BRAG: Bragg Gaming Group Inc

2.78 USD 0.01 (0.36%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BRAG ha avuto una variazione del -0.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.76 e ad un massimo di 2.79.

Segui le dinamiche di Bragg Gaming Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.76 2.79
Intervallo Annuale
2.59 6.12
Chiusura Precedente
2.79
Apertura
2.77
Bid
2.78
Ask
3.08
Minimo
2.76
Massimo
2.79
Volume
42
Variazione giornaliera
-0.36%
Variazione Mensile
3.73%
Variazione Semestrale
-33.01%
Variazione Annuale
-44.95%
21 settembre, domenica