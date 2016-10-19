コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ドンチャンチャンネルシステム - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
1880
評価:
(40)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
この指標はDonchian_Channelsを使用してブレイクスルーシステムを実装します。

価格が灰色のチャネルを出ると、ローソク足の色はトレンドの方向に対応する色変更します。

金融資産の増加は緑で、減少は橙です。明るい色はローソク足とトレンドの方向の一致を示しています。暗い色はローソク足とトレンドの方向が反対であることを示しています。

図1　Donchian_Channels_System

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2099

