ドキュメントセクション
AmbientColorSet

アンビエントオールラウンド照明の色と強度を設定します。

void  AmbientColorSet(
  const DXColor  &ambient_color      // オールラウンドな照明の色と強度
  );

パラメータ

&ambient_color

[in] オールラウンドな照明の色と強度

戻り値

なし

注意事項

強度はDXColor構造体のアルファチャネルで設定されます。