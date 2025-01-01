CHighBuffer
CHighBuffer は足の高値履歴への簡易化されたアクセスを可能にするクラスです。
説明
CHighBuffer クラスは足の高値履歴への簡易化されたアクセスを提供します。
宣言
class CHighBuffer: public CDoubleBuffer
タイトル
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
継承階層
CHighBuffer
クラスメソッド
データ更新メソッド
virtual Refresh
バッファを更新します。
virtual RefreshCurrent
現在値を更新します。
クラスから継承されたメソッド CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
クラスから継承されたメソッド CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
クラスから継承されたメソッド CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
クラスから継承されたメソッド CDoubleBuffer