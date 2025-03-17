Valute / BRAG
BRAG: Bragg Gaming Group Inc
2.78 USD 0.01 (0.36%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BRAG ha avuto una variazione del -0.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.76 e ad un massimo di 2.79.
Segui le dinamiche di Bragg Gaming Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.76 2.79
Intervallo Annuale
2.59 6.12
- Chiusura Precedente
- 2.79
- Apertura
- 2.77
- Bid
- 2.78
- Ask
- 3.08
- Minimo
- 2.76
- Massimo
- 2.79
- Volume
- 42
- Variazione giornaliera
- -0.36%
- Variazione Mensile
- 3.73%
- Variazione Semestrale
- -33.01%
- Variazione Annuale
- -44.95%
21 settembre, domenica