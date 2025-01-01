CLowBuffer
CLowBuffer is はバーの安値履歴への簡易化されたアクセスを可能にするクラスです。
説明
CLowBuffer クラスはバーの安値履歴への簡易化されたアクセスを提供します。
宣言
|
class CLowBuffer: public CDoubleBuffer
タイトル
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
|
継承階層
CLowBuffer
クラスメソッド
|
データ更新メソッド
|
|
virtual Refresh
|
バッファを更新します。
|
virtual RefreshCurrent
|
現在値を更新します。
|
クラスから継承されたメソッド CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
クラスから継承されたメソッド CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
クラスから継承されたメソッド CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
|
クラスから継承されたメソッド CDoubleBuffer