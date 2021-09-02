MetaTrader 4 및 MetaTrader 5의 신호 제공자가 되는 방법

여러분의 거래 시그널을 제공하고 수익을 내고 싶으신가요? MQL5.com 웹사이트에 판매자로 등록하고 거래 계정을 지정하고 트레이더들이 여러분의 거래를 복사할 수 있는 구독을 제공하세요. 솔루션은 간단하고 일은 최소화됩니다.

많은 트레이더들을 고객으로

수백만 명의MetaTrader 4및MetaTrader 5 사용자들 전체 시장이 여러분들 앞에 있습니다. 잠재적인 가입자들이 여러분의 고객일 수 있습니다.





수백만 명의MetaTrader 4및MetaTrader 5 사용자들 전체 시장이 여러분들 앞에 있습니다. 잠재적인 가입자들이 여러분의 고객일 수 있습니다. 내장된 거래 복사 시스템

시그널 서비스는 MetaTrader 플랫폼에 내장되어 있습니다. 거래 복사에는 추가적인 도구나 설정이 필요하지 않습니다. 시그널 구독은 쉽고 편리합니다. 기술적인 문제 및 지원에 대해 걱정할 필요가 없습니다.





시그널 서비스는 MetaTrader 플랫폼에 내장되어 있습니다. 거래 복사에는 추가적인 도구나 설정이 필요하지 않습니다. 시그널 구독은 쉽고 편리합니다. 기술적인 문제 및 지원에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 결제 지원

이 서비스는 시그널에 대한 결제를 판매자가 안전하게 수락할 수 있는 간단한 메커니즘을 제공합니다. 이 시스템은 신용 카드 및 잘 알려진 결제 지갑을 지원합니다. 수수료를 제외한 금액은 판매자의 내부계좌로 입금되며 언제든지 간단하게 출금이 가능합니다. 이 서비스는 구독을 자동으로 갱신하는 기능도 지원합니다.







판매자로 등록

판매자 지위를 얻으려면 간단한 등록 절차를 완료하십시오. 등록은 모두 자동으로 이루어지며 5분도 걸리지 않습니다.



프로필의 판매자 섹션으로 이동하여 서비스 규칙을 읽고 동의하세요:





신원을 확인하기 위해서는 사진을 찍고 허용되는 문서 중 하나를 업로드하세요. 최근의 사진을 업로드해야 합니다. 스캔 사본은 허용되지 않습니다. 사진은 품질이 좋아야 하며 문서의 전체 내용이 알아 볼 수 있는 상태여야 합니다.

다음 단계에서는 이 문서를 손에 들고 사진을 찍습니다. 아래 그림과 같이 말입니다.









문서 확인은 몇 분 밖에 걸리지 않습니다. 확인이 완료되면 웹사이트 메시지, 이메일 및 SMS를 통해 알림을 받게 됩니다. 등록이 되면 프로필의 이름 옆에 관련 아이콘이 나타납니다.









시그널 생성



시그널로 이동하여 "시그널 만들기"를 클릭합니다.





양식에서 다음과 같은 필드를 채우십시오.

시그널 이름.

시그널 액세스 모드: 모니터링용인 비공개 또는 판매용인 공개.

계좌 번호.

투자자 비밀번호. 이 암호를 사용하면 거래에 액세스하지 않고 읽기 전용 모드로 계정에 연결할 수 있습니다. 마스터 암호를 지정할 필요가 없습니다. 귀하의 계정은 안전하게 유지됩니다.

브로커 서버 이름. 회사 또는 서버 이름을 입력하고 다음 목록에서 적절한 옵션을 선택합니다.

월 구독 가격. 실제 계정에서 방송되는 시그널에 대해서만 지급받을 수 있습니다.







모든 데이터를 입력한 후 추가를 클릭하여 시그널을 구독할 수 있도록 합니다. 잠재적인 가입자가 귀하의 경험을 평가할 수 있도록 계정의 전체 거래 내역과 이를 기반으로 한 여러가지 통계 및 그래프가 표시됩니다.



보시다시피 모든 것이 아주 간단합니다. 판매자로 등록하고 판매자에 대해 알려주는 세부 정보를 전송하고 시그널을 판매해 보세요. 모든 것이 완료되면 여러분은 시그널 제공자가 됩니다. MetaTrader 4 및 MetaTrader 5를 사용하는 많은 트레이더들이 여러분의 시그널을 구독할 수 있습니다.





시그널과 관련한 다음의 문서를 읽어 보시기 바랍니다.