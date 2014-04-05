SimSim Arrow 2MA MT5

SimSim Arrow 2MA è un indicatore MA standard. Il punto di intersezione della freccia è un segnale per effettuare operazioni di trading.





Gli indicatori generano un segnale quando la linea MA veloce incrocia la linea MA lenta.

Abilita "CONTROL DEAL" per l'operazione e le negoziazioni basate sul segnale dell'indicatore verranno aperte automaticamente..





È possibile utilizzare l'indicatore per lo scopo previsto, ovvero come dispositivo di segnalazione affidabile.

Tuttavia, il suo scopo secondario è quello di fungere da fornitore di segnali per l'utilità " CONTROL DEAL ".

La simbiosi tra l'indicatore e questa utilità consente non solo di vedere il segnale, ma anche di concludere un affare in base ad esso.

SimSim Control Deal MT5. Se vuoi lavorare in modo efficace con questi segnali, scarica l'utilità gratuita:

I segnali della serie di indicatori "SimSim ARROW" affascinano i trader per la loro ovvietà e chiarezza, il che li rende più interessanti rispetto agli advisor. La chiarezza visiva dell'indicatore si rivela nel momento in cui appare la freccia: è il momento di aprire una posizione! Al contrario, quando si ricorre ai consulenti, gli eventi spesso si svolgono in modo velato e non è sempre chiaro al trader il motivo per cui è stata avviata una determinata operazione, poiché molto rimane nascosto dietro le quinte degli algoritmi. In questi indicatori tutto è trasparente e accessibile! È possibile utilizzare questi indicatori singolarmente o in combinazione, il che apre nuovi orizzonti di analisi. Le opzioni degli indicatori offrono una varietà di download e le loro possibilità sono infinite. Nessuna restrizione ostacolerà il tuo successo, perché potrai utilizzare centinaia di indicatori contemporaneamente, creando strategie e combinazioni uniche che ti consentiranno di ottenere la massima efficienza nel trading.

Parametri indicatori solo per lavorare con "CONTROL DEAL"

Selezione dei parametri per l'apertura delle transazioni:

Non offerte, offerte ACQUISTA e VENDI, offerte solo ACQUISTA, offerte solo VENDITA

Barra di partenza per il calcolo dell'indicatore per l'apertura della posizione. Il numero di barra iniziale predefinito per l'apertura di una posizione è 1.

Elenco degli intervalli di tempo per il funzionamento dell'indicatore (60, H4, D1...). Elenco degli intervalli di tempo per i segnali da cui verranno aperte le negoziazioni.

Elenco completo degli indicatori della serie "SimSim ARROW".

I parametri degli indicatori sono simili agli indicatori MA standard: una MA lenta e l'altra MA veloce.Nel punto di intersezione si verifica un segnale per effettuare una transazione.