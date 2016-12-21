無料でロボットをダウンロードする方法を見る
このエキスパートアドバイザーは、1つのポジションを持つ通常モードと複数のポジションを持つヘッジモードの両方で動作します。
トレーリングは、フラクタル、バー極値、パラボリックMAおよびATR指標、または指定されたポイント数に基づいて実行できます。利益率に基づいて注文を追跡することも可能です。
パラメータ：
パラボリックに基づく操作の例：
MAに基づく操作の例：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15848
