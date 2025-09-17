EURUSDの今日の為替レートは、-0.25%変化しました。日中、通貨は1EURあたり1.17566USDの安値と1.17927USDの高値で取引されました。

ユーロvs米国ドルダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 履歴チャートは、ユーロ価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。