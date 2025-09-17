通貨 / EURUSD
EURUSD: Euro vs US Dollar
1.17566 USD 0.00290 (0.25%)
セクター: 通貨 ベース: Euro 利益通貨: US Dollar
EURUSDの今日の為替レートは、-0.25%変化しました。日中、通貨は1EURあたり1.17566USDの安値と1.17927USDの高値で取引されました。
ユーロvs米国ドルダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 履歴チャートは、ユーロ価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
EURUSD News
- EUR/USD Forecast 19/09: Struggles After Fed Cut (Video)
- EUR/USD holds losses below 1.1800 ahead of German PPI data
- EUR/USD falls to 1.1780 as Powell’s hawkish tone lifts US Dollar
- Forex Today: No changes expected from the BoJ
- Euro dips for second day as US Dollar gains on Fed and strong data
- EUR/USD Analysis 18/09: Technical Corrections (Chart)
- EUR up modestly vs. USD on mixed second-tier data – Scotiabank
- EUR/GBP ticks up to 0.8680 after BoE’s decision, remains in range
- When are the US Initial Jobless Claims and how could they affect EUR/USD?
- EUR/USD: Likely to consolidate between 1.1785 and 1.1865 – UOB Group
- EUR: Cheap below 1.180 – ING
- EUR/USD Forecast 18/09: Pulls Back Before FOMC (Video)
- EUR/USD bounces up as the US Dollar's recovery loses steam
- Euro holds steady above 1.1800 ahead of ECB’s Lagarde speech
- Forex Today: The BoE is seen holding its policy rate
- EUR/USD briefly surges after Fed cuts rates
- EUR/USD holds near 1.1850 as traders await Fed decision, Powell press conference
- EUR/USD steady near four-year highs as Fed decision looms
- EUR pulls back from Tuesday’s multiyear high – Scotiabank
- EUR/USD Analysis 17/09: Euro Rises to 4-Year High (Chart)
- ECB wage tracker signals softer pressures ahead – BBH
- EUR/USD: Level to watch is 1.1955 – UOB Group
- EUR/USD breaks out of range – Société Générale
- EUR/USD Forecast Today 17/09: Attempts a Breakout (Video)
FREE
1日のレンジ
1.17566 1.17927
1年のレンジ
1.01772 1.19185
- 以前の終値
- 1.1785 6
- 始値
- 1.1782 8
- 買値
- 1.1756 6
- 買値
- 1.1759 6
- 安値
- 1.1756 6
- 高値
- 1.1792 7
- 出来高
- 20.170 K
- 1日の変化
- -0.25%
- 1ヶ月の変化
- 0.53%
- 6ヶ月の変化
- 8.73%
- 1年の変化
- 5.60%
19 9月, 金曜日
09:00
EUR
- 実際
-
- 期待
- 前
09:30
EUR
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K
19:30
EUR
- 実際
-
- 期待
- 前
- 125.7 K