如何成为MetaTrader4和MetaTrader5的信号提供者
您想提供自己的交易信号，并从中获利吗？ 在 MQL5.com 网站上注册为卖家，指定您的交易账户，并为交易者提供订阅，即可复制您的交易。 解决方案很简单，同时工作量最小化。
- 接触庞大的受众
整个市场数百万 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的用户触手可及。 您可直接接触您的潜在订阅者。
- 内置交易跟单系统
信号服务直接内置于 MetaTrader 平台当中。 跟单交易不需要任何其它工具或设置。 订阅信号既简单又便捷。 您也不必担心技术问题和支持。
- 支付支持
该服务提供了一个完备的机制，令您能够安全地接收信号的付款。 该系统支持信用卡和流行的支付钱包。 付款扣除服务费用后即转账到卖方的内部帐户，可以随时方便地从帐户中提取资金。 该服务还支持自动续订。
注册为卖家
完成简单的注册流程即可获得卖家状态。 注册是全自动的，花费时间不超过五分钟。
在您个人资料里转到卖家版面，阅读服务规则，并接受它们：
需要验证您的身份，故请拍照，并上传授权文件类型之一。 您应该上传一张近照。 请注意，不接受扫描件。 照片必须品质良好，包含全部文案，并具有可读信息。
在下一步中，手持此文案合照，如下图所示。
文档验证仅需花费几分钟。 一旦验证完成，您将通过网站消息、电子邮件和短信收到通知。 注册后，在个人资料中您的姓名旁边会出现一个相关图标。
创建信号
进入信号，然后单击“创建信号”。
在出现的表单中填写以下字段：
- 信号名称。
- 信号访问模式：私人监控或公开出售。
- 账号。
- 投资者密码。 此密码允许以只读模式连接到账户，且不可交易。 您无需指定主密码。 如此您的帐户会保持完全安全。
- 经纪商服务器名称。 开始键入公司或服务器名称，然后从列表中选择相应的选项。
- 月度订阅价格。 只有基于实盘账户广播的信号才能收费。
输入所有数据后，单击“添加”令您的信号可提供订阅。 它将显示账户的整体交易历史，以及基于它的各种统计数据和图表，从而潜在的订阅者可以据此评估您的经验。
我们还建议您阅读以下有关信号的文章：
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/591
注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。
