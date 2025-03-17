Валюты / BRAG
BRAG: Bragg Gaming Group Inc
2.83 USD 0.11 (3.74%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BRAG за сегодня изменился на -3.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.82, а максимальная — 2.97.
Следите за динамикой Bragg Gaming Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BRAG
- NVIDIA, Dell Set To Report Earnings As Investors Focus On Core PCE Price Index
- Benchmark downgrades Bragg Gaming stock rating to Hold on regulatory headwinds
- Bragg Gaming Group stock price target lowered to $4 by Citizens JMP
- Bragg Gaming Q2 2025 slides: Strategic shift to proprietary content drives margin growth
- Bragg Gaming misses revenue estimates, guidance lowered
- Bragg Gaming stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Bragg Gaming appoints Luka Pataky as EVP of AI and innovation
- Bragg Gaming (BRAG): Positive Developments Gone Unnoticed
- Bragg Gaming Group elects board members at annual meeting
- Bragg Gaming to develop exclusive casino games for Hard Rock Bet
- Bragg Gaming secures new $6 million credit facility
- Bragg Delivers On Player Engagement Focus With Innovative Big Ticket Bonanza Gamification Tool
- Benchmark maintains Bragg Gaming stock Buy rating, $6 target
- JMP maintains Bragg Gaming stock with $6 target
- Bragg Gaming Group Reports 7.1% First Quarter 2025 Revenue Rise to EUR 25.5 Million (USD 28.6 Million); 27% ¹ Revenue Growth Achieved Excluding the Netherlands
- Bragg Gaming Q1 2025 slides: Proprietary content drives 20% profit growth, margin expansion
- Bragg Gaming's Growth Prospects Remain Strong (NASDAQ:BRAG)
Дневной диапазон
2.82 2.97
Годовой диапазон
2.59 6.12
- Предыдущее закрытие
- 2.94
- Open
- 2.95
- Bid
- 2.83
- Ask
- 3.13
- Low
- 2.82
- High
- 2.97
- Объем
- 81
- Дневное изменение
- -3.74%
- Месячное изменение
- 5.60%
- 6-месячное изменение
- -31.81%
- Годовое изменение
- -43.96%
