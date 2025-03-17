Währungen / BRAG
BRAG: Bragg Gaming Group Inc
2.76 USD 0.03 (1.08%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BRAG hat sich für heute um -1.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.76 bis zu einem Hoch von 2.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bragg Gaming Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BRAG News
Tagesspanne
2.76 2.79
Jahresspanne
2.59 6.12
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.79
- Eröffnung
- 2.77
- Bid
- 2.76
- Ask
- 3.06
- Tief
- 2.76
- Hoch
- 2.79
- Volumen
- 29
- Tagesänderung
- -1.08%
- Monatsänderung
- 2.99%
- 6-Monatsänderung
- -33.49%
- Jahresänderung
- -45.35%
