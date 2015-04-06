Neuron Gold
- エキスパート
- Teresa Maria Pimenta
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
EA Neuron Gold — XAUUSD（M30）専用のニューラルインテリジェンスEA
Neuron Gold は、XAUUSD を M30 タイムフレームで取引するために特別に設計された高度なエキスパートアドバイザーです。
2つの独立した自動売買ストラテジーを搭載しており、単独または同時に運用できます。さらに、チャート上に統合された完全なマニュアル取引用パネルも含まれています。
Neuron Gold の自動売買ストラテジー
1. フラッグパターン戦略
クラシックな継続パターン（ブルフラッグ／ベアフラッグ）を自動で検出します。
EA は次の要素を識別します：
-
傾斜したレンジ・コンソリデーション
-
フラッグの方向
-
ブレイクアウトポイント
-
トレンド継続の位置
パターンが完全に形成され、確認された場合のみエントリーするため、精度が大幅に向上します。
2. サポート・レジスタンスのブレイク＆確認戦略
EA は主要な S/R ゾーンを追跡し、以下を検出します：
-
実際のブレイクアウト
-
リトレース／プルバック
-
ブレイクの確認
-
最適なエントリーポイント
これにより、ダマシのブレイクを回避し、高い精度の自動エントリーを可能にします。
2つの戦略は同時に使用でき、非常に効率的なハイブリッドシステムを形成します。
ニューラルネットワーク — 最高性能のために必須
内部学習モデルを有効化するため、ユーザーは必ず：
-
「Neural Network = true」 をオンに設定
-
すべてのバックテストを開始する前に有効化
-
リアル口座でも常にオンにしたまま運用
ニューラルネットワークは、市場状況に基づいてインジケーターを自動調整し、エントリーフィルターを最適化し、EA の全体的な動作を進化させます。
チャート内スマートコントロールパネル
統合パネルには以下が表示されます：
-
スプレッド
-
買い／売りスワップ
-
最大利益
-
残高と有効証拠金
-
シンボル情報
-
手動注文ボタンと保留注文コントロール
EA に組み込まれた専用インジケーターは、チャート上で手動エントリー確認のための視覚的シグナルも提供します。
検証されたパフォーマンス
Neuron Gold は 2023 年から現在までのテストにおいて：
-
100% のリアルティックモデリング精度
-
シャープレシオ 4.5
-
金相場の高いボラティリティ下でも安定稼働
安全性とリスク管理
以下の機能を搭載：
-
固定およびダイナミックストップロス
-
インテリジェントトレーリングストップ
-
スプレッドフィルター
-
取引時間フィルター
-
極端なボラティリティからの保護
-
自動エクスポージャー管理