CSpreadBuffer
CSpreadBuffer はバーのスプレッド履歴への簡易化されたアクセスを可能にするクラスです。
説明
CSpreadBuffer クラスはバーのスプレッド履歴への簡易化されたアクセスを提供します。
宣言
class CSpreadBuffer: public CArrayInt
タイトル
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
クラスメソッド
属性
|
バッファサイズを設定します。
設定
|
銘柄と期間を設定します。
データアクセスメソッド
|
バッファ要素をインデックスで取得します。
データ更新メソッド
|
virtual Refresh
バッファを更新します。
virtual RefreshCurrent
現在値を更新します。
クラスから継承されたメソッド CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
クラスから継承されたメソッド CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
クラスから継承されたメソッド CArrayInt
Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear