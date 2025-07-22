Poison Ivy

5

Poison Ivy - EA di Trading con Filtro Notizie


Poison Ivy è un expert advisor automatizzato per multipli simboli

Ottimizzato per GBPUSD, su timeframe H1

Deposito minimo: 100 USD per ogni 0,01 lotto; preferibile 500 USD per ogni 0,01 lotto


SEGNALE DAL VIVO

https://www.mql5.com/en/signals/2327082


FUNZIONE BACKTEST CON NOTIZIE

EA supporta backtest completo con filtro notizie attivato

Richiedere file CSV storico notizie dopo l'acquisto

Include dati 2022-2025 con aggiornamenti trimestrali

Doppia fonte notizie: Forex Factory + DailyFX


PARAMETRI DI INPUT

- Abilitare o disabilitare trading in giorni specifici della settimana

- Impostare orari di inizio e fine trading

- Numero magico per identificazione trade

- Dimensione lotto basata su percentuale del saldo conto

- Take profit e stop loss statici in USD

- Chiudere tutti i trade quando il profitto totale raggiunge una percentuale definita

- Gestione intelligente posizioni con parametri configurabili

- Filtro notizie con livelli di impatto Alto/Medio/Basso


NOTE

- EA inizia a fare trading immediatamente con impostazioni predefinite

- Usare file SET mostrati negli screenshot per prestazioni ottimali

- Per GBPUSD/USDJPY, usare timeframe H1

- Strategy tester fornisce risultati accurati con eventi notizie

- Non richiede librerie esterne


INSTALLAZIONE

1. Posizionare EA nella cartella /MQL4/Experts

2. Permettere richieste web a:

   - https://nfs.faireconomy.media

   - https://www.dailyfx.com

3. Caricare file SET dagli screenshot


SIMBOLI SUPPORTATI

GBPUSD, USDJPY (raccomandato)

Altri possono essere testati dall'utente


BROKER

Broker ECN o a basso spread raccomandati


SUPPORTO

Supporto fornito solo via messaggi privati MQL5

Richiedere file CSV notizie dopo l'acquisto


PRIMA DELL'USO

Testare in demo prima di usare live

Le prestazioni dipendono da esecuzione, spread e condizioni broker

Recensioni 1
MABELLEn
20
MABELLEn 2025.09.25 11:02 
 

I’ve been using this EA for almost 2 weeks and it’s honestly made trading less stressful. It handles trades automatically, manages risk well, and keeps me from over trading. Support team has been helpful whenever I had questions and always available

