CTickVolumeBuffer

CTickVolumeBuffer はバーのティックボリューム履歴への簡易化されたアクセスを可能にするクラスです。

説明

CTickVolumeBuffer クラスはバーのティックボリューム履歴へのアクセスを提供します。

宣言

  class CTickVolumeBuffer: public CArrayLong

タイトル

  #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

継承階層

  CObject

      CArray

          CArrayLong

              CTickVolumeBuffer

クラスメソッド

属性

 

Size

バッファサイズを設定します。

設定

 

SetSymbolPeriod

銘柄と期間を設定します。

データアクセスメソッド

 

At

バッファ要素をインデックスで取得します。

データ更新メソッド

 

virtual Refresh

バッファを更新します。

virtual RefreshCurrent

現在値を更新します。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

クラスから継承されたメソッド CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

クラスから継承されたメソッド CArrayLong

Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear