEAの大きな違いは、単にプロプライエタリトレーディングデスクでの承認を求めるトレーダーのニーズを満たすだけでなく、承認後に実際の口座
Nasdaq Quants NAS100
Teresa Maria Pimenta
5 (1)
エキスパート
ナスダック クオンツ NAS100 Expert Nasdaq は、安全に利益を得るために設計された動的かつ最適化されたスキャルパー取引システムです。ニューラル ネットワークの最適化に基づくリスク管理と、残高利益に基づくスマートなロット増加システムを備えた完全なシステムは、初心者と経験豊富なトレーダーに適しています。モバイル指値注文を使用し、市場のプルバックを利用して、より短く安全なストップを提供できます 賞金をカバーできます デフォルト設定を使用するか、ブローカーに最適化されたセットアップをリクエストすると、当社が作成します 正しいバックテストを行うには、まずメタトレーダーで NAs100 アセットの履歴データをダウンロードする必要があります! エキスパート ナスダック クオンツ NAS100 にはスマート システムとドローダウン削減アルゴリズムが組み込まれており、主に価格が損失ゾーンに入る前に注文を閉じることができます 保留中の注文と成行注文の迅速な実行を備えた完全なダッシュボードを備えています 開いている注文をリセットし、保留中の注文をキャンセルするためのボタン。パネルの
Gold Neural Pro
Teresa Maria Pimenta
1 (1)
エキスパート
ゴールドニューラルプロ Gold Neural Pro は、ニューラル ネットワーク、ライア ジョーンズ管理、マーチンゲール サイド ベッティング戦略を組み合わせた洗練されたアプローチを使用して、XAU/USD (金) マーケットを取引するように設計された高度なエキスパート アドバイザー (EA) です。 この EA は、この不安定な市場で利益の機会を探りたいと考えている経験豊富なトレーダー向けに設計されていますが、マーチンゲール戦略に関連するリスクにも注意する必要があります。 SETUP 1 (DOWNLOAD ) SETUP 2 (DOWNLOAD ) 時間枠:M1 アカウントタイプ: ネッティング 初回デポジット: 200 USD 通貨ペア: XAUUSD 最大スプレッド:50 ゴールド ニューラル プロ グループに参加するには: ここをクリックしてください Gold Neural Pro の主な機能:   Gold Neural Pro は、ディープ ニューラル ネットワークを採用して、過去および現在の XAU/USD 価格パターンを広範囲に分析します。
Supreme Index B3
Teresa Maria Pimenta
エキスパート
SUPREME INDEX B3 O Supreme Index B3é um sofisticado Expert Advisor (EA) desenvolvido para operar no contrato Mini Dollar da B3, projetado especificamente para a plataforma MetaTrader 5 (MT5). Este EA utiliza uma estratégia altamente sofisticada com um notável histórico de precisão em suas operações. Com o objetivo de aproveitar a volatilidade do dólar nas bolsas brasileiras, o Supreme Index incorpora uma série de recursos avançados para otimizar os lucros e minimizar os riscos. RECOMENDAÇÃO: Ti
WAllstreet us30 Super Scalping
Teresa Maria Pimenta
エキスパート
エキスパート ウォール ストリート インデックス US30 PRO が最適なエントリ ポイントを見つける必要があるため、取引は数日間行われない場合があります。我慢して。 複数の異なる時間枠でエキスパートを使用できます。最も推奨される M1 または M5 あなたのブローカーは有利なスプレッドを持っている必要があります 推奨スプレッド: 12 から 40 より良い結果を得るために最も推奨されるスプレッドです。 バックテストとより良いモデリングのために、ブローカーを使用し、同じ場所から VPS になることをお勧めします VPS Mql5 をお勧めします。 安定した EA 操作の要件: ECN または PRO アカウント 推奨ブローカー: ペッパーストーン ブローカーのサーバーへの待ち時間が最小限の VPN。 VPN ブローカーを使用するか、mql5 VPS に移行することをお勧めします 推奨デポジット $500 GMT+2 (+3) オフセット時間の推奨されるヨーロッパのブローカー
Trader Prop firm Pro
Teresa Maria Pimenta
エキスパート
Trader Propfirm Pro - プロフェッショナルトレーダー3向けのエキスパートアドバイザー ニューラルネットワークベースのシステムを使用して、EAは月間の大きなトレンドを追跡し、その後、小さなタイムフレームでチャート分析を行い、最適なエントリーポイントを見つけます。また、サポートとレジスタンスレベルを通じてエントリーを最適化し、価格の修正に適応し、高精度のグリッドで失われた注文を回復し、利益を最大化します。 Trader Propfirm Proには、高いボラティリティ時に取引を防ぐ内部保護システム、スプレッドフィルター、およびパフォーマンスを最適化するための時間フィルターが含まれています。さらに、毎日の目標設定機能と、引き出しを最小限に抑えるための厳格なリスク管理システムを提供します。 リスクと日次ドローダウンの完全な制御：EAは、日次ドローダウンに基づいた追加のストップフィルターを含んでおり、リスク制限を超えないようにし、トレーダーにアカウントを回復する機会を提供します。 外部インディケーターは、ニューラルシステムによって自動的に調整され、Trader Propfir
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信