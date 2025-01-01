CTimeBuffer
CTimeBuffer はバーの開始時刻履歴への簡易化されたアクセスを可能にするクラスです。
説明
CTimeBuffer クラスはバーの開始時刻履歴への簡易化されたアクセスを提供します。
宣言
class CTimeBuffer: public CArrayLong
タイトル
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
継承階層
CTimeBuffer
クラスメソッド
属性
バッファサイズを設定します。
設定
銘柄と期間を設定します。
データアクセスメソッド
バッファ要素をインデックスで取得します。
データ更新メソッド
virtual Refresh
バッファを更新します。
virtual RefreshCurrent
現在値を更新します。
クラスから継承されたメソッド CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
クラスから継承されたメソッド CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
クラスから継承されたメソッド CArrayLong
Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear