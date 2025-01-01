ドキュメントセクション
CIndicatorBuffer

CIndicatorBuffer は指標バッファのデータへの簡易化されたアクセスを可能にするクラスです。

説明

CIndicatorBuffer クラスはテクニカル指標のデータバッファへのアクセスを提供します。

宣言

  class CIndicatorBuffer: public CDoubleBuffer

タイトル

  #include <Indicators\Indicator.mqh>

継承階層

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

              CDoubleBuffer

                  CIndicatorBuffer

クラスメソッド

属性

 

Offset

バッファオフセットを取得/設定します。

Name

バッファ名を取得/設定します。

データアクセスメソッド

 

At

バッファの要素を取得します。

データ更新メソッド

 

Refresh

バッファを更新します。

RefreshCurrent

現在の値のみを更新します。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

クラスから継承されたメソッド CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

クラスから継承されたメソッド CArrayDouble

Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear

クラスから継承されたメソッド CDoubleBuffer

Size, At, SetSymbolPeriod