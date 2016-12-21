コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

普遍的なトレーリングストップ - MetaTrader 5のためのエキスパート

Vladimir Khlystov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1852
評価:
(60)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このエキスパートアドバイザーは、1つのポジションを持つ通常モードと複数のポジションを持つヘッジモードの両方で動作します。

トレーリングは、フラクタル、バー極値、パラボリックMAおよびATR指標、または指定されたポイント数に基づいて実行できます。利益率に基づいて注文を追跡することも可能です。

パラメータ：

パラボリックに基づく操作の例：

MAに基づく操作の例：

このエキスパートアドバイザーは、1つのポジションを持つ通常モードと複数のポジションを持つヘッジモードの両方で動作します。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15848

Volume_Weighted_MA_Cloud Volume_Weighted_MA_Cloud

チャートスペースを色付きの背景で塗りつぶすVolume_Weighted_MA移動平均線です。

Volume_Weighted_MA_StDev Volume_Weighted_MA_StDev

標準偏差アルゴリズムに基いた、色付きのドットを用いた追加的なトレンドの強さの指標を持つVolume_Weighted_MA指標です。

iStochKomposterAlert iStochKomposterAlert

アラート、メール送信及びモバイルデバイスへのプッシュ通知機能のついた古典的なストキャスティクスに基づいた買われ過ぎと売られ過ぎ領域を離れる場合のセマフォ矢印シグナル指標

Volume_Weighted_MA_Cloud_HTF Volume_Weighted_MA_Cloud_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むVolume_Weighted_MA_Cloud指標です。