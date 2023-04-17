Trade Manager MT4 DaneTrades
- 유틸리티
- Levi Dane Benjamin
- 버전: 6.30
- 업데이트됨: 25 12월 2025
- 활성화: 10
거래 관리자는 위험을 자동으로 계산하는 동시에 거래를 빠르게 시작하고 종료하는 데 도움을 줍니다. 과잉 거래, 복수 거래 및 감정 거래를 방지하는 데 도움이 되는 기능이 포함되어 있습니다. 거래를 자동으로 관리할 수 있으며 계정 성과 지표를 그래프로 시각화할 수 있습니다. 이러한 기능은 이 패널을 모든 수동 거래자에게 이상적으로 만들고 MetaTrader 4 플랫폼을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 다중 언어 지원.
위기 관리
- % 또는 $를 기준으로 위험 자동 조정
- 고정 로트 크기 또는 거래량과 핍을 기반으로 한 자동 로트 크기 계산을 사용하는 옵션
- RR, Pips 또는 Price를 사용한 손익분기점 손실 설정
- 추적 중지 손실 설정
- 목표 달성 시 모든 거래를 자동으로 마감하는 최대 일일 손실률(%)입니다. 과도한 손실로부터 계정을 보호하고 과도한 거래를 방지합니다.
- 목표 달성 시 모든 거래를 자동으로 마감하기 위한 최대 일일 손실($). 과도한 손실로부터 계정을 보호하고 과도한 거래를 방지합니다.
- 버튼 하나로 모든 거래의 손익분기점 달성
- 모바일/전화에서 보낸 거래에 대한 위험을 자동으로 계산합니다.
- 설정에서 OCO를 사용할 수 있습니다.
거래 및 포지션 관리
- 월, 주, 일, 시간 또는 분당 최대 거래를 설정하여 과잉 거래 및 복수 거래를 중지하세요.
- 고급 보류 주문 관리. 보류 주문 마감 시기에 대한 규칙 조정
- 추적 보류 주문
- 시장가 주문과 지정가 주문 모두 지원
- 포지션을 확보하고 과잉 거래를 막기 위한 최대 일일 이익 목표($)
- 포지션 확보를 위한 최대 일일 이익 목표(%)
- 위험과 노출을 제한하기 위한 Max Open Trades.
- RR, Pips 또는 Price를 사용하여 자동으로 부분 가져오기
- 1:2, 1:3, 1:4 등 고정 RR 목표를 사용하여 진입하고 해당 포지션의 계산된 수익을 확인하세요.
- 버튼 하나로 모든 보류 주문을 마감하세요
그래픽 패널 기능
- 시각적 위험 보상 도구를 사용하여 거래를 시작하세요. 거래를 시각화하고 라인을 사용하여 입력하세요.
- 승률, 손실률, 총 거래량 등과 같은 계정 성과 및 통계를 확인하세요.
- 거래 실적을 시각화하고 기호, 날짜 범위 등의 필터를 사용하여 통계 그래프를 확인하세요.
- 관리되는 설정에 대해 최대 3개의 설정 파일 템플릿을 저장합니다.
- 가장 선호하는 설정을 빠르게 사용하려면 설정 파일을 로드하세요.
- 자동 스크린샷. 기간과 스크린샷 크기를 맞춤설정하세요.
- 보류 중인 주문, 삭제, 열기, 닫기, 만료, TP 또는 SL 히트에 대한 자동 스크린샷.
- 버튼 하나로 모든 거래를 스프레드시트로 내보낼 수 있습니다.
- 작업 스케줄러를 사용하면 특정 날짜와 시간에 작업을 수행할 수 있습니다.
- 가상 정지 손실 및 이익 실현 관리자
- 동일한 기호에 대해 손절매 및 이익 실현 수준을 대량 편집합니다.
알림 보내기
- 경고, 푸시, 이메일 알림 중에서 선택하세요
- 주문이 SL 또는 TP에 도달하면 알림
- 주문이 손익분기점에 도달하면 알림
- 부분이 촬영되면 알림
- 최대 일일 손실량에 도달하면 알림
- 최대 일일 이익에 도달하면 알림
- 거래가 제한되면 알림
- 거래가 허용되면 알림
단축키 및 단축키 거래
- 패널의 주요 기능에 대해 완전히 사용자 정의 가능한 단축키 및 단축키
문제가 있으면 메시지를 보내주세요. 최선을 다해 도와드리겠습니다.
Started using this trade Manager as my other trade manager for years (FX Synergy) has stopped working since a recent update. Dane has a built a very good tool and he is also quick to reply. It's a no brainer.