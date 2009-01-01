アーキテクチャ (コマンドのセット) 用にコンパイルされたEX5ファイルの名前

時刻を含まないファイルコンパイルの日付（時間、分、秒は 0 ）。

マクロが配置されているソースコードの行番号。

現在コンパイルされているファイルの名称。

現在コンパイルされているファイルへの絶対パス。

本体にマクロが配置されている関数の名称。

__COUNTER__