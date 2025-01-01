CIndicatorBuffer
CIndicatorBuffer は指標バッファのデータへの簡易化されたアクセスを可能にするクラスです。
説明
CIndicatorBuffer クラスはテクニカル指標のデータバッファへのアクセスを提供します。
宣言
class CIndicatorBuffer: public CDoubleBuffer
タイトル
#include <Indicators\Indicator.mqh>
継承階層
CIndicatorBuffer
クラスメソッド
属性
バッファオフセットを取得/設定します。
バッファ名を取得/設定します。
データアクセスメソッド
バッファの要素を取得します。
データ更新メソッド
バッファを更新します。
現在の値のみを更新します。
クラスから継承されたメソッド CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
クラスから継承されたメソッド CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
クラスから継承されたメソッド CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
クラスから継承されたメソッド CDoubleBuffer