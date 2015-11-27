MetaTrader 5 / トレーディング
MetaTrader 4とMetaTrader 5のシグナルプロバイダーになる方法

MetaTrader 4とMetaTrader 5のシグナルプロバイダーになる方法

取引シグナルを提供して収入を得たいですか？MQL5.comのWebサイトに販売者として登録し、取引口座を指定し、トレーダーがあなたの取引に購読してコピーできるようにできます。このソルーションはシンプルで、努力はほとんどいりません。

  • 膨大なオーディエンスへのアクセス
    何百万人ものMetaTrader 4MetaTrader 5のユーザーに簡単にリーチできます。潜在的な購読者に直接アクセスすることができます。

  • 組み込みのコピートレードシステム
    シグナルサービスは、MetaTraderプラットフォームに直接組み込まれています。コピートレードには、追加のツールや設定は必要ありません。シグナルを購読するのは簡単で便利です。技術的な問題やサポートについて心配する必要はありません。

  • 決済サポート
    このサービスでは、シグナルに対する支払いを安全に受け入れることができる仕組みが用意されています。クレジットカードや一般的な決済ウォレットに対応しています。手数料を差し引いた代金は、販売者の内部口座に振り込まれ、そこからいつでも便利に引き出すことができます。また、定期購読の自動更新にも対応しています。


販売者として登録する

簡単な登録手続きで、販売者のステータスを取得できます。登録は完全に自動でおこなわれ、5分もかかりません。

プロフィールの販売者セクションに移動し、サービス規約を読んで同意します。

プロフィールの販売者セクションで登録する


本人確認のため、写真を撮影し、受け付け可能な書類のうち1つをアップロードします。最近の写真をアップロードしてください。スキャンしたコピーは受け付けられませんので、ご注意ください。写真は良質なもので、文書全体が写っており、情報が読み取れるものでなければなりません。

次のステップでは、この書類を手に、下図のように写真を撮ります。

本人確認のため、書類の写真と書類を手にした自分のセルフィーをアップロードする


書類の認証は数分で完了します。認証が完了すると、Webサイトのメッセージ、Eメール、SMSで通知が届きます。登録すると、プロフィールの名前の横に関連するアイコンが表示されます。

登録すると、プロフィールの名前の横にアイコンが表示される


シグナルの作成

シグナルに移動して[シグナルを作成]をクリックします。

新しいシグナルを追加する

表示されたフォームに、以下の項目を入力します。

  • シグナル名
  • シグナルのアクセスモード（モニター用の非公開と販売用の公開の2種類）
  • 口座番号
  • 投資家パスワード（このパスワードでは、取引にアクセスすることなく、読み取り専用モードで口座に接続できます。マスターパスワードは指定する必要はありません。お客様の口座は完全に保護されたままです。）
  • 証券会社サーバー名（会社名またはサーバー名を入力し、リストから該当するオプションを選択）
  • 月額利用料金（リアル口座からブロードキャストされるシグナルのみ）

シグナルを作成するための口座情報を指定する

すべてのデータを入力した後、[追加]をクリックして、シグナルを購読できるようにします。口座の全取引履歴とそれに基づく様々な統計やグラフが表示され、潜在的な購読者があなたの体験を評価することができるようになります。

ご覧のように、すべてが非常にシンプルです。販売者として登録して身分証明書の詳細を送信すれば、シグナルを販売できます。すべてが完了すると、あなたはシグナルプロバイダーとなり、MetaTrader 4とMetaTrader 5を使用している多くのトレーダーは、あなたのシグナルを購読することができるようになります。

また、シグナルについては、以下の記事もあわせてお読みください。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元の記事: https://www.mql5.com/ru/articles/591

警告: これらの資料についてのすべての権利はMetaQuotes Ltd.が保有しています。これらの資料の全部または一部の複製や再プリントは禁じられています。

この著者による他の記事

最後のコメント | ディスカッションに移動 (703)
Francisco Javier
Francisco Javier | 26 7月 2024 において 15:24
こんにちは

このパッチのために私のPCをリモコンでプログラムしてもらえますか？
zulhasnan ahmad
zulhasnan ahmad | 28 6月 2025 において 01:54
Hi boss, I want to buy your heiken ashidashboard but got some problemustralia bank anti fraud mql5

PayPalを使うことはできますか？

私のメール### モデレーターにより削除されました。

ありがとう


Carl Schreiber
Carl Schreiber | 28 6月 2025 において 06:01
zulhasnan ahmad dashboard but got some problemustralia bank anti fraud mql5

PayPalを使うことはできますか？

私のメール### モデレーターにより削除されました。

ありがとう


サービスデスクにあなたの問題（銀行の名前など）を非常に詳細に記述し、多分MQは銀行に連絡します - またはPayPalはこれ以上使用できません別の支払い方法を探してください。

Rashid Umarov
Rashid Umarov | 28 6月 2025 において 06:21
利用可能なすべての支払い方法は、トップアップページに表示されます。テクニカルサポートでは、その他の方法による個人的なお支払いには対応できません。
Fernando Carreiro
Fernando Carreiro | 17 11月 2025 において 00:32
@Ahmad Muslih # シグナルを作成する際に「セラーになるには 電話番号を確認してください」と表示されるのはなぜですか？コードを受け取る方法を教えてください。プロフィールに電話番号を入力したのですが、わからなくなってしまいました。

シグナルを作成するには、まずセラーとして登録する必要があります。シグナルはリアル口座でのみ作成可能で、デモ口座やセント口座では作成できません。シグナルルールの 説明をお読みください。

また、携帯電話で確認を受信できない場合、別のサービスプロバイダーを見つける必要があるかもしれません。 番号を変更するには、サービスデスクに 連絡し、指示に従ってください。

