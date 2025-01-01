CTickVolumeBuffer
CTickVolumeBuffer はバーのティックボリューム履歴への簡易化されたアクセスを可能にするクラスです。
説明
CTickVolumeBuffer クラスはバーのティックボリューム履歴へのアクセスを提供します。
宣言
class CTickVolumeBuffer: public CArrayLong
タイトル
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
継承階層
CTickVolumeBuffer
クラスメソッド
属性
バッファサイズを設定します。
設定
銘柄と期間を設定します。
データアクセスメソッド
バッファ要素をインデックスで取得します。
データ更新メソッド
|
virtual Refresh
バッファを更新します。
virtual RefreshCurrent
現在値を更新します。
クラスから継承されたメソッド CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
クラスから継承されたメソッド CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
クラスから継承されたメソッド CArrayLong
Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear