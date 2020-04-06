**HFTプロップファーム - 専門家アドバイザーの説明:**





HFTプロップファームと呼ばれるエキスパートアドバイザー（EA）は、高頻度取引（HFT）を許可するプロプライエタリトレーディングデスクでの承認に特化した革新的なソリューションです。このEAは、トレーダーモード1とトレーダーモード2として知られる2つのユニークなトレーダーモードを提供し、承認プロセス中にユーザーに柔軟性を提供します。





HFTプロップファームEAは、HFTの操作に対する2つの異なるオプション、通常のHFTとターボHFTを提供することで際立っています。どちらも取引効率を最適化するためにミリ秒で注文を実行します。トレーダーはまた、50,000から500,000までのさまざまな口座サイズに調整された事前設定の構成を利用する便利さがあります。さらに、口座承認プロセスは迅速に行われ、多くの場合、ユーザーが選択したカスタマイズされた設定に応じて同じ日に承認される可能性があります。





このEAの大きな違いは、単にプロプライエタリトレーディングデスクでの承認を求めるトレーダーのニーズを満たすだけでなく、承認後に実際の口座で使用できることです。ユーザーは、日常の操作のために通常のトレーダーモードまたはグリッドトレーダーオプションを選択するオプションを持っています。これにより、HFTプロップファームは、プロプライエタリトレーディングデスクでの承認を求めるトレーダーと実際の口座で取引したいトレーダーの両方に完璧に適合する包括的で簡単に設定できるロボットとなります。





HFTオプションは、テストアカウントの承認目的に特に開発されていることに注意することが重要です。実際の口座での使用には、ユーザーがグリッドトレーダーまたはデイトレーダーオプションを選択して設定をカスタマイズする必要があります。このアプローチにより、HFTプロップファームはデスクトレーダーの具体的なニーズを満たす包括的なツールとなり、承認と日々の取引能力を提供し、プロプライエタリトレーディングデスク市場で独自の存在となります。





**EAの動作:**





| タイムフレーム | M1またはM5 |





**主要なプロップファーム:**













. インフィニティフォレックスファウンド













HFTプロップファームEAは、現在の主要なプロップファームで使用できる互換性があり、プロプライエタリトレーディングデスクでの承認と取引を求めるトレーダーに効率的かつ柔軟なエクスペリエンスを提供します。