LightColorGet

指向性光源の色と強度を取得します。

void  LightColorGet(
  DXColor  &light_color      // 指向性照明の色と強度
  );

パラメータ

&light_color

[out] 指向性照明の色と強度

戻り値

なし

注意事項

強度はDXColor構造体のアルファチャネルに保存されます。