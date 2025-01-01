ドキュメントセクション
CCloseBuffer

CCloseBuffer はバーの終値履歴への簡易化されたアクセスを可能にするクラスです。

説明

CCloseBuffer クラスはバーの終値履歴への簡易化されたアクセスを提供します。

宣言

  class CCloseBuffer: public CDoubleBuffer

タイトル

  #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

継承階層

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

              CDoubleBuffer

                  CCloseBuffer

クラスメソッド

データ更新メソッド

 

virtual Refresh

バッファを更新します。

virtual RefreshCurrent

現在値を更新します。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

クラスから継承されたメソッド CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

クラスから継承されたメソッド CArrayDouble

Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear

クラスから継承されたメソッド CDoubleBuffer

Size, At, SetSymbolPeriod