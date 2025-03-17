Devises / BRAG
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BRAG: Bragg Gaming Group Inc
2.78 USD 0.01 (0.36%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BRAG a changé de -0.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.76 et à un maximum de 2.79.
Suivez la dynamique Bragg Gaming Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRAG Nouvelles
- L’action de Citizens maintient sa note "Market Outperform" chez JMP
- Citizens stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- NVIDIA, Dell Set To Report Earnings As Investors Focus On Core PCE Price Index
- Benchmark downgrades Bragg Gaming stock rating to Hold on regulatory headwinds
- Bragg Gaming Group stock price target lowered to $4 by Citizens JMP
- Bragg Gaming Q2 2025 slides: Strategic shift to proprietary content drives margin growth
- Bragg Gaming misses revenue estimates, guidance lowered
- Bragg Gaming stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Bragg Gaming appoints Luka Pataky as EVP of AI and innovation
- Bragg Gaming (BRAG): Positive Developments Gone Unnoticed
- Bragg Gaming Group elects board members at annual meeting
- Bragg Gaming to develop exclusive casino games for Hard Rock Bet
- Bragg Gaming secures new $6 million credit facility
- Bragg Delivers On Player Engagement Focus With Innovative Big Ticket Bonanza Gamification Tool
- Benchmark maintains Bragg Gaming stock Buy rating, $6 target
- JMP maintains Bragg Gaming stock with $6 target
- Bragg Gaming Group Reports 7.1% First Quarter 2025 Revenue Rise to EUR 25.5 Million (USD 28.6 Million); 27% ¹ Revenue Growth Achieved Excluding the Netherlands
- Bragg Gaming Q1 2025 slides: Proprietary content drives 20% profit growth, margin expansion
- Bragg Gaming's Growth Prospects Remain Strong (NASDAQ:BRAG)
Range quotidien
2.76 2.79
Range Annuel
2.59 6.12
- Clôture Précédente
- 2.79
- Ouverture
- 2.77
- Bid
- 2.78
- Ask
- 3.08
- Plus Bas
- 2.76
- Plus Haut
- 2.79
- Volume
- 42
- Changement quotidien
- -0.36%
- Changement Mensuel
- 3.73%
- Changement à 6 Mois
- -33.01%
- Changement Annuel
- -44.95%
20 septembre, samedi