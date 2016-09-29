コードベースセクション
平均速度 - MetaTrader 5のためのインディケータ

指標の出力は、数学的手法に基づいて計算されます。


価格速度の計算：

ガリレオは、速度を単位時間当たりの距離として定義しました。(http://en.wikipedia.org/wiki/Speed)

式：
                    
ここで v は速度、d は距離で t は時間です。この指標では、 d を価格シリーズ間の距離として定義し、t は分単位です。分を使うのは、秒は速すぎて、数分間価格の動きが見られないことがしばしばだったからです。人によってはこれはいやかもしれませんｖ。


価格の平均速度の計算：

指標は、算術平均を用いて平均速度を計算します。(http://en.wikipedia.org/wiki/Average, http://en.wikipedia.org/wiki/Arithmetical_mean)

式：

n個の数が与えられ、それぞれがai（ここでi = 1, ..., n）で表されるとすると、 算術平均とは aiの「合計」をnで割ったものです。つまり

この指標では nは日数、aが速度でAMはポイントまたは分単位で計算された指標バッファの出力です。


GBPUSD 1H

