記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ドンチャンチャンネルシステム - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1880
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標はDonchian_Channelsを使用してブレイクスルーシステムを実装します。
価格が灰色のチャネルを出ると、ローソク足の色はトレンドの方向に対応する色変更します。
金融資産の増加は緑で、減少は橙です。明るい色はローソク足とトレンドの方向の一致を示しています。暗い色はローソク足とトレンドの方向が反対であることを示しています。
図1 Donchian_Channels_System
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2099
