この指標はDonchian_Channelsを使用してブレイクスルーシステムを実装します。



価格が灰色のチャネルを出ると、ローソク足の色はトレンドの方向に対応する色変更します。



金融資産の増加は緑で、減少は橙です。明るい色はローソク足とトレンドの方向の一致を示しています。暗い色はローソク足とトレンドの方向が反対であることを示しています。

図1 Donchian_Channels_System