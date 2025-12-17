ROSE Gold – Expert Advisor automatizzato per XAUUSD

ROSE Gold è un Expert Advisor automatizzato progettato per Oro (XAUUSD).

L’EA è ottimizzato per i timeframe M1–M5 con le impostazioni predefinite, consentendo comunque l’utilizzo su qualsiasi timeframe tramite la regolazione dei parametri.

Il sistema include controlli configurabili della frequenza di trading, permettendo il funzionamento in modalità ad alta, media o bassa frequenza.

Le operazioni vengono eseguite solo quando tutte le condizioni interne sono soddisfatte, garantendo un trading strutturato e controllato.

Nota importante sull’utilizzo

Quando configurato in modalità HFT, ROSE Gold è pensato per sessioni di trading limitate e per un’operatività basata su obiettivi giornalieri, e non deve essere eseguito continuamente 24/7.

In modalità non HFT, l’EA utilizza le impostazioni predefinite con frequenza standard.

In tutte le modalità, l’offset temporale deve essere fissato e allineato all’orario del server del broker.

Caratteristiche principali

• Progettato per XAUUSD (Oro)

• Impostazioni predefinite ottimizzate per M1–M5

• Timeframe completamente selezionabile dall’utente

• Frequenza di trading configurabile (alta / media / bassa)

• Giorni e sessioni di trading regolabili

• Lotto fisso o basato sul saldo

• Logica di auto-compounding opzionale

• Stop Loss e Take Profit regolabili

• Obiettivi di profitto e gestione a livello di basket

• Limiti giornalieri di trading e protezione della perdita massima

• Protezione contro perdite e drawdown

• Avvisi e identificazione delle operazioni tramite magic number

• Expert Advisor MetaTrader 5 nativo senza DLL esterne

Configurazione consigliata

• Simbolo: XAUUSD

• Timeframe: M1–M5 (predefinito), altri opzionali

• Tipo di conto: ECN o Raw Spread

• Modalità di rischio: iniziare con piccoli lotti fissi

• Orario broker: offset fisso allineato al server

Backtesting e utilizzo

• Compatibile con MetaTrader 5 Strategy Tester con dati tick

• Utilizzare spread realistici per l’oro

• Lo stile di esecuzione dipende da timeframe e frequenza

• Progettato per un’esposizione al rischio controllata

Informazioni aggiuntive

È disponibile un segnale di riferimento basato su questo Expert Advisor nel servizio MQL5 Signals:

https://www.mql5.com/en/signals/2345679

Il segnale è solo a scopo di monitoraggio e dimostrazione.

Avvertenza sul rischio

Il trading su Forex e CFD comporta un rischio elevato. Le prestazioni passate non garantiscono risultati futuri.

Testare sempre l’Expert Advisor su un conto demo prima dell’uso reale.