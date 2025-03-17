Moedas / BRAG
BRAG: Bragg Gaming Group Inc
2.77 USD 0.09 (3.15%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BRAG para hoje mudou para -3.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.70 e o mais alto foi 2.91.
Veja a dinâmica do par de moedas Bragg Gaming Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BRAG Notícias
Faixa diária
2.70 2.91
Faixa anual
2.59 6.12
- Fechamento anterior
- 2.86
- Open
- 2.91
- Bid
- 2.77
- Ask
- 3.07
- Low
- 2.70
- High
- 2.91
- Volume
- 98
- Mudança diária
- -3.15%
- Mudança mensal
- 3.36%
- Mudança de 6 meses
- -33.25%
- Mudança anual
- -45.15%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh