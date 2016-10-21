コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

X4Period_RSI_Arrows - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
843
評価:
(33)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

transport_david

異なる周期を持つRSIオシレータに基づいた１つの価格チャートでの4つのセマフォシグナル指標。

トレンドシグナルは、RSIオシレータが指標の入力パラメータで指定された買われ過ぎや売られ過ぎの領域にある時に生成されます。

input uint rsiUpperTrigger=62;   // 買われ過ぎレベル
input uint rsiLowerTrigger=38// 売られ過ぎレベル

もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年9月19日にmql4.comコードベースに公開されました。

図1　X4Period_RSI_Arrows指標

図1　X4Period_RSI_Arrows指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2237

Exp_FisherCGOscillator Exp_FisherCGOscillator

Exp_FisherCGOscillatorEA はFisherCGOscillatorオシレータによって生成されたシグナルに基づいています。

反転チャートビュー 反転チャートビュー

この指標は、より良いショート取引のための反転チャートを示します。

X4Period_RVI_Arrows X4Period_RVI_Arrows

異なる周期を持つRVIオシレータに基づいた1つの価格チャートでの4つのセマフォシグナル指標

X4Period_Stochastic_Arrows X4Period_Stochastic_Arrows

異なる周期を持つストキャスティクスに基づいた1つの価格チャートでの4つのセマフォシグナル指標。