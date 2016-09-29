指標の出力は、数学的手法に基づいて計算されます。





価格速度の計算：



ガリレオは、速度を単位時間当たりの距離として定義しました。(http://en.wikipedia.org/wiki/Speed)







式：ここで v は速度、d は距離で t は時間です。この指標では、 d を価格シリーズ間の距離として定義し、t は分単位です。分を使うのは、秒は速すぎて、数分間価格の動きが見られないことがしばしばだったからです。人によってはこれはいやかもしれませんｖ。

価格の平均速度の計算：

指標は、算術平均を用いて平均速度を計算します。(http://en.wikipedia.org/wiki/Average, http://en.wikipedia.org/wiki/Arithmetical_mean)

式：

n個の数が与えられ、それぞれがai（ここでi = 1, ..., n）で表されるとすると、 算術平均とは aiの「合計」をnで割ったものです。つまり





この指標ではは日数、が速度ではポイントまたは分単位で計算された指標バッファの出力です。