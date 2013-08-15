如何成为MetaTrader4和MetaTrader5的信号提供者

您想提供自己的交易信号，并从中获利吗？ 在 MQL5.com 网站上注册为卖家，指定您的交易账户，并为交易者提供订阅，即可复制您的交易。 解决方案很简单，同时工作量最小化。

接触庞大的受众

整个市场数百万 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的用户触手可及。 您可直接接触您的潜在订阅者。





整个市场数百万 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的用户触手可及。 您可直接接触您的潜在订阅者。 内置交易跟单系统

信号服务直接内置于 MetaTrader 平台当中。 跟单交易不需要任何其它工具或设置。 订阅信号既简单又便捷。 您也不必担心技术问题和支持。





信号服务直接内置于 MetaTrader 平台当中。 跟单交易不需要任何其它工具或设置。 订阅信号既简单又便捷。 您也不必担心技术问题和支持。 支付支持

该服务提供了一个完备的机制，令您能够安全地接收信号的付款。 该系统支持信用卡和流行的支付钱包。 付款扣除服务费用后即转账到卖方的内部帐户，可以随时方便地从帐户中提取资金。 该服务还支持自动续订。







注册为卖家

完成简单的注册流程即可获得卖家状态。 注册是全自动的，花费时间不超过五分钟。



在您个人资料里转到卖家版面，阅读服务规则，并接受它们：





需要验证您的身份，故请拍照，并上传授权文件类型之一。 您应该上传一张近照。 请注意，不接受扫描件。 照片必须品质良好，包含全部文案，并具有可读信息。

在下一步中，手持此文案合照，如下图所示。









文档验证仅需花费几分钟。 一旦验证完成，您将通过网站消息、电子邮件和短信收到通知。 注册后，在个人资料中您的姓名旁边会出现一个相关图标。









创建信号



进入信号，然后单击“创建信号”。





在出现的表单中填写以下字段：

信号名称。

信号访问模式：私人监控或公开出售。

账号。

投资者密码。 此密码允许以只读模式连接到账户，且不可交易。 您无需指定主密码。 如此您的帐户会保持完全安全。

经纪商服务器名称。 开始键入公司或服务器名称，然后从列表中选择相应的选项。

月度订阅价格。 只有基于实盘账户广播的信号才能收费。







输入所有数据后，单击“添加”令您的信号可提供订阅。 它将显示账户的整体交易历史，以及基于它的各种统计数据和图表，从而潜在的订阅者可以据此评估您的经验。



如您所见，一切都很简单。 注册为卖家，发送您的身份详细信息，并将您的信号挂牌出售。 当一切都完成后，您就成为了信号提供者。 众多使用 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的交易者都能够订阅您的信号。





我们还建议您阅读以下有关信号的文章：