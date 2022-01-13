Comment devenir un fournisseur de signaux pour MetaTrader 4 et MetaTrader 5

Vous voulez offrir vos Signaux et gagner de l’argent ? Inscrivez-vous sur le site MQL5.com en tant que vendeur, spécifiez votre compte de trading et proposez aux traders un abonnement pour copier vos transactions. La solution est simple, et les efforts sont minimes.

Accès à un large public

Le marché des millions d'utilisateurs de MetaTrader 4 et de MetaTrader 5 est à votre portée. Vous recevrez un accès direct à vos abonnés potentiels.





Le service Signals est directement intégré à la plateforme MetaTrader. La copie des transactions ne nécessite aucun outil ou paramètre supplémentaire. L'abonnement aux signaux est facile et pratique. Vous n'avez pas à vous soucier des problèmes techniques et de l'assistance.





Le service fournit un mécanisme prêt à l'emploi vous permettant d'accepter en toute sécurité les paiements pour vos signaux. Le système prend en charge les cartes de crédit et les portefeuilles de paiement les plus courants. Le paiement, moins les frais de service, est effectué sur le compte interne du vendeur, sur lequel l'argent peut être retiré à tout moment. Le service prend également en charge le renouvellement automatique des abonnements.







S'inscrire en tant que Vendeur

Remplissez une procédure d'enregistrement simple pour obtenir le statut de Vendeur. L'enregistrement est entièrement automatique et ne prend pas plus de 5 minutes.



Rendez-vous dans la section Vendeur de votre profil, lisez les règles du service et acceptez-les :





Pour vérifier votre identité, prenez une photo et téléchargez l'un des documents acceptés. Vous devez télécharger une photo récente. Veuillez noter que les copies scannées ne sont pas acceptées. La photo doit être de bonne qualité et présenter le document dans son intégralité, avec des informations lisibles.

À l'étape suivante, prenez une photo avec ce document en main, comme le montre la figure ci-dessous.









La vérification des documents ne prend que quelques minutes. Une fois la vérification terminée, vous recevrez une notification via la messagerie du site web, par email et par SMS. Lors de l'inscription, une icône correspondante apparaîtra à côté de votre nom dans votre profil.









Créer un signal



Allez sur Signals et cliquez sur "Créer un signal".





Remplissez les champs suivants du formulaire :

Nom du signal

Mode d'accès au signal : privé pour la surveillance ou public pour la vente

Numéro de compte

Mot de passe Investisseur. Ce mot de passe permet de se connecter au compte en mode lecture seule sans accès au trading. Vous n'avez pas besoin de spécifier le mot de passe principal. Votre compte reste totalement sécurisé.

Nom du serveur du courtier. Commencez à taper le nom d'une société ou d'un serveur, puis sélectionnez la valeur désirée dans la liste.

Prix de l'abonnement mensuel. Seuls les signaux émis par des comptes réels peuvent être payants.







Après avoir saisi toutes les données, cliquez sur Ajouter pour publier votre signal et le rendre disponible pour l'abonnement. Il affichera l'ensemble de l'historique de trading du compte, ainsi que diverses statistiques et graphiques afin que les abonnés potentiels puissent évaluer votre expérience.



Comme vous pouvez le constater, tout est assez simple. Inscrivez-vous comme Vendeur, envoyez vos données d'identification et mettez votre signal en vente. Lorsque tout sera terminé, vous deviendrez un Fournisseur de Signaux. De nombreux traders utilisant MetaTrader 4 et MetaTrader 5 pourront s'abonner à votre signal.





