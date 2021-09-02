MetaTrader 5 / 트레이딩
MetaTrader 4 및 MetaTrader 5의 신호 제공자가 되는 방법

MetaTrader 4 및 MetaTrader 5의 신호 제공자가 되는 방법

MetaQuotes
MetaQuotes

여러분의 거래 시그널을 제공하고 수익을 내고 싶으신가요? MQL5.com 웹사이트에 판매자로 등록하고 거래 계정을 지정하고 트레이더들이 여러분의 거래를 복사할 수 있는 구독을 제공하세요. 솔루션은 간단하고 일은 최소화됩니다.

  • 많은 트레이더들을 고객으로
    수백만 명의MetaTrader 4MetaTrader 5 사용자들 전체 시장이 여러분들 앞에 있습니다. 잠재적인 가입자들이 여러분의 고객일 수 있습니다.

  • 내장된 거래 복사 시스템
    시그널 서비스는 MetaTrader 플랫폼에 내장되어 있습니다. 거래 복사에는 추가적인 도구나 설정이 필요하지 않습니다. 시그널 구독은 쉽고 편리합니다. 기술적인 문제 및 지원에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

  • 결제 지원
    이 서비스는 시그널에 대한 결제를 판매자가 안전하게 수락할 수 있는 간단한 메커니즘을 제공합니다. 이 시스템은 신용 카드 및 잘 알려진 결제 지갑을 지원합니다. 수수료를 제외한 금액은 판매자의 내부계좌로 입금되며 언제든지 간단하게 출금이 가능합니다. 이 서비스는 구독을 자동으로 갱신하는 기능도 지원합니다.


판매자로 등록

판매자 지위를 얻으려면 간단한 등록 절차를 완료하십시오. 등록은 모두 자동으로 이루어지며 5분도 걸리지 않습니다.

프로필의 판매자 섹션으로 이동하여 서비스 규칙을 읽고 동의하세요:

프로필의 판매자 섹션에 등록


신원을 확인하기 위해서는 사진을 찍고 허용되는 문서 중 하나를 업로드하세요. 최근의 사진을 업로드해야 합니다. 스캔 사본은 허용되지 않습니다. 사진은 품질이 좋아야 하며 문서의 전체 내용이 알아 볼 수 있는 상태여야 합니다.

다음 단계에서는 이 문서를 손에 들고 사진을 찍습니다. 아래 그림과 같이 말입니다.

본인 확인을 위해 서류 사진과 서류를 들고 셀카 업로드


문서 확인은 몇 분 밖에 걸리지 않습니다. 확인이 완료되면 웹사이트 메시지, 이메일 및 SMS를 통해 알림을 받게 됩니다. 등록이 되면 프로필의 이름 옆에 관련 아이콘이 나타납니다.

등록 시 프로필의 이름 옆에 아이콘이 나타납니다.


시그널 생성

시그널로 이동하여 "시그널 만들기"를 클릭합니다.

새 시그널 추가

양식에서 다음과 같은 필드를 채우십시오.

  • 시그널 이름.
  • 시그널 액세스 모드: 모니터링용인 비공개 또는 판매용인 공개.
  • 계좌 번호.
  • 투자자 비밀번호. 이 암호를 사용하면 거래에 액세스하지 않고 읽기 전용 모드로 계정에 연결할 수 있습니다. 마스터 암호를 지정할 필요가 없습니다. 귀하의 계정은 안전하게 유지됩니다.
  • 브로커 서버 이름. 회사 또는 서버 이름을 입력하고 다음 목록에서 적절한 옵션을 선택합니다.
  • 월 구독 가격. 실제 계정에서 방송되는 시그널에 대해서만 지급받을 수 있습니다.

시그널 생성을 위한 계정 세부 정보 지정

모든 데이터를 입력한 후 추가를 클릭하여 시그널을 구독할 수 있도록 합니다. 잠재적인 가입자가 귀하의 경험을 평가할 수 있도록 계정의 전체 거래 내역과 이를 기반으로 한 여러가지 통계 및 그래프가 표시됩니다.

보시다시피 모든 것이 아주 간단합니다. 판매자로 등록하고 판매자에 대해 알려주는 세부 정보를 전송하고 시그널을 판매해 보세요. 모든 것이 완료되면 여러분은 시그널 제공자가 됩니다. MetaTrader 4 및 MetaTrader 5를 사용하는 많은 트레이더들이 여러분의 시그널을 구독할 수 있습니다.

시작


시그널과 관련한 다음의 문서를 읽어 보시기 바랍니다.

MetaQuotes 소프트웨어 사를 통해 러시아어가 번역됨.
원본 기고글: https://www.mql5.com/ru/articles/591

경고: 이 자료들에 대한 모든 권한은 MetaQuotes(MetaQuotes Ltd.)에 있습니다. 이 자료들의 전부 또는 일부에 대한 복제 및 재출력은 금지됩니다.

이 작가의 다른 글

최근 코멘트 | 토론으로 가기 (703)
Francisco Javier
Francisco Javier | 26 7월 2024 에서 15:24
안녕하세요

이 패치를 위해 원격으로 내 PC를 프로그래밍해 주시겠습니까?
zulhasnan ahmad
zulhasnan ahmad | 28 6월 2025 에서 01:54
안녕하세요 사장님, 하이켄 아시 대시보드를 구매하고 싶지만 호주 은행 사기 방지 mql5에 문제가 있습니다.

페이팔 결제 방법을 사용할 수 있나요?

내 이메일: 관리자에 의해 ### 삭제됨 #####

고마워요


Carl Schreiber
Carl Schreiber | 28 6월 2025 에서 06:01
zulhasnan ahmad 대시보드를 구매하고 싶지만 호주 은행 사기 방지 mql5에 문제가 있습니다.

페이팔 결제 방법을 사용할 수 있나요?

내 이메일: 관리자에 의해 ### 삭제됨 #####

고마워요


서비스 데스크에 문제를 자세히 설명(은행 이름 등)해 주시면 MQ에서 은행에 연락하거나 PayPal을 더 이상 사용할 수 없는 다른 결제 수단을 찾아볼 수도 있습니다.

Rashid Umarov
Rashid Umarov | 28 6월 2025 에서 06:21
사용 가능한 모든 결제 방법은 충전 페이지에 표시됩니다. 기술 지원팀에서는 다른 방법으로 개인적으로 결제하는 데 도움을 드릴 수 없습니다.
Fernando Carreiro
Fernando Carreiro | 17 11월 2025 에서 00:32
@Ahmad Muslih # 신호를 생성할 때 " 판매자가 되려면 휴대폰 번호를 확인하세요"라는 메시지가 표시되는 이유를 알려주세요. 코드를 어떻게 받나요? 프로필에 전화번호를 입력했지만 더 이상 전화번호를 모르겠습니다.

시그널을 만들려면 먼저 판매자로 등록해야 합니다. 시그널은 데모 또는 센트 계정이 아닌 실제 계정에서만 만들 수 있습니다. 시그널 규칙의 지침을 읽어보세요.

또한 휴대폰으로 확인을 받을 수 없는 경우 다른 서비스 제공업체를 찾아야 할 수도 있습니다. 번호를 변경하려면 서비스 데스크에 문의하여 안내를 따르세요.

