ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ指標基本クラスCRealVolumeBuffer 

CRealVolumeBuffer

CRealVolumeBuffer はバーの出来高履歴への簡易化されたアクセスを可能にするクラスです。

説明

CTickVolumeBuffer クラスはバーの出来高履歴へのアクセスを提供します。

宣言

  class CRealVolumeBuffer: public CArrayLong

タイトル

  #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

継承階層

  CObject

      CArray

          CArrayLong

              CRealVolumeBuffer

クラスメソッド

属性

 

Size

バッファサイズを設定します。

設定

 

SetSymbolPeriod

銘柄と期間を設定します。

データアクセスメソッド

 

At

バッファ要素をインデックスで取得します。

データ更新メソッド

 

virtual Refresh

バッファを更新します。

virtual RefreshCurrent

現在値を更新します。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

クラスから継承されたメソッド CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

クラスから継承されたメソッド CArrayLong

Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear