AURX System — XAUUSD（M5）向けに開発された次世代のプロフェッショナル・アルゴリズム取引システムです。本システムは Market において直接的な類似製品を持たず、市場環境の厳格なコントロール、取引規律、そして許容される市場フェーズの厳密な選別に基づいて構築されています。インジケーター型EAでも、テンプレート戦略でも、一般的な取引手法の派生でもなく、独自の意思決定ロジックを備えた完全に独立したアルゴリズム取引システムです。アルゴリズムは現在の市場状態とアクティブな価格変動を分析し、リアルタイムの価格挙動に基づいて動作します。

アルゴリズム基盤 — AURX System は、価格変動のダイナミクス、現在の市場状態、ボラティリティ、値動きのフェーズ、時間的制約、外部要因を統合的に分析する複合アルゴリズムです。本システムには、取引セッションフィルター、ニュースフィルター、スプレッドフィルターが組み込まれており、さらに取引回数制御およびリスク管理メカニズムが実装されています。このアプローチにより、不適切な市場環境を排除し、管理された取引条件下でのみ動作することが可能となっています。

情報パネル（HUD） — AURX System には専用の情報パネルが搭載されており、アルゴリズムの内部状態をリアルタイムで表示します。パネルに表示されるすべての項目は取引ロジックの一部であり、現在の市場条件、各種フィルターの状態、取引実行に対するアルゴリズムの準備状況を反映しています。この情報パネルにより、システムがどのように市場を評価しているかを視覚的に把握でき、取引が許可されている条件・ブロックされている条件を明確に確認することができます。

取引原則およびシステムの目的 — AURX System は高リスクな取引手法を使用せず、頻繁な取引を目的としていません。アルゴリズムは取引活動を厳密に制限し、取引回数ではなく取引品質を重視します。各取引シグナルは1回の取引のみに対応し、再エントリーや無秩序なポジション追加は行いません。すべての取引は事前に定義されたリスク条件のもとで実行され、必ずストップロスが設定されます。本システムは、攻撃的な取引戦略ではなく、管理された、予測可能でプロフェッショナルなアルゴリズム取引を志向するトレーダー向けに設計されています。

テスト期間の制限と年次最適化 — AURX System は 2020 年以降の期間を対象として意図的にテストされています。本EAは内部パラメータの精密な調整を伴う高精度アルゴリズムシステムであり、金市場（XAUUSD）の市場構造、ボラティリティ、取引条件の変化に対して高い感応性を持っています。XAUUSD 市場は時間とともに変化するため、過度に古いヒストリーデータは現代の取引環境を正確に反映しません。

このため、AURX System では年に一度の最適化が必要となり、私は毎年1月に最適化を実施しています。最適化結果に基づき、システムパラメータは直近期間の市場環境に適応され、翌年の取引期間において安定かつ正確な動作を維持します。これにより、ユーザーは頻繁な手動調整を行うことなく、実運用においてシステムを使用することができます。

各年の設定はEAコード内に直接組み込まれており、setファイルや追加設定を使用することなく、バックテストおよび実運用の双方で正確な動作を保証します。ユーザーが独自に最適化を行う必要はなく、システムは導入時点で使用可能な状態に整えられています。

この理由から、AURX System のテストは直近数年間のデータを用いて行われており、7〜10年前の長期履歴は使用していません。古いヒストリーデータは、価格配信の品質、ティック構造、スプレッドなどが現在と異なる場合が多く、実用的な評価価値が低下します。

近年の期間に限定したテストは AURX System の欠点ではなく、むしろ強みです。本システムは「過去の市場」や時代遅れの価格パターンではなく、現在のリアルタイム価格挙動に基づいて動作します。長期履歴で完璧な結果を示す戦略が、実運用で機能しなくなるケースは少なくありません。適切なテスト期間を用いることで、現在および近未来の市場環境における AURX System の挙動を客観的に評価することが可能となります。

初期設定・デフォルト動作および GMT パラメータ（重要） — AURX System は追加のパラメータ調整や set ファイルを必要とせず、初期状態で最適化されています。インストール後すぐに使用可能です。日常運用においては、取引ロットまたはリスク率を設定するだけで十分であり、その他のパラメータは変更しないことを推奨します。

GMT パラメータは、取引ロジックおよびニュースフィルターをブローカーのサーバー時間に正確に同期させるために使用されます。AURX System では、最も一般的なサーバーオフセットである冬時間 GMT+2、夏時間 GMT+3 がデフォルトで設定されており、多くの主要ブローカーで採用されています。通常、GMT の追加調整は不要です。

ブローカーが非標準のサーバータイムゾーン（例：Exness の GMT+0）を使用している場合、または GMT 設定に不安がある場合は、手動で調整することが可能です。正しい GMT 設定により、アルゴリズムロジックは安定かつ予測可能に動作します。必要に応じて、購入前後に私までご連絡いただければ、ブローカーに適した GMT 設定をサポートいたします。

価格配信品質およびブローカー条件（重要） — AURX System は高精度アルゴリズム取引システムであり、価格配信品質に大きく依存します。リアルタイムの価格挙動を基に動作するため、ヒストリーデータの正確性、ティック密度、価格フロー構造、約定品質が取引結果に直接影響します。

本システムは、高品質かつ正確なヒストリーデータ、安定した取引条件を備えた価格配信環境を基に開発・調整されています。異なるブローカーを使用した場合、価格生成方式やティック構造、取引条件の違いにより、AURX System の挙動が変化する可能性があります。

購入前には、実運用予定のブローカー環境で AURX System をテストすることを強く推奨します。テスト結果に満足できる場合、同一ブローカーでの実運用でも同様の挙動が期待できます。価格配信が疎、平滑化されている、または不正確なブローカーでは、システム性能が低下する可能性がありますが、これは高精度アルゴリズムの特性であり、AURX System の欠陥ではありません。

主な要件および推奨事項

取引銘柄：XAUUSD

時間足：M5

最低入金額：100 USD（取引ロット 0.01）

ブローカー：高品質な価格配信を提供する信頼性の高い ECN ブローカー

口座タイプ：ECN / RAW / Razor（Netting および Hedging 対応）

VPS：安定した連続稼働のため推奨

推奨リスク：1〜7％／取引（1取引のストップロスに基づいて算出）

AURX London 所有者向け特典 — AURX London（XAUUSD）の所有者には、特別なボーナスが提供されます。ユーザーサポートの一環として、アジア取引時間帯向けに開発された独立バージョン AURX Asian へのアクセスが提供されます。

AURX Asian は追加の set ファイルやメインバージョンの改変ではなく、アジア市場の特性に最適化された独立したロジックおよびパラメータを持つシステムです。本バージョンも金取引専用であり、AURX London の設定とは異なります。

この特典は AURX London 所有者限定で提供され、Market 上では公開されません。これにより、基本設定や取引方針を変更することなく、異なる市場環境でシステムを活用することが可能となります。

サポート・最適化およびクローズドコミュニティ — AURX System は継続的に開発される取引システムであり、市場環境の変化に対応するための定期的なサポートおよび最適化が行われます。サポートの一環として、アルゴリズムの年次最適化が実施され、現行市場環境における安定性と有効性を維持します。

AURX London および AURX Asian の両バージョンは、毎年最適化が行われます。各バージョンのパラメータは、該当する取引セッションおよび直近の市場環境に基づいて調整され、ユーザーによる手動調整なしで翌年も安定した運用が可能となります。

AURX London 購入者は、システム所有者限定のクローズドコミュニティ「AURX System」に参加することができます。このコミュニティでは、アップデート情報、最適化内容、アルゴリズム変更点、実践的な運用に関する議論が共有されます。開発者から直接最新情報を得るための場として設計されています。

クローズドコミュニティへの参加には、購入後に私へご連絡いただき、AURX System の購入確認を提示していただく必要があります。参加することで、両バージョンの開発状況および継続的なサポート方針を把握することができます。

限定販売および価格方針 — AURX System は大量販売を目的とした製品ではなく、低価格販売を想定していません。本システムは、金（XAUUSD）専用の専門的なアルゴリズム取引ソリューションとして開発され、高品質な価格配信、適切な取引条件、そして利用者の意識的な運用を前提としています。そのため、流通は大量配布ではなく価格方針によって意図的に制限されています。

この方針により、製品品質の維持、継続的なサポートおよびアルゴリズム最適化が可能となり、規律を重視するユーザー層が形成されます。AURX System は攻撃的なスケーリングを目的とせず、長期的かつ理性的な運用を想定しています。

初期販売段階では、限定数のライセンスが初期価格で提供されます。システムの進化、最適化の継続、機能拡張に伴い、AURX System の価格は見直される可能性があります。価格の上昇は、製品の成熟、継続サポート、そして大量市場ではなく品質重視の方針を反映するものです。

海賊版に関する警告 — AURX System は内部ロジックが保護された高度なアルゴリズム取引システムです。MQL5 Market 以外で配布される海賊版や非公式コピーは、正規製品ではなく、正しい動作を保証するものではありません。

Strategy Tester における海賊版のテスト結果は、実運用での正確な動作を証明するものではありません。非公式バージョンの挙動は正規版と大きく異なる可能性があり、そのようなテスト結果は誤解を招きます。実運用で海賊版を使用することは、アルゴリズムの誤動作による損失リスクを大きく高めます。

AURX System の正規版は定期的にアップデート・最適化・サポートが行われますが、海賊版はこれらを受け取ることができません。実質的に、制御不能な旧ファイルであり、その動作について開発者は一切の責任を負いません。

MQL5 Market 以外で AURX System の購入提案を見かけた場合、ご注意ください。購入しているのはシステムではなく、サポート・更新・正確な取引動作の保証が一切ない無効なコピーです。

結論 — AURX System は、管理された市場環境での運用を目的として設計された、XAUUSD（M5）向けのプロフェッショナルなアルゴリズム取引システムです。本アルゴリズムは、取引頻度の制限、厳格なリスク管理、現在の価格挙動との精密な連携を重視しています。

本システムは、アルゴリズム取引を資金の急拡大手段ではなく、規律と安定性のためのツールとして捉えるトレーダー向けに設計されています。AURX System は適切な取引条件と高品質な価格配信を必要とし、長期的かつ意識的な運用を前提としています。





よくある質問（今後更新予定）