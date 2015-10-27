アルゴリズム取引に関する記事を投稿して200ドルを獲得できます
記事を書いてアルゴリズム取引の発展に貢献してください。取引とプログラミングの経験を共有していただければ、200ドルをお支払いします。さらに、人気のMQL5.com Webサイトに記事を公開することで、プロフェッショナルコミュニティで個人ブランドを宣伝する絶好の機会が得られます。記事は何千人ものトレーダーに読まれます。同じ考えを持つ人々とアイデアを議論し、新しい経験を積み、知識を収益化することができます。
求められているトピック
アルゴリズム取引とそれに関連するあらゆるトピックの記事が公開されています。
- 取引戦略の開発
- 指標の作成
- 戦略のテストと最適化
- グラフィカルインターフェイスと取引パネルの設計
- データベースの操作
- 外部サービスとの統合
- 機械学習
主な要件の1つは、記事で説明されているアイデアの実用性とMQL5での実装です。どの記事が需要があるかを把握する優れた方法は、以前に出版された記事を確認することです。さらに、フォーラムで潜在的なトピックについて話し合うこともできます。MQL5.comの著者になりましょう。質問がある場合は、こちらでお気軽にお問い合わせください。
重要な要件
1.アウトラインの承認：記事全体を書く前に、まず、記事のアウトラインを作成し、重要なポイントと内容を簡単に要約することをお勧めします。その後、アウトラインを承認のためにモデレーターに送信してください。承認されたら、アイデアの詳細な説明に進みます。
2.構造の確認：記事には次の3つの重要な要素が含まれている必要があります。
- 記事で解決する取引上の問題または課題の明確な特定（ポイントA、冒頭）
- トレーダーがこの記事で見つける解決策（ポイントB、結論）
- 読者をポイントAからポイントBに導く手順と説明を詳しく説明します。これが記事の核となるコンテンツとなります。
3.コンテンツの開発：記事の最小の長さは5ページです（1ページあたり1,800文字）。現在の進捗状況をみるには、統計セクションを確認してください。当社では、盗作やAI生成テキストに対して厳格なポリシーを維持しています。ユニークでオリジナルのコンテンツのみが受け入れられます。
4.テキスト品質の確認：記事を送信する前に、必ず自動スペルチェックを実行してください。Microsoft WordやChatGPTなどのツールを使用できます。
便利な出版システム
MQL5.comには1,500件を超える記事が掲載されています。著者との協力経験により、ユーザーフレンドリーな公開システムが構築されています。プロセス全体はステップに分かれており、必要なことが明確かつ詳細に説明されています。各ステップで、役立つヒントや推奨事項が表示されます。
1.カテゴリーとプラン
開始するには、記事セクションに移動して[新しい記事を追加]を押します。最初のステップでは、記事の仮タイトルを選択し、記事が属するカテゴリを選択し、サブセクションの大まかな構造を概説する必要があります。
アウトラインは将来の記事のバックボーンとして機能し、考えを整理しやすくなります。デフォルトでは、新しい記事のテンプレートにはIntroductionとConclusionがすでに含まれています。必要に応じて、記事のセクションに名前を付けることができます。
まず、最初のセクションの名前を（IntroductionとConclusionの間に）入力して、Enterキーを押します。後続のセクションも同様の方法で追加してください。セクションの順序を並べ替えるには、セクションタイトルの右側にある矢印を使用します。
この手順で作成したセクションは、ヘッダーとして書式設定されます。アンカーリンクを作成できます。アウトラインを確定し、記事の仮タイトルを追加したら、[記事を作成]をクリックして次のステップに進みます。
2.画像とテキスト
多くの場合、読者が最初に注目するのは記事の視覚的な部分です。高画質のイラストは認識を大幅に高め、素材の魅力を高めます。画像を追加するときは、次のガイドラインに従ってください。
-
すべての画像が高画質であることを確認します。これはPNG形式で最もよく実現されます。適切な画質のGIF形式も許容されます。スクリーンショットにはJPGを使用しないでください。
-
画像の幅は750ピクセルを超えないようにしてください。大きな画像は保存時に自動でサイズ変更されるため、画質が著しく低下します。
-
必要なサイズでスクリーンショットを撮ります。画質が低下することが多いため、グラフィックエディターで大きな画像のサイズを変更することは避けてください。
-
すべての画像が鮮明で関連性があることを確認します。不要で無関係な要素を除外します。読者は画像の目的をすぐに理解できる必要があります。乱雑なグラフィックや複雑なフローチャートは避けてください。
テキストに画像を挿入するには、エディターツールバーの[画像]ボタンを使用します。
初心者のライターが犯しがちなもう1つの間違いは、適切な書式設定を行わずに記事に生のコードを挿入することです。また、外部ソースからテキストをコピーする場合、クリップボードに余分な書式タグが含まれることがあります。
記事作成の2番目のステップで、書式設定の詳細について詳しく学習します。テキストの操作方法に関する追加情報は、「MQL5.community-ユーザーメモ」稿に記載されています。
これらの指示を読んだ後、「画像とテキストの使用規則を読みました」ボックスにチェックを入れて[保存]をクリックします。
3.書式設定
多くの著者は、記事の読みやすさについて考えず、急いで自分の洞察を共有してしまいます。コンテンツがどんなに興味深くても、提示方法が悪ければ記事が退屈になってしまう可能性があります。適切な書式設定は読者の注意を維持するための鍵となります。
初めて記事に出会ったとき、読者は通常、見出しや画像に目を通して要点を特定します。その後、興味があれば、さらに詳しく読み始めます。したがって、正しく書式設定することが重要です。3番目のステップでは、テキストを段落に構造化する方法、整理を効率化するためにリストや表を使用するタイミング、画像やキャプションを書式設定する方法を学習します。
書式設定のガイドラインを理解したら、ボックスを再度チェックして[保存]をクリックします。
4.リンクとアンカー
記事内でリンクを使用すると、読者が追加情報にアクセスしたり、サブセクション間をスムーズに移動したりできるようになります。リンクを追加するのは簡単そうに思えるかもしれませんが、気付いていないニュアンスがあるかもしれません。リンクに意味のあるツールチップを作成する方法と、アンカーリンクを効果的に使用する方法を学習します。これは、記事自体の下書きを開始する前の4番目で最後の手順で説明します。
ガイドラインを読んだ後、最後にもう一度チェックボックスをオンにして、[保存]をクリックします。これで、組み込みエディターの学習に余分な時間を費やすことなく、書き始める準備が整いました。
5.記事
ついに核心である記事の執筆にたどり着きました。自分の作品を適切に提示する方法がわかったので、作品の内容に完全に集中できます。
可能であれば、記事のアイコンと表紙画像をアップロードしてください。これらのビジュアルは記事のリストに掲載され、注目を集めるはずです。アイコンは60x60ピクセルのPNG画像、カバーは1200x628ピクセルにする必要があります。適切な画像がない場合は、当社が作成します。コメント欄でアイデアを自由に共有してください。
記事に説明を加えます。それは必須要件です。テキストは後からいつでも修正できますが、このステップは慎重におこなう必要があります。適切に作成された説明は、潜在的な読者に記事を開いてもらうよう促すことができます。ステップを進めるにつれて、完了率が更新されます。記事は公開時に100%に達します。ただし、その前に、レビューに送信してください。
レビュー
テキストを書き、魅力的なイラストを加えることで、記事は洗練された完成度の高いものになります。[レビュー用に送信]をクリックして、モデレーターにレビューのために送信します。モデレーターが通知されます。記事が見逃されることはないのでご安心ください。
コメントセクションでモデレーターからのフィードバックをお待ちください。ここでは、コミュニティへの関連性、グラフィック要素、エラー修正、支払いなど、記事に関するあらゆる質問を話し合うことができます。
公開
問題が解決され次第、記事が公開されます。プロフィールにMetaQuotes IDが指定されている場合は、関連するプッシュ通知がモバイルに送信されます。プロフィール設定の詳細については、MQL5.community - ユーザーガイドをお読みください。
記事の公開は、フォーラムの専用セクション「記事、ライブラリ」で発表されます。さらに、記事はMQL5.comでサポートされている11言語すべてに翻訳され、世界中のトレーダーがアクセスできるようになります。最も興味深い記事の翻訳を優先します。
支払い
私たちは記事の著者の努力を高く評価しています。MQL5.communityで公開されるすべての記事は有償で、平均報酬は200ドルです。「MQL5.community支払いシステム」稿で、収益を引き出す方法や使用する方法についてご覧ください。
この記事が皆さんの多くの疑問に答えることを願っています。きっと好評を博すであろう、皆様の魅力的なコンテンツをお待ちしております。今日から書き始めましょう。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元の記事: https://www.mql5.com/ru/articles/408
警告: これらの資料についてのすべての権利はMetaQuotes Ltd.が保有しています。これらの資料の全部または一部の複製や再プリントは禁じられています。
- 無料取引アプリ
- 8千を超えるシグナルをコピー
- 金融ニュースで金融マーケットを探索
WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。
よし、それでいい...。高度なファイル読み書き構造の使用に関する詳細や、ファイルハンドラが有効か無効かをチェックせずに「共有」ファイル読み書き機能を使用すると、重要な予算計算に関して致命的なエラーが発生する可能性があること、また、「while」ループを使用して読み書き処理が正常に完了することを確認することが、コード開発者にとってEAが取得できる唯一の選択肢になること、などを追加して、この記事をより有意義なものにしよう。そして、最初から最後までサンプルコードを追加し、それを公開することについてどのような決定が下されるかを見ている。そして、成功するかしないかで、次の記事を始めることができる......。
記事の下書きを作り、その中の段落をすべて書き出すことができる。そうすることで、その価値を理解しやすくなる。同時に、記事は一定のルールに従って構成されるべきである。
。
私自身、グローバルターミナル変数のミューテックスを使用して、複数のEAからファイルアクセスを少し使用したことがあります。これについての記事がここにあったと思う。
記事の下書きを作り、その中のすべての段落を書き出すことができる。そうすることで、その価値を理解することができる。同時に、記事は一定のルールに従って構成されるべきである。どの記事にも3つの重要な構成要素があるはずだ。
。
私自身、グローバルターミナル変数のミューテックスを使用して、複数のEAからファイルアクセスを少し使用したことがあります。これについての記事がここにあったと思う。
最近、記事を発表して報酬を得るというただ一つの目的だけを持ってフォーラムにやってくる新参者が急増している。彼らはここで公開されている記事を読まず、自分の記事で使いたいトピックに関する記事を検索しない。
ChatGPTを使って文章を作成し、それを隠そうともしない。そして、彼らはしばしば非常に入門的な記事を掲載したり、MQL5のドキュメントを言い換えたりしたいのです。つまり、要約すると、彼らは真の価値を創造するのではなく、MQL5のドキュメントやテクニカル分析、時には数学や機械学習から既知のものをコンパイルしているだけなのです。
そのため、そのような作者を排除するために評価制限を導入する必要がありました。作者はフォーラムの生活に参加し、貢献し、一定の評価を得なければなりません。レーティングの正確な値や、どのような行為によってレーティングが形成されるのかは、私は教えていません。フォーラムの古参者は皆、チェックのために記事を送るのに必要なレーティングを持っています。
そしてもう一度、新しい記事を作成するときに著者候補に書くことを思い出します：