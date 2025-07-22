Poison Ivy
- Experts
- Janet Abu Khalil
- Versione: 5.0
- Aggiornato: 26 settembre 2025
- Attivazioni: 15
Poison Ivy - EA di Trading con Filtro Notizie
Poison Ivy è un expert advisor automatizzato per multipli simboli
Ottimizzato per GBPUSD, su timeframe H1
Deposito minimo: 100 USD per ogni 0,01 lotto; preferibile 500 USD per ogni 0,01 lotto
SEGNALE DAL VIVO
FUNZIONE BACKTEST CON NOTIZIE
EA supporta backtest completo con filtro notizie attivato
Richiedere file CSV storico notizie dopo l'acquisto
Include dati 2022-2025 con aggiornamenti trimestrali
Doppia fonte notizie: Forex Factory + DailyFX
PARAMETRI DI INPUT
- Abilitare o disabilitare trading in giorni specifici della settimana
- Impostare orari di inizio e fine trading
- Numero magico per identificazione trade
- Dimensione lotto basata su percentuale del saldo conto
- Take profit e stop loss statici in USD
- Chiudere tutti i trade quando il profitto totale raggiunge una percentuale definita
- Gestione intelligente posizioni con parametri configurabili
- Filtro notizie con livelli di impatto Alto/Medio/Basso
NOTE
- EA inizia a fare trading immediatamente con impostazioni predefinite
- Usare file SET mostrati negli screenshot per prestazioni ottimali
- Per GBPUSD/USDJPY, usare timeframe H1
- Strategy tester fornisce risultati accurati con eventi notizie
- Non richiede librerie esterne
INSTALLAZIONE
1. Posizionare EA nella cartella /MQL4/Experts
2. Permettere richieste web a:
- https://nfs.faireconomy.media
3. Caricare file SET dagli screenshot
SIMBOLI SUPPORTATI
GBPUSD, USDJPY (raccomandato)
Altri possono essere testati dall'utente
BROKER
Broker ECN o a basso spread raccomandati
SUPPORTO
Supporto fornito solo via messaggi privati MQL5
Richiedere file CSV notizie dopo l'acquisto
PRIMA DELL'USO
Testare in demo prima di usare live
Le prestazioni dipendono da esecuzione, spread e condizioni broker
I’ve been using this EA for almost 2 weeks and it’s honestly made trading less stressful. It handles trades automatically, manages risk well, and keeps me from over trading. Support team has been helpful whenever I had questions and always available