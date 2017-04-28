グラフィカルインターフェイスX：ソート、テーブル再構築とセル内のコントロール(ビルド11)

コンテンツ

はじめに

シリーズ第一弾のグラフィカルインタフェース I: ライブラリストラクチャの準備（チャプター 1）ではライブラリの目的が詳しく考察されました。各章の末尾では、記事へのリンクの完全なリストを参照し開発の現段階でのライブラリの完全版をダウンロードすることができます。ファイルはアーカイブと同じディレクトリに配置される必要があります。

レンダーテーブルを開発していきます。新しく追加する機能を列挙しましょう。

テーブルデータの並び替え

列数と行数の管理：指定されたインデックスでの列と行の追加と削除、 テーブルの完全な消去（1列と1行を残す）、テーブル再構築（テーブルを消去して新しい次元を設定）

グラフィカルインターフェイス上でのユーザー管理の拡張：ダブルクリックイベントの処理の追加

テーブルセルにチェックボックスとボタンのコントロールを追加

すでにこのライブラリの助けを借りてグラフィカルインターフェイスを作成しCTable型のテーブルを使用してデータを表示している場合は、CCanvasTable型のテーブルへの移行をお勧めします 。この型のテーブルは、本稿から始めて、ライブラリの他の型のテーブルと完全に同等で、ある点ではそれを上回っています。

‌

テーブルのソート

テーブルデータ並び替えメソッドのほとんどはCTableと同じです。グラフィカルインタフェースX: Timeコントロール、チェックボックスコントロールのリストとテーブルのソート 稿はそのすべてがどのように配置されているかを詳しく記述しています。ここでは CCanvasTable型のテーブルに関する変更と追加について簡単に説明します。

ソートされたテーブルの記号を描くには2つの要素を持つCTImage型の静的配列が必要です。<分節45719>これにはソート方向を表示するための画像へのパスが含まれます。ユーザがカスタム画像を設定していない場合はデフォルトのアイコンが使用されます。デフォルト値と画像配列を満たす初期化は、ヘッダを作成するCCanvasTable::CreateHeaders()メソッドで実行されます。

class CCanvasTable : public CElement { private : CTImage m_sort_arrows[ 2 ]; public : void SortArrowFileAscend( const string path) { m_sort_arrows[ 0 ].m_bmp_path=path; } void SortArrowFileDescend( const string path) { m_sort_arrows[ 1 ].m_bmp_path=path; } }; CCanvasTable::CCanvasTable( void ) { ... m_sort_arrows[ 0 ].m_bmp_path= "" ; m_sort_arrows[ 1 ].m_bmp_path= "" ; } bool CCanvasTable::CreateHeaders( void ) { if (!m_show_headers) return ( true ); string name=CElementBase::ProgramName()+ "_table_headers_" +( string )CElementBase::Id(); int x =m_x+ 1 ; int y =m_y+ 1 ; if (m_sort_arrows[ 0 ].m_bmp_path== "" ) m_sort_arrows[ 0 ].m_bmp_path= "::Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\SpinInc.bmp" ; if (m_sort_arrows[ 1 ].m_bmp_path== "" ) m_sort_arrows[ 1 ].m_bmp_path= "::Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\SpinDec.bmp" ; for ( int i= 0 ; i< 2 ; i++) { :: ResetLastError (); if (!:: ResourceReadImage (m_sort_arrows[i].m_bmp_path,m_sort_arrows[i].m_image_data, m_sort_arrows[i].m_image_width,m_sort_arrows[i].m_image_height)) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > error: " ,:: GetLastError ()); } } :: ResetLastError (); if (!m_headers.CreateBitmapLabel(m_chart_id,m_subwin,name,x,y,m_table_x_size,m_header_y_size, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Failed to create a canvas for drawing the table headers: " ,:: GetLastError ()); return ( false ); } ... return ( true ); }

ソートされた配列の記号の描画にはCCanvasTable::DrawSignSortedData()メソッドが使われます。この要素は (1) ソートモードが有効になっていて (2) テーブルデータが既にソートされている場合にのみ描画されます。オフセットはCCanvasTable::SortArrowXGap()とCCanvasTable::SortArrowYGap()メソッドで制御できます。アイコンは昇順での並べ替えは0、降順での並べ替えは1のインデックスを持つことを示します。その後、画像を描画するための二重ループが発生します。このトピックはすでに詳しく説明されました。

class CCanvasTable : public CElement { private : int m_sort_arrow_x_gap; int m_sort_arrow_y_gap; public : void SortArrowXGap( const int x_gap) { m_sort_arrow_x_gap=x_gap; } void SortArrowYGap( const int y_gap) { m_sort_arrow_y_gap=y_gap; } private : void DrawSignSortedData( void ); }; CCanvasTable::CCanvasTable( void ) : m_sort_arrow_x_gap( 20 ), m_sort_arrow_y_gap( 6 ) { ... } void CCanvasTable::DrawSignSortedData( void ) { if (!m_is_sort_mode || m_is_sorted_column_index== WRONG_VALUE ) return ; int x =m_columns[m_is_sorted_column_index].m_x2- m_sort_arrow_x_gap ; int y = m_sort_arrow_y_gap ; int image_index=(m_last_sort_direction==SORT_ASCEND)? 0 : 1 ; for ( uint ly= 0 ,i= 0 ; ly<m_sort_arrows[image_index].m_image_height; ly++) { for ( uint lx= 0 ; lx<m_sort_arrows[image_index].m_image_width; lx++,i++) { if (m_sort_arrows[image_index].m_image_data[i]< 1 ) continue ; uint background =m_headers.PixelGet(x+lx,y+ly); uint pixel_color =m_sort_arrows[image_index].m_image_data[i]; uint foreground=:: ColorToARGB (m_clr.BlendColors(background,pixel_color)); m_headers.PixelSet(x+lx,y+ly,foreground); } } }

CCanvasTable::Swap()メソッドはソート中にテーブル値を交換するために使われます。違いは、セルに表示されるテキストや画像だけでなく、多数のセルプロパティを移動する必要があるということです。便宜上、また重複したコードの断片を削除するために、画像の移動にはCCanvasTable::ImageCopy()メソッドが必要になります。データの元と受け取り先となる2つのCTImage型の配列が渡されます。 単一のセルに複数の画像が含まれる可能性があるため、コピーされた画像のインデックスが3番目の引数として渡されます。

class CCanvasTable : public CElement { private : void ImageCopy(CTImage &destination[],CTImage &source[], const int index); }; void CCanvasTable::ImageCopy(CTImage &destination[],CTImage &source[], const int index) { :: ArrayCopy (destination[index].m_image_data,source[index].m_image_data); destination[index].m_image_width =source[index].m_image_width; destination[index].m_image_height =source[index].m_image_height; destination[index].m_bmp_path =source[index].m_bmp_path; }

CCanvasTable::Swap()の結果的なコ―ドは下に見られます。画像を移動する前に、画像が存在するかどうかを確認する必要があります。存在しない場合は、次の列に進みます.。セルの1つに画像が含まれている場合はCCanvasTable::ImageCopy()メソッドを使用して画像を移動します。この操作は、セルの他のプロパティを移動する場合と同じです。つまり、最初に1番目のセルのプロパティを格納します。その後、このプロパティは2番目のセルから1番目のセルの場所にコピーされます。最後に、前に保存された1番目のセルの値が2番目のセルの場所に移動されます。

class CCanvasTable : public CElement { private : void Swap( uint r1, uint r2); }; void CCanvasTable::Swap( uint r1, uint r2) { for ( uint c= 0 ; c<m_columns_total; c++) { string temp_text =m_columns[c].m_rows[r1].m_full_text; m_columns[c].m_rows[r1].m_full_text =m_columns[c].m_rows[r2].m_full_text; m_columns[c].m_rows[r2].m_full_text =temp_text; temp_text =m_columns[c].m_rows[r1].m_short_text; m_columns[c].m_rows[r1].m_short_text =m_columns[c].m_rows[r2].m_short_text; m_columns[c].m_rows[r2].m_short_text =temp_text; uint temp_digits =m_columns[c].m_rows[r1].m_digits; m_columns[c].m_rows[r1].m_digits =m_columns[c].m_rows[r2].m_digits; m_columns[c].m_rows[r2].m_digits =temp_digits; color temp_text_color =m_columns[c].m_rows[r1].m_text_color; m_columns[c].m_rows[r1].m_text_color =m_columns[c].m_rows[r2].m_text_color; m_columns[c].m_rows[r2].m_text_color =temp_text_color; int temp_selected_image =m_columns[c].m_rows[r1].m_selected_image; m_columns[c].m_rows[r1].m_selected_image =m_columns[c].m_rows[r2].m_selected_image; m_columns[c].m_rows[r2].m_selected_image =temp_selected_image; int r1_images_total=:: ArraySize (m_columns[c].m_rows[r1].m_images); int r2_images_total=:: ArraySize (m_columns[c].m_rows[r2].m_images); if (r1_images_total< 1 && r2_images_total< 1 ) continue ; CTImage r1_temp_images[]; :: ArrayResize (r1_temp_images,r1_images_total); for ( int i= 0 ; i<r1_images_total; i++) ImageCopy(r1_temp_images,m_columns[c].m_rows[r1].m_images,i); :: ArrayResize (m_columns[c].m_rows[r1].m_images,r2_images_total); for ( int i= 0 ; i<r2_images_total; i++) ImageCopy(m_columns[c].m_rows[r1].m_images,m_columns[c].m_rows[r2].m_images,i); :: ArrayResize (m_columns[c].m_rows[r2].m_images,r1_images_total); for ( int i= 0 ; i<r1_images_total; i++) ImageCopy(m_columns[c].m_rows[r2].m_images,r1_temp_images,i); } }

テーブルヘッダーの1つをクリックするとCCanvasTable::OnClickHeaders() メソッドが呼び出されてデータソートが開始されます。これは、このクラスではCTable型のテーブルでよりははるかに簡単です。ご自分でご覧ください。



class CCanvasTable : public CElement { private : bool OnClickHeaders( const string clicked_object); }; bool CCanvasTable::OnClickHeaders( const string clicked_object) { if (!m_is_sort_mode || m_column_resize_control!= WRONG_VALUE ) return ( false ); if (m_scrollv.ScrollState() || m_scrollh.ScrollState()) return ( false ); if (m_headers.Name()!=clicked_object) return ( false ); uint column_index= 0 ; int x=m_mouse.RelativeX(m_headers); for ( uint c= 0 ; c<m_columns_total; c++) { if (x>=m_columns[c].m_x && x<=m_columns[c].m_x2) { column_index=c; break ; } } SortData(column_index); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_SORT_DATA,CElementBase::Id(),m_is_sorted_column_index,:: EnumToString (DataType(column_index))); return ( true ); }

データソートメソッドの残り部分は変更されず、以前考慮されたものと違いません。したがって CCanvasTable クラスのこれらのフィールドとメソッドの宣言を持つリストのみが考慮されます。

class CCanvasTable : public CElement { private : bool m_is_sort_mode; int m_is_sorted_column_index; ENUM_SORT_MODE m_last_sort_direction; public : void IsSortMode( const bool flag) { m_is_sort_mode=flag; } ENUM_DATATYPE DataType( const uint column_index); void DataType( const uint column_index, const ENUM_DATATYPE type); void SortData( const uint column_index= 0 ); private : bool OnClickHeaders( const string clicked_object); void QuickSort( uint beg, uint end, uint column, const ENUM_SORT_MODE mode=SORT_ASCEND); bool CheckSortCondition( uint column_index, uint row_index, const string check_value, const bool direction); };

この型のテーブルのソートは下でデモされています。

図1 CCanvasTable型のテーブルのソートのデモンストレーション

‌

列と行の追加と削除

CTable型のテーブルの列と行を追加したり削除したりするメソッドについては前の記事の一つで検討しました。そのバージョンでは、対かはテーブルの最後にのみ可能でした。この不都合は修正されます。追加されるインデックスを示すことによって列や行を追加できるようにしましょう。

例：テーブルの先頭にデータを持つ列を追加します。つまり、新しい列が最初の列（インデックス0）になる必要があります。列の配列の要素は1つだけ増やす必要がありますが、すべてのテーブルセルのプロパティと値は1つ右のセルに移動し、新しい列のセルだけを空白にしておく必要があります。テーブルに行を追加する場合も同じ原則が適用されます。

逆の原理は、列または行を削除する必要がある場合に機能します。<前の例の一番目の列を削除してみましょう。最初に、セルのデータとプロパティが1要素だけ左にシフトされ、その後、列の配列のサイズが1つ減少します。

ここでは、列/行を追加/削除するメソッドの作成を容易にするための補助的なメソッドが実装されています。<セルを初期化して行と列にデフォルト値を与えるにはCCanvasTable::ColumnInitialize()とCCanvasTable::CellInitialize()メソッドが使われます。

class CCanvasTable : public CElement { private : void ColumnInitialize( const uint column_index); void CellInitialize( const uint column_index, const uint row_index); }; void CCanvasTable::ColumnInitialize( const uint column_index) { m_columns[column_index].m_x = 0 ; m_columns[column_index].m_x2 = 0 ; m_columns[column_index].m_width = 100 ; m_columns[column_index].m_type = TYPE_STRING ; m_columns[column_index].m_text_align = ALIGN_CENTER ; m_columns[column_index].m_text_x_offset =m_text_x_offset; m_columns[column_index].m_image_x_offset =m_image_x_offset; m_columns[column_index].m_image_y_offset =m_image_y_offset; m_columns[column_index].m_header_text = "" ; } void CCanvasTable::CellInitialize( const uint column_index, const uint row_index) { m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_full_text = "" ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_short_text = "" ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_selected_image = 0 ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_text_color =m_cell_text_color; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_digits = 0 ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_type =CELL_SIMPLE; :: ArrayFree (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_images); }

列のプロパティを別の列に動かすにはCCanvasTable::ColumnCopy()メソッドが使用されなければなりません。コードは下記です。

class CCanvasTable : public CElement { private : void ColumnCopy( const uint destination, const uint source); }; void CCanvasTable::ColumnCopy( const uint destination, const uint source) { m_columns[destination].m_header_text =m_columns[source].m_header_text; m_columns[destination].m_width =m_columns[source].m_width; m_columns[destination].m_type =m_columns[source].m_type; m_columns[destination].m_text_align =m_columns[source].m_text_align; m_columns[destination].m_text_x_offset =m_columns[source].m_text_x_offset; m_columns[destination].m_image_x_offset =m_columns[source].m_image_x_offset; m_columns[destination].m_image_y_offset =m_columns[source].m_image_y_offset; }

CCanvasTable::CellCopy()メソッドは指定されたセルを別のセルにコピーします。これを行うにはコピー先セルの列と行インデックスとコピー元セルの列インデックスと行インデックスを渡す必要があります。

class CCanvasTable : public CElement { private : void CellCopy( const uint column_dest, const uint row_dest, const uint column_source, const uint row_source); }; void CCanvasTable::CellCopy( const uint column_dest, const uint row_dest , const uint column_source, const uint row_source ) { m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_type =m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_type; m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_digits =m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_digits; m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_full_text =m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_full_text; m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_short_text =m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_short_text; m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_text_color =m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_text_color; m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_selected_image =m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_selected_image; int images_total=:: ArraySize (m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_images); :: ArrayResize (m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_images,images_total); for ( int i= 0 ; i<images_total; i++) { if (:: ArraySize (m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_images[i].m_image_data)< 1 ) continue ; ImageCopy(m_columns[column_dest].m_rows[row_dest].m_images,m_columns[column_source].m_rows[row_source].m_images,i); } }

メソッドの反復コードを削除する一環として、メソッド内に別の簡単なメソッドが実装されました。このメソッドは、テーブルが再構築時に変更された後に呼び出されます。テーブルは、行/列が追加/削除されるたびに再計算してサイズを変更する必要があります。その後、これらの変更を反映するためにテーブルを再描画する必要があります。これにはCCanvasTable::RecalculateAndResizeTable()メソッドが使われます。ここでの唯一のパラメータは、テーブルを完全に再描画する必要がある（true）か単に更新する（false）かを示します。

class CCanvasTable : public CElement { private : void RecalculateAndResizeTable( const bool redraw= false ); }; void CCanvasTable::RecalculateAndResizeTable( const bool redraw= false ) { CalculateTableSize(); ChangeTableSize(); UpdateTable(redraw); }

行/列の追加/削除のメソッドは CTable型のテーブルにあるバージョンよりはるかに簡単で分かりやすくなっています。ご自分でこれらのメソッドのコードをご比較ください。ここでは、例として列の追加/削除メソッドのコードのみを示します。行を操作するコードは、このセクションの冒頭で前述したのと同じ一連のアクションを持っています。注：テーブルがソートされたことを示す記号は追加時にも削除時にもソート列とともに移動します。ソートされた列が削除された場合、ソートされた列のインデックスを含むフィールドはゼロにされます。

class CCanvasTable : public CElement { public : void AddColumn( const int column_index, const bool redraw= false ); void DeleteColumn( const int column_index, const bool redraw= false ); }; void CCanvasTable::AddColumn( const int column_index, const bool redraw= false ) { int array_size=( int )ColumnsTotal(); m_columns_total=array_size+ 1 ; :: ArrayResize (m_columns,m_columns_total); :: ArrayResize (m_columns[array_size].m_rows,m_rows_total); int checked_column_index=(column_index>=( int )m_columns_total)?( int )m_columns_total- 1 : column_index; for ( int c=array_size; c>=checked_column_index; c--) { if (c==m_is_sorted_column_index && m_is_sorted_column_index!= WRONG_VALUE ) m_is_sorted_column_index++; int prev_c=c- 1 ; if (c==checked_column_index) ColumnInitialize(c); else ColumnCopy(c,prev_c); for ( uint r= 0 ; r<m_rows_total; r++) { if (c==checked_column_index) { CellInitialize(c,r); continue ; } CellCopy(c,r,prev_c,r); } } RecalculateAndResizeTable(redraw); } void CCanvasTable::DeleteColumn( const int column_index, const bool redraw= false ) { int array_size=( int )ColumnsTotal(); int checked_column_index=(column_index>=array_size)?array_size- 1 : column_index; for ( int c=checked_column_index; c<array_size- 1 ; c++) { if (c!=checked_column_index) { if (c==m_is_sorted_column_index && m_is_sorted_column_index!= WRONG_VALUE ) m_is_sorted_column_index--; } else m_is_sorted_column_index= WRONG_VALUE ; int next_c=c+ 1 ; ColumnCopy(c,next_c); for ( uint r= 0 ; r<m_rows_total; r++) CellCopy(c,r,next_c,r); } m_columns_total=array_size- 1 ; :: ArrayResize (m_columns,m_columns_total); RecalculateAndResizeTable(redraw); }

CTable型のテーブルの同様のメソッドとは異なり、テーブルを完全に再構築して消去する方法も非常に簡単です。ここではCCanvasTable::TableSize() メソッドを呼び出して新しいサイズを設定するだけで十分です。テーブルを消去するときにはサイズは最小に設定され、1列と1行だけが残ります。選択した行の値、ソート方向、およびソートされた列のインデックスを含むフィールドも消去するとゼロになります。新しいテーブルサイズは、両方のメソッドの最後に計算されて設定されます。

class CCanvasTable : public CElement { public : void Rebuilding( const int columns_total, const int rows_total, const bool redraw= false ); void Clear( const bool redraw= false ); }; void CCanvasTable::Rebuilding( const int columns_total, const int rows_total, const bool redraw= false ) { TableSize(columns_total,rows_total); RecalculateAndResizeTable(redraw); } void CCanvasTable::Clear( const bool redraw= false ) { TableSize( 1 , 1 ); m_selected_item_text = "" ; m_selected_item = WRONG_VALUE ; m_last_sort_direction =SORT_ASCEND; m_is_sorted_column_index = WRONG_VALUE ; RecalculateAndResizeTable(redraw); }

これがどのように動作するかです。

図2 テーブルの次元管理のデモンストレーション





上記のアニメーションで紹介されているテストアプリケーションは、本稿末尾でダウンロードできます

‌

左マウスボタンダブルクリックイベント

時には、ダブルクリックで特定のイベントを呼び出す必要があるかもしれません。そのようなイベントの生成をライブラリで実装しましょう。これを行うには、マウスの左ボタンダブルクリックイベントのON_DOUBLE_CLICK識別子をDefines.mqhファイルに追加します。

... #define ON_DOUBLE_CLICK ( 34 ) ...

CMouseクラスでON_DOUBLE_CLICK識別子を持つイベントが生成されます。オペレーティングシステムでは、このイベントは通常、マウスの左ボタンの「押す-放す-押す」アクションによって生成されます。しかし、端末環境でのテストでは CHARTEVENT_MOUSE_MOVEイベント（sparamパラメータ）の到着でマウスの左ボタンを押すイベントを直ちに追跡することは必ずしも可能ではないことが示されています。したがって、「押す-放す-押す-放す」アクションを通じてイベントの生成を実施することが決定されました。これらのアクションは、 CHARTEVENT_CLICK </ a4>イベントの到着で正確に追跡できます。

デフォルトではクリック間では少なくとも300ミリ秒でなければなりません。CHARTEVENT_CLICKイベントの追跡にはマウスイベントハンドラでCMouse::CheckDoubleClick()メソッドが呼ばれます。このメソッドの先頭では2つの静的変数が宣言されます。ここでは、メソッドの呼び出しごとに、前回と現在のティックの値（システムの開始から経過したミリ秒数）が格納されます。これらの値の間のミリ秒数がm_pause_between_clicksフィールドで指定された値よりも小さい場合、マウスの左ボタンダブルクリックイベントが生成されます。‌

class CMouse { private : uint m_pause_between_clicks; private : bool CheckDoubleClick( void ); }; CMouse::CMouse( void ) : m_pause_between_clicks( 300 ) { ... } void CMouse::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CLICK ) { CheckDoubleClick(); return ; } } void CMouse::CheckDoubleClick( void ) { static uint prev_depressed = 0 ; static uint curr_depressed =:: GetTickCount (); prev_depressed =curr_depressed; curr_depressed =:: GetTickCount (); uint counter=curr_depressed-prev_depressed; if (counter<m_pause_between_clicks) :: EventChartCustom (m_chart.ChartId(),ON_DOUBLE_CLICK,counter, 0.0 , "" ); }

したがって、すべてのライブラリクラスのイベントハンドラは、カーソル下にグラフィックオブジェクトがあるかどうかにかかわらず、チャート領域の任意の場所で左マウスボタンのダブルクリックを追跡できます。

‌

テーブルセル内のコントロール

本稿ではテーブルセルのコントロールのトピックを開始します。たとえば、この機能は、マルチパラメータエキスパートシステムを作成する必要がある場合にいる場合があります。このシステムのグラフィカルインターフェースはテーブルとして実装すると便利です。チェックボックスとボタンを含むコントロールをテーブルセルに追加してみましょう。

これには初めにENUM_TYPE_CELL列挙が必要となり、セルの型はここで定義されます。

enum ENUM_TYPE_CELL { CELL_SIMPLE = 0 , CELL_BUTTON = 1 , CELL_CHECKBOX = 2 };

デフォルトでは、初期化中にテーブルセルには単純な型であるCELL_SIMPLEが割り当てられます。これは「コントロールなしのセル」を意味します。セルの型を設定/取得するにはCCanvasTable::CellType()メソッドを使います。コ―ドは下です。セルに CELL_CHECKBOX（チェックボックス）型が割り当てられている場合は、チェックボックス状態の画像の設定も必要です。このセルタイプの画像の最小数は2です。2つ以上のアイコンの設定も可能で、これによって複数パラメータのチェックボックスを使った作業が可能になります。

class CCanvasTable : public CElement { void CellType( const uint column_index, const uint row_index, const ENUM_TYPE_CELL type); ENUM_TYPE_CELL CellType( const uint column_index, const uint row_index); }; void CCanvasTable::CellType( const uint column_index, const uint row_index, const ENUM_TYPE_CELL type) { if (!CheckOutOfRange(column_index,row_index)) return ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_type=type; } ENUM_TYPE_CELL CCanvasTable::CellType( const uint column_index, const uint row_index) { if (!CheckOutOfRange(column_index,row_index)) return ( WRONG_VALUE ); return (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_type); }

チェックボックスとボタンの一連の画像はサイズが異なる可能性があるため、各列の画像のXとYオフセットを個別に設定する必要があります。これはCCanvasTable::ImageXOffset()とCCanvasTable::ImageYOffset()メソッドでできます。

class CCanvasTable : public CElement { public : void ImageXOffset( const int &array[]); void ImageYOffset( const int &array[]); };

もう1つ追加されたのは、再度のクリックによる行の選択解除を無効にするモードです。このモードは、行選択モードが有効な場合にのみ機能します。

class CCanvasTable : public CElement { private : bool m_is_without_deselect; public : void IsWithoutDeselect( const bool flag) { m_is_without_deselect=flag; } };

クリックされた列と行のインデックスを決定するために、CCanvasTable::PressedRowIndex()とCCanvasTable::PressedCellColumnIndex()の別々のメソッドが使用されるようになりました。これらは以前は CCanvasTable::OnClickTable() メソッドのブロックとして考えられていました。この追加を含む完全なコードは、本稿添付のファイルで確認可能です。これらの2つのメソッドの併用はマウスの左ボタンでクリックされたセルを特定するのに役立ちます。次に、受け取った列と行の索引をどこに渡すかを検討します。

class CCanvasTable : public CElement { private : int PressedRowIndex( void ); int PressedCellColumnIndex( void ); };

テーブルセルがクリックされるとその型を取得する必要があり、コントロールが含まれている場合は、それがアクティブになっているかどうかを判断する必要もあります。この目的のためにはCCanvasTable::CheckCellElement()を他とするいくつかのプライベートメソッドが実装されています。ICCanvasTable::PressedRowIndex()とCCanvasTable::PressedCellColumnIndex() メソッドから受け取った列と行のインデックスが渡されます。メソッドには2つのモードがあります。メソッドが呼び出されたときに処理されるイベントタイプに応じて、イベントがダブルクリックかどうかを指定する3番目のパラメータが使用されます。

その後、セルの型がチェックされ、型に応じて適切なメソッドが呼び出されます。セルにボタンコントロールが含まれている場合にはCCanvasTable::CheckPressedButton() メソッドが呼び出されます。CCanvasTable::CheckPressedCheckBox()メソッドはチェックボックスを含むセルのためのものです。

class CCanvasTable : public CElement { private : bool CheckCellElement( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ); }; bool CCanvasTable::CheckCellElement( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ) { if (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_type==CELL_SIMPLE) return ( false ); switch (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_type) { case CELL_BUTTON : { if (!CheckPressedButton(column_index,row_index,double_click)) return ( false ); break ; } case CELL_CHECKBOX : { if (!CheckPressedCheckBox(column_index,row_index,double_click)) return ( false ); break ; } } return ( true ); }

CCanvasTable::CheckPressedButton()及びCCanvasTable::CheckPressedCheckBox() メソッドの構造を見てみましょう。セル内のイメージ数は、両方のメソッドの初めでチェックされます。ボタンのセルには少なくとも1つのアイコンが必要で、チェックボックスのセルには少なくとも2つのアイコンが必要です。そして、それがクリックされた画像かどうかを判断する必要があります。チェックボックスの場合は、それを切り替える2つの方法を実装します。シングルクリックは、チェックボックスの付いたアイコンがクリックされた場合にのみ機能します。セルの任意の場所をダブルクリックすると、チェックボックスが切り替わります。両方のメソッドは、すべての条件が満たされていればコントロールに対応する識別子を持つイベントを生成します。画像のインデックスはdoubleパラメータとして渡され、string パラメータは列インデックスと行インデックスを持つ文字列を形成します。

class CCanvasTable : public CElement { private : bool CheckPressedButton( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ); bool CheckPressedCheckBox( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ); }; bool CCanvasTable::CheckPressedButton( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ) { if (ImagesTotal(column_index,row_index)< 1 ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Assign at least one image to the button cell!" ); return ( false ); } int x=m_mouse.RelativeX(m_table); int image_x = int (m_columns[column_index].m_x+m_columns[column_index].m_image_x_offset); int image_x2 = int (image_x+m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_images[ 0 ].m_image_width); if (x>image_x2) return ( false ); else { if (!double_click) { int image_index=m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_selected_image; :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_BUTTON,CElementBase::Id(),image_index, string (column_index)+ "_" + string (row_index)); } } return ( true ); } bool CCanvasTable::CheckPressedCheckBox( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ) { if (ImagesTotal(column_index,row_index)< 2 ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Assign at least two images to the checkbox cell!" ); return ( false ); } int x=m_mouse.RelativeX(m_table); int image_x = int (m_columns[column_index].m_x+m_image_x_offset); int image_x2 = int (image_x+m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_images[ 0 ].m_image_width); if (x>image_x2 && !double_click) return ( false ); else { int image_i=m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_selected_image; int next_i=(image_i<ImagesTotal(column_index,row_index)- 1 )?++image_i : 0 ; ChangeImage(column_index,row_index,next_i, true ); m_table.Update( false ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_CHECKBOX,CElementBase::Id(),next_i, string (column_index)+ "_" + string (row_index)); } return ( true ); }

結果として、テーブルのクリックを処理するためのCCanvasTable::OnClickTable() およびCCanvasTable::OnDoubleClickTable()メソッドのコードはかなり理解しやすく読みやすくなりました（下記のコードを参照）。使用可能なモードおよびクリックされたセルの型に応じて、対応するイベントが生成されます。

class CCanvasTable : public CElement { private : bool OnClickTable( const string clicked_object); bool OnDoubleClickTable( const string clicked_object); }; bool CCanvasTable::OnClickTable( const string clicked_object) { if (m_column_resize_control!= WRONG_VALUE ) return ( false ); if (m_scrollv.ScrollState() || m_scrollh.ScrollState()) return ( false ); if (m_table.Name()!=clicked_object) return ( false ); int r=PressedRowIndex(); int c=PressedCellColumnIndex(); bool is_cell_element=CheckCellElement(c,r); if (m_selectable_row && !is_cell_element) { RedrawRow( true ); m_table.Update(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_LIST_ITEM,CElementBase::Id(),m_selected_item, string (c)+ "_" + string (r)); } return ( true ); } bool CCanvasTable::OnDoubleClickTable( const string clicked_object) { if (!m_table.MouseFocus()) return ( false ); int r=PressedRowIndex(); int c=PressedCellColumnIndex(); return (CheckCellElement(c,r, true )); }

セルの左マウスボタンダブルクリックイベントは、コントロールのイベントハンドラのON_DOUBLE_CLICKイベントのところで処理されます。

void CCanvasTable::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_DOUBLE_CLICK) { if (OnDoubleClickTable(sparam)) return ; return ; } }

最終的に、すべては次のように動作します。

図3 テーブルのセル内のコントロールとの相互作用のデモンストレーション





本稿に掲載されたアプリケーションは、以下のリンクを使用してダウンロードできます。

‌

おわりに

このグラフィカルインタフェース作成ライブラリの概略は現在以下の通りに見えます。

図4 開発の現段階でのライブラリの構造





テスト用のライブラリとファイルの最新バージョンは以下でダウンロードできます。