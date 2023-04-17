Trade Manager MT4 DaneTrades

4.09

거래 관리자는 위험을 자동으로 계산하는 동시에 거래를 빠르게 시작하고 종료하는 데 도움을 줍니다. 과잉 거래, 복수 거래 및 감정 거래를 방지하는 데 도움이 되는 기능이 포함되어 있습니다. 거래를 자동으로 관리할 수 있으며 계정 성과 지표를 그래프로 시각화할 수 있습니다. 이러한 기능은 이 패널을 모든 수동 거래자에게 이상적으로 만들고 MetaTrader 4 플랫폼을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 다중 언어 지원.

MT5 버전 | 사용자 가이드 + 데모

트레이드 매니저는 전략 테스터에서 작동하지 않습니다. 데모를 보려면 사용자 가이드로 이동하세요.

위기 관리

  • % 또는 $를 기준으로 위험 자동 조정
  • 고정 로트 크기 또는 거래량과 핍을 기반으로 한 자동 로트 크기 계산을 사용하는 옵션
  • RR, Pips 또는 Price를 사용한 손익분기점 손실 설정
  • 추적 중지 손실 설정
  • 목표 달성 시 모든 거래를 자동으로 마감하는 최대 일일 손실률(%)입니다. 과도한 손실로부터 계정을 보호하고 과도한 거래를 방지합니다.
  • 목표 달성 시 모든 거래를 자동으로 마감하기 위한 최대 일일 손실($). 과도한 손실로부터 계정을 보호하고 과도한 거래를 방지합니다.
  • 버튼 하나로 모든 거래의 손익분기점 달성
  • 모바일/전화에서 보낸 거래에 대한 위험을 자동으로 계산합니다.
  • 설정에서 OCO를 사용할 수 있습니다.

거래 및 포지션 관리

  • 월, 주, 일, 시간 또는 분당 최대 거래를 설정하여 과잉 거래 및 복수 거래를 중지하세요.
  • 고급 보류 주문 관리. 보류 주문 마감 시기에 대한 규칙 조정
  • 추적 보류 주문
  • 시장가 주문과 지정가 주문 모두 지원
  • 포지션을 확보하고 과잉 거래를 막기 위한 최대 일일 이익 목표($)
  • 포지션 확보를 위한 최대 일일 이익 목표(%)
  • 위험과 노출을 제한하기 위한 Max Open Trades.
  • RR, Pips 또는 Price를 사용하여 자동으로 부분 가져오기
  • 1:2, 1:3, 1:4 등 고정 RR 목표를 사용하여 진입하고 해당 포지션의 계산된 수익을 확인하세요.
  • 버튼 하나로 모든 보류 주문을 마감하세요

그래픽 패널 기능

  • 시각적 위험 보상 도구를 사용하여 거래를 시작하세요. 거래를 시각화하고 라인을 사용하여 입력하세요.
  • 승률, 손실률, 총 거래량 등과 같은 계정 성과 및 통계를 확인하세요.
  • 거래 실적을 시각화하고 기호, 날짜 범위 등의 필터를 사용하여 통계 그래프를 확인하세요.
  • 관리되는 설정에 대해 최대 3개의 설정 파일 템플릿을 저장합니다.
  • 가장 선호하는 설정을 빠르게 사용하려면 설정 파일을 로드하세요.
  • 자동 스크린샷. 기간과 스크린샷 크기를 맞춤설정하세요.
  • 보류 중인 주문, 삭제, 열기, 닫기, 만료, TP 또는 SL 히트에 대한 자동 스크린샷.
  • 버튼 하나로 모든 거래를 스프레드시트로 내보낼 수 있습니다.
  • 작업 스케줄러를 사용하면 특정 날짜와 시간에 작업을 수행할 수 있습니다.
  • 가상 정지 손실 및 이익 실현 관리자
  • 동일한 기호에 대해 손절매 및 이익 실현 수준을 대량 편집합니다.

알림 보내기

  • 경고, 푸시, 이메일 알림 중에서 선택하세요
  • 주문이 SL 또는 TP에 도달하면 알림
  • 주문이 손익분기점에 도달하면 알림
  • 부분이 촬영되면 알림
  • 최대 일일 손실량에 도달하면 알림
  • 최대 일일 이익에 도달하면 알림
  • 거래가 제한되면 알림
  • 거래가 허용되면 알림

단축키 및 단축키 거래

  • 패널의 주요 기능에 대해 완전히 사용자 정의 가능한 단축키 및 단축키

문제가 있으면 메시지를 보내주세요. 최선을 다해 도와드리겠습니다.



#태그: Prop Firm, Trading Panel, Trade Manager, Order Management, Trailing Stop, Break Even, Partial Close, Manual Trading, Trading Assistant, Trade Assistant, Risk Management, Overtrading, Position Management, Max Loss, History Stat, virtual tp, 가상 sl, 숨겨진 정지 손실, 숨겨진 이익 실현, 대량 sl, 대량 tp, 모바일 거래

리뷰 16
Steunis
159
Steunis 2025.03.26 06:50 
 

Started using this trade Manager as my other trade manager for years (FX Synergy) has stopped working since a recent update. Dane has a built a very good tool and he is also quick to reply. It's a no brainer.

Apollo2012
36
Apollo2012 2024.02.12 11:27 
 

That's not only a Tool.... This is THE Tool!!! I was searching for it a long time... now I can call it my own! It is easy to use and gives you a safety to reduce lossy trades... To be honest, but what is necessary to be a profitable trader? It's all about riskmanagement... And THIS tool covers all aspects to turn an entry into a nearly riskless trade... Well DONE! If I have a wish what I want to be added: Hmm... Don't know... Maybe this: I am struggling with my broker, that a SL is only allowed to be set, when the price action is 30 points away from the entry. For perfect riskmanagment I would like, that this broker limit is overruled by the EA, so I can have a nearly riskless trade after 15+points... maybe a trailing SL to my set BreakEven-value (1.1pips)... Most of my trades will start in the right direction... but sometimes it turns after 25-30points, so I'll never can set the SL to Break Even... I know there might be an option in the EA already for this... but didn't tested it so far...

Shaxrux Gulmuradov
125
Shaxrux Gulmuradov 2023.11.09 19:20 
 

Excellent developer, solved all my problems with the tool. And the instrument is good

Stefan Balog
128
Stefan Balog 2025.06.24 11:41 
 

I've been using it for about six weeks now and unfortunately can't recommend it. I was very enthusiastic at first, but over time I realized that it has many teething issues. The most minor one is that the RR doesn't always disappear (sometimes it disappears and sometimes it doesn't) when you open a trade (the corresponding "Delete RR Tool On Trade Open" function is activated). The result: You inadvertently open multiple trades because you think the positions haven't been opened. And the worst mistake: Even though all restrictions and even "Max Daily Loss" are deactivated, both in the Expert and directly in the Trade Manager, the Trade Manager closed all of my losing positions twice. That's a disaster! After the first time, I deleted and reinstalled the Trade Manager and checked the settings carefully. Nevertheless, it happened again, so I'm ruling out a mistake on my part. That shouldn't be happening!

Steunis
159
Steunis 2025.03.26 06:50 
 

Started using this trade Manager as my other trade manager for years (FX Synergy) has stopped working since a recent update. Dane has a built a very good tool and he is also quick to reply. It's a no brainer.

karolis Urbonas
33
karolis Urbonas 2024.08.01 21:30 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Levi Dane Benjamin
17399
개발자의 답변 Levi Dane Benjamin 2024.08.01 21:39
Hi, I've never seen you reach out saying you've had an issue before. If it's freezing then let me know the error on the expert tab log and I'll fix it and you can change your review
Apollo2012
36
Apollo2012 2024.02.12 11:27 
 

That's not only a Tool.... This is THE Tool!!! I was searching for it a long time... now I can call it my own! It is easy to use and gives you a safety to reduce lossy trades... To be honest, but what is necessary to be a profitable trader? It's all about riskmanagement... And THIS tool covers all aspects to turn an entry into a nearly riskless trade... Well DONE! If I have a wish what I want to be added: Hmm... Don't know... Maybe this: I am struggling with my broker, that a SL is only allowed to be set, when the price action is 30 points away from the entry. For perfect riskmanagment I would like, that this broker limit is overruled by the EA, so I can have a nearly riskless trade after 15+points... maybe a trailing SL to my set BreakEven-value (1.1pips)... Most of my trades will start in the right direction... but sometimes it turns after 25-30points, so I'll never can set the SL to Break Even... I know there might be an option in the EA already for this... but didn't tested it so far...

Levi Dane Benjamin
17399
개발자의 답변 Levi Dane Benjamin 2024.02.12 11:40
Hi, glad you like the tool! You can set a stop loss at any level you like using virtual SL and TP. As long as the tool is running constantly it will use any SL you set and it will be hidden from the broker. Find more information in the user guide about how to set this
Shaxrux Gulmuradov
125
Shaxrux Gulmuradov 2023.11.09 19:20 
 

Excellent developer, solved all my problems with the tool. And the instrument is good

Miguel Angel Martinez Sanchez
262
Miguel Angel Martinez Sanchez 2023.11.08 12:39 
 

A great tool to help you in your trades. Levi is attentive to continue improving his EA. Thank you.

Levi Dane Benjamin
17399
개발자의 답변 Levi Dane Benjamin 2023.11.08 12:56
Thank you for your review
Stanislav Brodt
647
Stanislav Brodt 2023.10.30 18:51 
 

This problem was solved quickly, thank you very much

Levi Dane Benjamin
17399
개발자의 답변 Levi Dane Benjamin 2023.10.30 18:59
There maybe many reasons why your system is hanging and it may or may not be to do with the EA. Send me a message I would like to know what the issue is. First make sure you're on the latest version (4.12)
Mmdwh Ahmd Slyman Ahmd Mhmd
397
Mmdwh Ahmd Slyman Ahmd Mhmd 2023.09.08 14:08 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

christosmythos
19
christosmythos 2023.09.04 17:11 
 

well unfortunately it freezes in my setup when placing trailing so I use the trailing tool of MT4, otherwise it seems to be working well, a bit confusing in the beginning with getting the risk right

Levi Dane Benjamin
17399
개발자의 답변 Levi Dane Benjamin 2023.09.04 17:56
Hi Christos, Sorry to hear it freezes your mt4. My first assumption is the messagebox confirmation is 'off screen' and holds up the EA. Can you try turning off confirmation messages in the inputs of the EA and try again? If not I'm more than happy to investigate for you.
TikaSaunders
19
TikaSaunders 2023.09.01 09:55 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Shenice
21
Shenice 2023.08.29 11:42 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

hitesh9
24
hitesh9 2023.08.18 22:47 
 

the manager does everything a trader needs. allows you to drag and drop your entry + SL while automatically calculating your lot size for your preferred risk. also allows you to bypass your broker's max lot size per position. many other nice features as well. the developer offers amazing customer support and also regularly updates the manager with requested features. would recommend to every trader looking for an easy to use manager that does it all

rvmeurs
39
rvmeurs 2023.07.11 21:59 
 

I was already long waiting for a tool like this. I was facing little issue’s, and DaneTrades is creating a fix immediately. The tool is working great now. Very good to see, he is programming extra functionality. After buying I can upgrade every time for free. Thank you DaneTrades…

Cycytrades
54
Cycytrades 2023.06.30 16:03 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Rex Le
23
Rex Le 2023.06.03 01:13 
 

I've been working with Dane since the EAs' release and I am impressed at his quick response time in resolving issues. Thank you!

AyGee111
34
AyGee111 2023.05.30 15:00 
 

Legging badly, does not set limits in the moment u need to enter, so u miss a trade u waited for, just work bad / maximum price is for free / dont buy it dont make the same mistake i did / use now another one/ i never give bad reviews but this one is just a bad copy to make money from noobs fcgscam

how u wanna help me????? u cant help u have to code this shit correctly - i missed 2 good trades cause this shit dont work - it was just my mistake that i bought this scamm noob shit thats it DELED THIS SHIT AND DOND SELL IT TO PEOPLE

Levi Dane Benjamin
17399
개발자의 답변 Levi Dane Benjamin 2023.05.30 15:11
Firstly sorry you're having a bad experience. Make sure you're updated to the latest version 2.10. I've offered multiple times to try and help you but you seem to ignore me and keep leaving comments. If you would like me to resolve your issues please send me a message
리뷰 답변