MetaTrader 4とMetaTrader 5のシグナルプロバイダーになる方法
取引シグナルを提供して収入を得たいですか？MQL5.comのWebサイトに販売者として登録し、取引口座を指定し、トレーダーがあなたの取引に購読してコピーできるようにできます。このソルーションはシンプルで、努力はほとんどいりません。
- 膨大なオーディエンスへのアクセス
何百万人ものMetaTrader 4 とMetaTrader 5のユーザーに簡単にリーチできます。潜在的な購読者に直接アクセスすることができます。
- 組み込みのコピートレードシステム
シグナルサービスは、MetaTraderプラットフォームに直接組み込まれています。コピートレードには、追加のツールや設定は必要ありません。シグナルを購読するのは簡単で便利です。技術的な問題やサポートについて心配する必要はありません。
- 決済サポート
このサービスでは、シグナルに対する支払いを安全に受け入れることができる仕組みが用意されています。クレジットカードや一般的な決済ウォレットに対応しています。手数料を差し引いた代金は、販売者の内部口座に振り込まれ、そこからいつでも便利に引き出すことができます。また、定期購読の自動更新にも対応しています。
販売者として登録する
簡単な登録手続きで、販売者のステータスを取得できます。登録は完全に自動でおこなわれ、5分もかかりません。
プロフィールの販売者セクションに移動し、サービス規約を読んで同意します。
本人確認のため、写真を撮影し、受け付け可能な書類のうち1つをアップロードします。最近の写真をアップロードしてください。スキャンしたコピーは受け付けられませんので、ご注意ください。写真は良質なもので、文書全体が写っており、情報が読み取れるものでなければなりません。
次のステップでは、この書類を手に、下図のように写真を撮ります。
書類の認証は数分で完了します。認証が完了すると、Webサイトのメッセージ、Eメール、SMSで通知が届きます。登録すると、プロフィールの名前の横に関連するアイコンが表示されます。
シグナルの作成
シグナルに移動して[シグナルを作成]をクリックします。
表示されたフォームに、以下の項目を入力します。
- シグナル名
- シグナルのアクセスモード（モニター用の非公開と販売用の公開の2種類）
- 口座番号
- 投資家パスワード（このパスワードでは、取引にアクセスすることなく、読み取り専用モードで口座に接続できます。マスターパスワードは指定する必要はありません。お客様の口座は完全に保護されたままです。）
- 証券会社サーバー名（会社名またはサーバー名を入力し、リストから該当するオプションを選択）
- 月額利用料金（リアル口座からブロードキャストされるシグナルのみ）
すべてのデータを入力した後、[追加]をクリックして、シグナルを購読できるようにします。口座の全取引履歴とそれに基づく様々な統計やグラフが表示され、潜在的な購読者があなたの体験を評価することができるようになります。
また、シグナルについては、以下の記事もあわせてお読みください。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元の記事: https://www.mql5.com/ru/articles/591
警告: これらの資料についてのすべての権利はMetaQuotes Ltd.が保有しています。これらの資料の全部または一部の複製や再プリントは禁じられています。
