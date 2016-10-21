実際の著者：

transport_david

異なる周期を持つRSIオシレータに基づいた１つの価格チャートでの4つのセマフォシグナル指標。

トレンドシグナルは、RSIオシレータが指標の入力パラメータで指定された買われ過ぎや売られ過ぎの領域にある時に生成されます。

input uint rsiUpperTrigger= 62 ; input uint rsiLowerTrigger= 38 ;

もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年9月19日にmql4.comコードベースに公開されました。

図1 X4Period_RSI_Arrows指標