HFT Prop Firm US30 Pro

**HFTプロップファーム - 専門家アドバイザーの説明:**

HFTプロップファームと呼ばれるエキスパートアドバイザー（EA）は、高頻度取引（HFT）を許可するプロプライエタリトレーディングデスクでの承認に特化した革新的なソリューションです。このEAは、トレーダーモード1とトレーダーモード2として知られる2つのユニークなトレーダーモードを提供し、承認プロセス中にユーザーに柔軟性を提供します。

HFTプロップファームEAは、HFTの操作に対する2つの異なるオプション、通常のHFTとターボHFTを提供することで際立っています。どちらも取引効率を最適化するためにミリ秒で注文を実行します。トレーダーはまた、50,000から500,000までのさまざまな口座サイズに調整された事前設定の構成を利用する便利さがあります。さらに、口座承認プロセスは迅速に行われ、多くの場合、ユーザーが選択したカスタマイズされた設定に応じて同じ日に承認される可能性があります。

このEAの大きな違いは、単にプロプライエタリトレーディングデスクでの承認を求めるトレーダーのニーズを満たすだけでなく、承認後に実際の口座で使用できることです。ユーザーは、日常の操作のために通常のトレーダーモードまたはグリッドトレーダーオプションを選択するオプションを持っています。これにより、HFTプロップファームは、プロプライエタリトレーディングデスクでの承認を求めるトレーダーと実際の口座で取引したいトレーダーの両方に完璧に適合する包括的で簡単に設定できるロボットとなります。

HFTオプションは、テストアカウントの承認目的に特に開発されていることに注意することが重要です。実際の口座での使用には、ユーザーがグリッドトレーダーまたはデイトレーダーオプションを選択して設定をカスタマイズする必要があります。このアプローチにより、HFTプロップファームはデスクトレーダーの具体的なニーズを満たす包括的なツールとなり、承認と日々の取引能力を提供し、プロプライエタリトレーディングデスク市場で独自の存在となります。

**EAの動作:**

| タイムフレーム | M1またはM5 |

**主要なプロップファーム:**



. インフィニティフォレックスファウンド



HFTプロップファームEAは、現在の主要なプロップファームで使用できる互換性があり、プロプライエタリトレーディングデスクでの承認と取引を求めるトレーダーに効率的かつ柔軟なエクスペリエンスを提供します。
おすすめのプロダクト
BreakoutGenius EA
Jan Burkhard
エキスパート
BreakoutGenius EA: Revolutionizing Trading Welcome to the BreakoutGenius EA, your reliable trading partner. This Expert Advisor uniquely combines the precision of the MACD indicator with an advanced breakout strategy to deliver consistent and stable returns in the financial markets. Innovative Trading Strategy : At the heart of our EA is the unique combination of an optimized MACD indicator with a sophisticated breakout strategy. This method has been carefully developed and perfected over years
WSN Edge RSI MA Forex EA
Michael Ferreira Da Silva
エキスパート
MT4 EA WSN Edge RSI-MA Multi v1.1 Automate your Forex trading with a complete Expert Advisor for MetaTrader 4 (Windows) . This EA executes an automated strategy using RSI + Moving Averages (MA) —ideal for traders who want disciplined, rules-based entries/exits. ️ Key Features RSI + MA signals for more assertive entries Risk/Reward 1:2 by default Automatic Trailing Stop to lock profits Light martingale (max. 2 steps) for controlled recovery Daily profit target : closes all orders once the t
Golden Monk Pro
Juan Chacon
エキスパート
Golden Monk Pro       is the combination of indicators such as Bollinger Bands, Moving Averages, Rsi, Momentum and Angles that together seek price direction through impulses in areas of important divergence. Matrix Golden Monk Pro   encapsulates many tools and resources in a 5*4 matrix to improve the level of success in each entry with a maximum of 4 simultaneous operations, optimizing capital management, this matrix can be displayed on the left side of your screen. Recommendations: Currency Pa
Glitter Grass
Aleksandr Nadein
エキスパート
ADVISOR "GG" - UNIVERSAL, ABLE TO TRADE YOURSELF AND WITH THE HELP OF A TRADER! THE PANEL SHOWS THE ENTIRE DOWNLOAD TO HELP WHEN TRADING. BUTTONS PRESENT   1.CLOSING PROFITABLE ORDERS  2. CLOSE ALL ORDERS  3. LOCKING THESE POSITIONS TO SET UP THE EXPERT, THE DISTANCE IS USED, WHICH DEPENDS ON THE TREND TO OPTIMIZE THE TREND, THERE IS A SPECIAL ALGORITHM! WHEN TRADING, YOU CAN ADD OPENING ORDERS MANUALLY, IT IS ALSO POSSIBLE TO LOCK ALL OPEN ORDERS! IF YOU DO NOT TRADE WITH THE HELP OF
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
エキスパート
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
EA Combiner UranoTrader
Lucas Braz Quintas
エキスパート
Combiner_EAは、MetaTrader 4用の多機能エキスパートアドバイザーで、FXやその他の市場での自動売買に対応しています。外部インジケーターと移動平均戦略のシグナルを統合し、グリッド取引、マーチンゲール、カスタマイズ可能な利確／損切り設定などの高度な機能を備えています。リアルタイム統計パネルにより口座のパフォーマンスを把握でき、規律ある自動化を求めるトレーダーに最適です。 主な特徴 ️ 外部インジケーター統合: iCustomを介してカスタムインジケーターのシグナルをサポートし、柔軟な戦略実装が可能。 ️ 移動平均戦略: 移動平均線のクロスオーバーに基づく取引を実行し、リスク設定も調整可能。 ️ グリッド取引: 指定した価格間隔で追加注文を開き、市場の動きを捉える。 ️ マーチンゲールシステム: 損失後にロットサイズを増やし資本回復を目指す（ステップと倍率は設定可能）。 ️ 利確／損切りオプション: ポイント、割合、またはローソク足の終値に基づく設定が可能。 ️ 日次制限: 1日あたりの取引回数、利益、損失を制限しリスクを管理。 ️ リアルタイム統計パネ
Multi Pair Hedging System EA
Stanislav Sarbey
エキスパート
THIS ADVISOR REALLY WORKS !!! I present to you my own adviser, designed to work on the instrument TSLA (shares of companie Tesla). The work of the adviser is based on hedging positions. Purely mathematical model of averaging positions. Advisor can be configured to work on buy or sell, as well as buy and sell at the same time. This is a multi-currency Expert Advisor, so it can be used simultaneously on a different stocks at the same time, and the work on each stocks can be set separately. It is p
MMM Stochastic x RSI x EMA Cross
Andre Tavares
エキスパート
This EA has built-in trend Stochastic, RSI and EMA Cross indicators to check the trends before performing any trading action. It's engine is provided with: trailing Stop Loss; bad time to trade filter for each day of the week; enable and disable martingale mode; define the maximum spread value to trade; define the minimum equity percentage to allow trading; the input values are already optimized for EURUSD at timeframe M30. The Strategy This Expert Advisor uses its built-in trend indicators com
Fidelity MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (5)
エキスパート
Description : Fidelity EA is an Expert Advisor for trading on all Forex pairs and all timeframe. EA is powered with specific trend detection algorithms. The algorithm is fully smart and automatic. So the use and setup of EA is very simple and there is no need to have deep knowledge about the market. Growing the EA : The EA will be updated and supported always. New features will be added later for free. If you need a specific feature to be added to the EA, please write your idea on the comment
Sirr Advanced Trend Scalper EA Pro
Bruno Rosa
5 (1)
エキスパート
Sirr Advanced Trend Scalper EA Pro  is an automated and easy to use expert advisor that has the Stochastic indicator working in combination with RSI and MACD filters built in.   We have spent a lot of time testing many expert advisors . After years of testing and development, the result is an dynamic EA that is very active with trades and capital management. Our product is also fully compatible with PipFinite Trend Indicator PRO as well. The EA has been designed for trading with the popular symb
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
エキスパート
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
BG Grid Limited
Boris Gulikov
5 (1)
エキスパート
BG Grid Limited is a countertrend Expert Advisor that uses standard indicators to enter the market. The Expert Advisor has flexible settings and can be used for multi-pair trading. I suggest using 10 currency pairs at once at the same time. However, this does not mean that the Expert Advisor will immediately open 10 orders, one for each currency pair. The Expert Advisor enters the market only with a certain set of indicator readings. The Expert Advisor in the settings has loss limits in the form
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
エキスパート
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
GOLD Extreme Hunter PRO
Encho Enev
エキスパート
EA is based on monitoring the current change of the price, as well as the sharp increase of the Moment and in the presence of a non-specific deviation from the normal in a given direction, EA places the respective orders. EA is designed so that with a spread greater than the set maximum - does not place orders to buy or sell. In real trading, you will be able to apply the optimal value for Slippage so that you get the most favorable result. All results are only from TESTER. Recommended: leverage
Forex Mentors Bot4
Andriy Sydoruk
エキスパート
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
ForexEagle
Hadj Ahmed Slimani
エキスパート
ForexEagle - Elevate Your Trading Experience to New Heights Ready to revolutionize your trading game? Introducing ForexEagle, the ultimate Expert Advisor meticulously crafted to dominate the GBPUSD, AUDCAD, USDCAD markets on the M5 timeframe. With a winning combination of advanced Price Action strategy and trend detection algorithm, ForexEagle is your go-to tool for unlocking the full potential of GBPUSD, AUDCAD, USDCAD trading. The EA operates during specific hours, from 12:01 AM to 11:59 PM. G
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
エキスパート
Робот Wolf Stream имеет в своей основе особенность "видеть" график так, как его видит человек. Именно поэтому он точно считывает настроение игроков. Страхи и надежды у толпы формируются в текущей момент, в текущих ситуациях. Робот реагирует на них и действует оптимальным образом для каждой из ситуаций.  Торговля в реальном времени принесла 103% прирост с 26 июля 2021 года (3.5 месяца) На рынке есть множество фаз, которые по характеру своему в корне отличаются друг от друга. Поэтому необходим инд
Exp4 THE X FULL Universal EA for MT4
Vladislav Andruschenko
4.06 (17)
エキスパート
幅広い機能を備えたMetaTrader4のユニバーサルインジケーターアドバイザーで、標準インジケーターに取り組んでいます。 1エキスパートアドバイザーの戦略ビルダー。 標準のMetaTraderセットからの多くのトレーディングインジケーター。 20個の信号から1個と20個のフィルターから5個を選択する可能性。 要件に合わせて個別にカスタマイズするための100を超えるパラメーター。 シグナルごとに、インジケーターパラメーターをカスタマイズし、時間枠を選択し、シグナルバーを指定できます。 リンク： X for MetaTrader5ターミナル     （MT5のX） 注意     ！新しいユニバーサルトレーディングアドバイザー     Exp xCustomEA     にとって     MetaTrader 4       、カスタムインジケーターに取り組んでいます 自己最適化された自動取引アドバイザーを購入したい場合は、             TickSniper       ！ EA設定+デモ+ PDF   の完全なマニュアルと説明は、 私たちのブログにあります。 設定と入力の
Jazz
Evgeniy Zhdan
エキスパート
The algorithm of this Expert Advisor determines the significant price levels, where the trend often turns into a flat or reverses. Stochastic Oscillator serves as an additional filter of overbought/oversold zones. The EA sets stop loss and take profit after opening an order. The underlying trailing strategy applies a trailing stop. The EA is recommended for simultaneously use on three trading instruments: EURUSD M5, GBPUSD M5, EURCHF M5. Settings: Comment to order - comment to orders. MaxRisk -
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
エキスパート
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Lock balancer
Vadim Zotov
5 (5)
エキスパート
Used in manual trading to block losses on any price movement against a trader. Allows profits to grow as the price moves in the right direction. Can lock one position or grid. Helps other robots to reduce drawdown by locking. Principle of operation Instead of the traditional stop loss, the trader manually sets the initial locking line of this robot. The robot monitors the behavior of the price relative to this line. If the price goes against the trader, the robot locks the position (or severa
OtmScalpHedge
Otmane Achandir
エキスパート
OtmScalp EA V1 - EUR、ゴールド、BTC用AIスキャルピングロボット OtmScalp EA V1 - EUR、ゴールド、BTC用AIスキャルピングロボット 期間限定オファー： 499ドルのみ（通常価格1200ドル - 近日値上げ予定） OtmScalp EA V1が選ばれる理由 安定した日次収益 - 制御された積極的なスキャルピング戦略 3つの専門バージョン - EURペア、ゴールド(XAU/USD)、ビットコイン(BTC/USD)用 完全自動取引 - 24時間5日間、手動操作不要 スマートリスク管理 - 自動ストップロス、テイクプロフィット、動的ロットサイズ 収益化メカニズム 高勝率戦略 - AIがマイクロトレンドを検出しミリ秒単位で執行 低ドローダウン - 高度なリスク管理で資金を保護 ブローカー互換性 - IC Markets、Pepperstone、RoboForex等で検証済み 簡単設定 - 2分でインストール、プログラミング不要 実績データ（バックテスト＆実稼働） EUR/USD版：月間平均15-25%（5分・15分足） ゴールド(XAU/USD)版：月
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
エキスパート
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
エキスパート
MATrader QuickScalper – MATraderコアで動く精密スキャルピング MATrader QuickScalper は Marc Albrecht Trading による専用スキャルピングEAで、 よく知られている MATrader AI とは別の独立した戦略として開発されています。 MATrader AI が適応型サイクルロジックと大きめの値動きを重視するのに対し、 MATrader QuickScalper は 高速な執行、短い保有時間、きれいなスキャルピングエントリー を目的に設計されています。 このEAが MATrader の名前を冠しているのは、同じ中核思想に基づいているからです： 検証されたロジック、実運用を前提にした条件、そして近道はしない 。 （私たちは MATrader のシステムを MQL5 に公開する前に、長い期間テストと改善を続けてきました。 元の MATrader 掲載は #1 に到達しましたが、削除→再アップロードとなり、レビューとランキングがリセットされました。 しっかりテストした上でレビューを書いてもらえたら、とても助かります
Super Trader EA
Volodymyr Hrybachov
エキスパート
Fully automated adviser using an advanced grid algorithm and a function to protect against increased volatility during news releases. The Advisor looks for anticipated levels of reversal / continuation in a narrow price range (the proposed new level of support / resistance) based on previous movements. Applies invisible for the broker dynamic levels of setting new orders, stop-loss, take-profit and trailing stop. If you set MagicNumber = 0, then the expert can be used in semi-automatic trading.
BB Scalper on EURCHF
Bogdan Leparda
エキスパート
ONLY FOR EURCHF This strategy is using Bollinger Bands on the EURCHF timeframe M15. Simple things always work. The most important are the settings behind this strategy and that's my secret :D. I do NOT recommend changes on the default settings because those are the best I could find by testing and backtesting. If you really want to lose time trying different setting, go ahead, no problem, backtesting the strategy is free. This EA is tested and backtested in the most recent trading environment, p
Hermes Gold PRO
Igor Pereira Calil
エキスパート
エルメス スペシャリストは、ロボット自身の傾向と戦略を操作することを目的としたメタ トレーダー用のロボットです。 エルメス ゴールド プロを無料でインストールしてアカウントに操作してください。プライベート メッセージをください。 タイムフレームの使用に関する推奨事項: H1 エルメスはアメリカの金属であるXAUUSD（ゴールド）を扱うために開発されました。 エルメスはアサーティブ スキャルピングの長期エキスパートであるため、「リスク (設定)」の値に応じて、取引せずに 1、2、3 日間滞在することができますが、それについては心配しないで、以下をお読みください。 エントリーとスキャルピング（ショート）クローズの積極性により、低ドローダウン/またはゼロドローダウン（標準設定）に優れた能力を備えています。 アカウントに エルメス を残しておくこともできますし、別の専門家 (ロボット) を呼んで作業してもらうこともできます。問題はありません。 リスクの高い構成 (構成値が低い) を使用しないように注意してください。説明します。 ロボットの設定には次のものがあります。 リスク: こ
MMM Japanese Candle Sticks
Andre Tavares
エキスパート
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (5)
エキスパート
ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです! 最終価格: 990ドル 新着: Goldbot One を購入すると、EA を 1 つ無料で選択できます!! (取引アカウント 2 つ分) 公開グループに参加する: ここをクリック   究極のコンボディール   ->   こちらをクリック LIVE SIGNAL 金市場向けに設計された非常に洗練された取引ロボット、   Goldbot One を ご紹介します。   Goldbot One はブレイクアウト取引に重点を置いており、サポート レベルとレジスタンス レベルの両方を活用して、最適な取引機会を特定します。 このエキスパート アドバイザーは、変動の激しい貴金属市場で効率性、信頼性、戦略的優位性を求めるトレーダー向けに作成されています。   注目すべき事実:   サンプル外データにおける EA のパフォーマンスは、最適化に使用されるサンプル内データと完全に一致しています。   サンプル期間は 2016 年から 2023 年です。 戦略の確認に使用されたサンプル外データは 2004 年から 2016 年および 2024 年
Exp4 The xCustomEA for MT4
Vladislav Andruschenko
4 (5)
エキスパート
MetaTrader 4のためのカスタムインディケータに関するユニバーサルトレーディングアドバイザー。 MetaTrader 4のバージョン：  MetaTrader 5ターミナル   のxCustomEA バージョン ユニバーサルトレーディングアドバイザTheCustomEAの機能は、1つを除いて、私たちのアドバイザ The X の すべてのパラメータを正確に複製します。 xCustomEA はカスタムインディケータ上で動作し、MT4端末向けに独自の取引戦略をプログラムすることができます。 xCustomEA は、インターネットまたはmql5市場からダウンロードできるカスタム指標へのリンクを持っています。 あなたはあなたの  習慣  をプログラムすることができます   インジケータ  、  そして私達のアドバイザー  xCustomEA  はシグナルのポジションを開く  でしょ  う。 私たちのユニバーサル展覧会顧問 ザ・を 購入 し て   xCustomEA  、  あなたは毎日指標に関するアドバイザをプログラムすることができます！ 指標PIPFINITE TREND PRO上
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT5バージョン：  ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用していま
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
エキスパート
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT5バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT4 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! ルール   正確さと規律をもって取引を行ってください。 クォンタムキング EA     構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合しました。M5 上の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロフェッショナルの両
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは XAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
エキスパート
ChatGPT TurboによるAI駆動テクノロジー Infinity EA は、GBPUSD および XAUUSD 向けに設計された高度な取引エキスパート アドバイザーです。安全性、一貫したリターン、無限の収益性に重点を置いています。マーチンゲールやグリッド取引などの高リスク戦略に依存する他の多くの EA とは異なり、Infinity EA は、機械学習に組み込まれたニューラル ネットワーク、ChatGPT の最新バージョンによって提供されるデータ分析 AI ベースのテクノロジーに基づく、規律ある収益性の高いスキャルピング戦略を採用し、全体的な取引体験を卓越したものにします。 6,000 人を超えるメンバーが参加する MQL5 コミュニティ に参加して、他のトレーダーとつながりましょう。最新の製品アップデート、ヒント、独占コンテンツを常に入手しましょう。 MT5バージョン Infinity EAの設定方法 特徴 Infinity EA は AI 主導のスキャルピング戦略を活用します。 EA はリアルタイムのデータ分析のために ChatGPT-4 Turbo と統合されています。 I
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
エキスパート
2025年を代表する最強クラスの自動売買戦略の一つ 私たちは、2025年における最も強力な裁量トレード戦略の一つを、 TMA（トライアングル移動平均）とCGロジック に基づいた **完全自動化エキスパートアドバイザー（EA）**へと変換しました。 本EAは、 高精度なエントリー、スマートな指値注文、厳格なリスク管理 を目的として設計されており、 **すべてのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応しています。 最適なパフォーマンスを得るため、 スプレッドが10ポイント未満のECN口座 での使用を推奨します。 これにより、正確な注文執行と最小限のスリッページが実現されます。 チャートに適用し、リスクに応じて設定を調整するだけで、 プロレベルの自動売買を体験できます。  主な特徴 **全てのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応 5 min   SET FILE 指値注文（Buy Stop / Sell Stop）による取引戦略 価格に追従するスマートな指値注文管理 逆張り（リバース）モード対応 自動ロット管理（Auto Lot）搭載 時間フィルターおよび移動平均
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
エキスパート
超最適化バージョン – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 （MT4バージョン）は、これまでで最も強力で、安定性が高く、洗練されたリリースです。 HFTは高頻度スキャルピングEAであり、ゴールド（XAUUSD）のM1タイムフレームのみで取引を行います。毎日多数の取引を実行し、 非常に現実的なロットサイズ でスキャルピング戦略を実現します。そのため、専用のスキャルピング口座（RAWまたはECN）が必要です。 ICMarkets のRAW口座が特に推奨されており、低スプレッドかつ他社よりもスリッページが少ないのが特長です。 安定したインターネット接続またはVPSが必要です。 ご注意ください：ターミナルが停止すると、 FAST M1 は口座の制御を失います 。 公式チャンネル:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主な改善点 エントリーロジックの改善 EAは主要トレンド方向のみでエントリーします。逆張りは一切行いません。 勝率の向上 内部ロジックが調整され、トレードの成功率が上昇しました。 口
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
エキスパート
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
エキスパート
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポート
DCA CycleMax
Jin Sangun
エキスパート
DCA CYCLEMAX の紹介 Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here 概要 DCA CYCLEMAX は、市場で一方向に強いトレンドを示す資産に最適化された強力な半自動のグリッドトレーディングプログラム（EA）です。 特に、金（GOLD）、ナスダック100（NS100）、暗号通貨など、ボラティリティが高く安定したトレンドが見られる資産に効果的です。 DCA（ドルコスト平均法）戦略を使用して、損失リスクを管理しながら資産を時間をかけて管理します。 このEAはエントリーの区間を戦略的に設計し、トレンドが続く間にグリッド方式で複数のポジションを開き、手動エントリーと手動利確も含むプロセスで設定目標に達すると自動的に決済する機能を提供します。 横ばい相場の際には、DCA CycleMax EAと反対方向に動作するDCA CycleMax Hedge EAを併用する
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
エキスパート
24時間のフラッシュセール - たった$199.99 "HFT Pass Prop Firms"は、特にUS30ペアで取引するために設計された高頻度取引（HFT）の挑戦に対応した専用のエキスパートアドバイザー（EA）です。 他のトップエキスパートアドバイザーやインジケーターについては、以下を参照してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 私はロス（Los）です。詳細な情報を受け取るためには、こちらに登録してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFTとは？ 高頻度取引（HFT）は、強力なコンピュータプログラムを使用して数分の一秒で大量の注文を実行する取引手法です。HFTは複数の市場を分析し、現行の市況に基づいて注文を実行するために高度なアルゴリズムを利用します。最も高速な実行速度を持つトレーダーがより利益を上げやすく、HFTは高い売買回転率と注文対取引比率が特徴です。 したがって、このEAは1段階または2段階の挑戦にのみ適してお
The Golden Way
Lin Lin Ma
エキスパート
The Golden Way は MT4 プラットフォーム向けの自動取引ソフトウェアです。同ソフトは総合的なハイブリッド戦略を採用し、複数のサブストラテジーが連携して機能することで、金（XAUUSD）市場における買い（ロング）と売り（ショート）の機会を正確に捉え、様々な市場環境下でタイミング良く取引を把握するお手伝いをします。成熟した取引ロジックに基づき、金市場でのプロフェッショナルかつ効率的な取引操作を実現します。 設定情報 通貨ペア：XAUUSD 時間軸：M5 タイムフレーム 初期預け金：500USD 以上を推奨 レバレッジ：1:100 ～ 1:1000 アカウント：高パフォーマンスでスプレッドの低い任意のアカウント 正確にバックテストを行う方法 最低 500USD の預け金を選択します。 M5 タイムフレームを選択し、任意の日付範囲を設定し、「各ティック（Every Tick）」を選択します。 指定された範囲内でご自身に適したレバレッジを選択します。 「テスト開始」をクリックします。 ご使用方法 製品購入後、速やかに MQL5 フォーラムでお問い合わせください — 設定をお手伝
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
エキスパート
CyNera：あなたの取引、私たちの技術 マニュアルとセットファイル: 購入後にご連絡いただければ、マニュアルとセットファイルをお送りします 価格: 価格は販売されたライセンスの数に応じて上昇します 利用可能なコピー: 4 金取引は、市場で最も変動の激しい金融商品であり、精密さ、徹底した分析、そして強力なリスク管理が求められます。CyNeraエキスパートアドバイザーは、これらの要素を巧みに組み合わせ、最適な金取引を実現するために設計された高度なシステムです。CyNeraの高度な戦略と技術は、経験豊富なトレーダーだけでなく、初心者にも、金取引がもたらす独自の課題やチャンスを乗り越えるための支援を提供します。 CyNeraは、金市場の複雑さに対応した信頼できるソリューションを提供します。適応性に優れたインテリジェントな戦略と、多時間枠分析、自動取引調整、そして正確なリスク管理などの高度な機能を組み合わせています。この柔軟性により、CyNeraは市場の急速な変化に即座に対応しつつ、長期的に資本を守るための強力なツールとなります。 シンボル XAUUSD (ゴールド) 時間枠 M30  
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
エキスパート
KonokaSysteｍNEO は、KonokaSystemをベースに、新たな個性を持つ3姉妹( NEO・JOY・FUN )の1つで、オリジナルのEAです。 トレードスタイルは日本時間の夜中から日中をターゲットにしたデイトレードです。 通貨ペアは”USDJPY”で、M5の始値でエントリーします。 3姉妹はそれぞれに異なったロジックで、2種類のエントリーと、2種類のエグジットを装備しています。 グリッドやマーチンゲールのロジックは使用していません。 内部ロジックにより利益と損失を繰り返し、損失を飲み込んで成長します。 KonokaSystemNEO は、勝率重視ではありません。 TPとSLは共に100Pipsでやや大きくしています。(ストップ狩りの対策) その損失は大きいですが、本来最も危険なのは、損失が連続で発生する事です。 KonokaSystemNEO は、逆張りの弱点である暴騰や暴落による連続の損失を減らす様に設計しています。 NEOの元になったEA: https://www.mql5.com/ja/signals/573517                      
Golden Mirage mt4
Michela Russo
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
エキスパート
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
エキスパート
LAUNCH PROMO Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> Tomorrow’s price: $399 Stratos Mistral is a robust forex trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of ADX, Moving Average, and High/Low Level indicators, Stratos Mistral delivers high-quality signals and fully automated trading on the M15 timeframe. It features a robust, pre-optimized configuration, ensuri
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
エキスパート
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
エキスパート
ThraeX – M1スキャルピング   (DAX, XAU, etc) ローマ時代の規律と精密さに着想を得た ThraeX（スレイクス） は、 MetaTrader 4 向けに設計された 高頻度取引専用エキスパートアドバイザー（EA） です。 特に 1分足（M1） チャートでのスキャルピング取引に最適化されており、市場の急速な変動を処理し、短期的な価格変動を高い速度と適応性で検出・対応します。 主な特徴： ️ M1スキャルピングロジック – リアルタイムデータに基づく高頻度な意思決定を実現。 ️ 高速実行システム – ボラティリティの高い市場における微細な価格変動に素早く反応。 自己適応型パラメータ – 外部データやプラットフォーム接続に依存せず、内蔵アルゴリズムによって価格の変化に自動適応。 継続的な最適化 – 最新の市場データをもとに行動を調整し、時間の経過とともに精度を高める。 ️ 外部依存なし – 完全自律型で、外部プラットフォーム、API、ファイル接続は不要。 コンパクトなスキャルピング構造 – 低レイテンシー環境と高速実行のために設計。 技術仕
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
エキスパート
EvoTrade: 市場初の自己学習型トレーディングシステム EvoTradeをご紹介します。これは、最新のコンピュータービジョンとデータ分析技術を駆使して開発されたユニークなトレーディングアドバイザーです。市場初の自己学習型トレーディングシステムであり、リアルタイムで稼働します。EvoTradeは市場状況を分析し、戦略を調整し、変化にダイナミックに適応することで、あらゆる環境で卓越した精度を実現します。 EvoTradeは、Long Short-Term Memory（LSTM）やGated Recurrent Units（GRU）といった高度なニューラルネットワークを活用して時間的依存性を分析し、畳み込みニューラルネットワーク（CNN）を使用して複雑な市場パターンを検出します。また、Proximal Policy Optimization（PPO）やDeep Q-Learningなどの強化学習アルゴリズムを使って、リアルタイムで戦略を適応させます。これらの技術により、EvoTradeは市場の隠れたシグナルを見つけ出し、現在の市場ダイナミクスに正確に対応します。 各トレード後、Evo
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
エキスパート
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
エキスパート
About Warp Drive Forex AI is a GBPUSD scalper, it trades at night time when the volume is low and the winning chances are high. Its uses a high accuracy scalping strategy backed up with a unique and effective risk management technique. Join our   MQL5 group   for more useful information and products updates. Also, you can get the MT5 version   here. This is the Pro version of W Drive Forex AI, in Pro version, a user can adjust all the settings including the lot size as well. You can find the  
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
エキスパート
アップデート — 2025年12月 2024年11月末、Aurumは正式に販売開始されました。 それ以来、ニュースフィルターや追加の防御条件、複雑な制限なしで、実際の相場環境にて継続的に稼働してきましたが、安定して利益を維持してきました。 この1年間のリアル運用により、トレーディングシステムとしての信頼性が明確に証明されました。 そしてその実績と統計データを基に、2025年12月に大規模アップデートを実施しました： プレミアムパネルを全面刷新、すべての画面解像度に最適化 取引保護システムを大幅に強化 Forex Factoryを基にした高性能ニュースフィルターを追加 シグナル精度を向上させる2つの追加フィルター 最適化の強化、動作速度と安定性の向上 損失後に安全に回復するRecovery機能を搭載 プレミアムスタイルの新しいチャートテーマを採用 AURUMについて Aurum — ゴールド（XAU/USD）専用プレミアム自動売買EA Aurumはゴールド市場において、安定性と安全性を重視して開発されたプロフェッショナルな自動売買EAです。明確なロジック、トレンド分析、厳格なリ
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
エキスパート
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
エキスパート
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
エキスパート
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
作者のその他のプロダクト
Gold Neural Pro MT4
Teresa Maria Pimenta
エキスパート
ゴールドニューラルプロ Gold Neural Pro は、ニューラル ネットワーク、ライア ジョーンズ管理、マーチンゲール サイド ベッティング戦略を組み合わせた洗練されたアプローチを使用して、XAU/USD (金) マーケットを取引するように設計された高度なエキスパート アドバイザー (EA) です。 この EA は、この不安定な市場で利益の機会を探りたいと考えている経験豊富なトレーダー向けに設計されていますが、マーチンゲール戦略に関連するリスクにも注意する必要があります。 SETUP 1: ( DOWNLOAD ) SETUP 2:( DOWNLOAD ) 時間枠:M1 アカウントタイプ: ネッティング 初回デポジット: 200 USD 通貨ペア: XAUUSD 最大スプレッド:50 ゴールド ニューラル プロ グループに参加するには: ここをクリックしてください Gold Neural Pro の主な機能:   Gold Neural Pro は、ディープ ニューラル ネットワークを採用して、過去および現在の XAU/USD 価格パターンを広範囲に分析します。
Nasdaq Quants NAS100
Teresa Maria Pimenta
5 (1)
エキスパート
ナスダック クオンツ NAS100 Expert Nasdaq は、安全に利益を得るために設計された動的かつ最適化されたスキャルパー取引システムです。ニューラル ネットワークの最適化に基づくリスク管理と、残高利益に基づくスマートなロット増加システムを備えた完全なシステムは、初心者と経験豊富なトレーダーに適しています。モバイル指値注文を使用し、市場のプルバックを利用して、より短く安全なストップを提供できます 賞金をカバーできます デフォルト設定を使用するか、ブローカーに最適化されたセットアップをリクエストすると、当社が作成します 正しいバックテストを行うには、まずメタトレーダーで NAs100 アセットの履歴データをダウンロードする必要があります! エキスパート ナスダック クオンツ NAS100 にはスマート システムとドローダウン削減アルゴリズムが組み込まれており、主に価格が損失ゾーンに入る前に注文を閉じることができます 保留中の注文と成行注文の迅速な実行を備えた完全なダッシュボードを備えています 開いている注文をリセットし、保留中の注文をキャンセルするためのボタン。パネルの
Gold Neural Pro
Teresa Maria Pimenta
1 (1)
エキスパート
ゴールドニューラルプロ Gold Neural Pro は、ニューラル ネットワーク、ライア ジョーンズ管理、マーチンゲール サイド ベッティング戦略を組み合わせた洗練されたアプローチを使用して、XAU/USD (金) マーケットを取引するように設計された高度なエキスパート アドバイザー (EA) です。 この EA は、この不安定な市場で利益の機会を探りたいと考えている経験豊富なトレーダー向けに設計されていますが、マーチンゲール戦略に関連するリスクにも注意する必要があります。 SETUP 1 (DOWNLOAD ) SETUP 2 (DOWNLOAD ) 時間枠:M1 アカウントタイプ: ネッティング 初回デポジット: 200 USD 通貨ペア: XAUUSD 最大スプレッド:50 ゴールド ニューラル プロ グループに参加するには: ここをクリックしてください Gold Neural Pro の主な機能:   Gold Neural Pro は、ディープ ニューラル ネットワークを採用して、過去および現在の XAU/USD 価格パターンを広範囲に分析します。
Supreme Index B3
Teresa Maria Pimenta
エキスパート
SUPREME INDEX B3 O Supreme Index B3é um sofisticado Expert Advisor (EA) desenvolvido para operar no contrato Mini Dollar da B3, projetado especificamente para a plataforma MetaTrader 5 (MT5). Este EA utiliza uma estratégia altamente sofisticada com um notável histórico de precisão em suas operações. Com o objetivo de aproveitar a volatilidade do dólar nas bolsas brasileiras, o Supreme Index incorpora uma série de recursos avançados para otimizar os lucros e minimizar os riscos. RECOMENDAÇÃO: Ti
WAllstreet us30 Super Scalping
Teresa Maria Pimenta
エキスパート
エキスパート ウォール ストリート インデックス US30 PRO が最適なエントリ ポイントを見つける必要があるため、取引は数日間行われない場合があります。我慢して。 複数の異なる時間枠でエキスパートを使用できます。最も推奨される M1 または M5 あなたのブローカーは有利なスプレッドを持っている必要があります 推奨スプレッド: 12 から 40 より良い結果を得るために最も推奨されるスプレッドです。 バックテストとより良いモデリングのために、ブローカーを使用し、同じ場所から VPS になることをお勧めします VPS Mql5 をお勧めします。 安定した EA 操作の要件: ECN または PRO アカウント 推奨ブローカー: ペッパーストーン ブローカーのサーバーへの待ち時間が最小限の VPN。 VPN ブローカーを使用するか、mql5 VPS に移行することをお勧めします 推奨デポジット $500 GMT+2 (+3) オフセット時間の推奨されるヨーロッパのブローカー
Trader Prop firm Pro
Teresa Maria Pimenta
エキスパート
Trader Propfirm Pro - プロフェッショナルトレーダー3向けのエキスパートアドバイザー ニューラルネットワークベースのシステムを使用して、EAは月間の大きなトレンドを追跡し、その後、小さなタイムフレームでチャート分析を行い、最適なエントリーポイントを見つけます。また、サポートとレジスタンスレベルを通じてエントリーを最適化し、価格の修正に適応し、高精度のグリッドで失われた注文を回復し、利益を最大化します。 Trader Propfirm Proには、高いボラティリティ時に取引を防ぐ内部保護システム、スプレッドフィルター、およびパフォーマンスを最適化するための時間フィルターが含まれています。さらに、毎日の目標設定機能と、引き出しを最小限に抑えるための厳格なリスク管理システムを提供します。 リスクと日次ドローダウンの完全な制御：EAは、日次ドローダウンに基づいた追加のストップフィルターを含んでおり、リスク制限を超えないようにし、トレーダーにアカウントを回復する機会を提供します。 外部インディケーターは、ニューラルシステムによって自動的に調整され、Trader Propfir
Neuron Gold
Teresa Maria Pimenta
エキスパート
EA Neuron Gold — XAUUSD（M30）専用のニューラルインテリジェンスEA Neuron Gold は、XAUUSD を M30 タイムフレームで取引するために特別に設計された高度なエキスパートアドバイザーです。 2つの独立した自動売買ストラテジーを搭載しており、単独または同時に運用できます。さらに、チャート上に統合された完全なマニュアル取引用パネルも含まれています。 Neuron Gold の自動売買ストラテジー 1. フラッグパターン戦略 クラシックな継続パターン（ブルフラッグ／ベアフラッグ）を自動で検出します。 EA は次の要素を識別します： 傾斜したレンジ・コンソリデーション フラッグの方向 ブレイクアウトポイント トレンド継続の位置 パターンが完全に形成され、確認された場合のみエントリーするため、精度が大幅に向上します。 2. サポート・レジスタンスのブレイク＆確認戦略 EA は主要な S/R ゾーンを追跡し、以下を検出します： 実際のブレイクアウト リトレース／プルバック ブレイクの確認 最適なエントリーポイント これにより、ダマシのブレイクを回避し、高い
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信