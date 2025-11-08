Tokyo Crown

Tokyo Crown — Trading di precisione su GBPUSD e USDJPY

Tokyo Crown è un Expert Advisor disciplinato che effettua in media una sola operazione ad alta probabilità al giorno.
Opera su GBPUSD in M30 e USDJPY in H1.
Il sistema unisce gestione del lotto fissa o automatica, protezione del capitale, SL/TP in pips e logica temporale basata sull’orario del broker.

Live signal :https://www.mql5.com/en/signals/2339849

Caratteristiche principali

  • Una operazione al giorno per simbolo

  • Lotto fisso o automatico in base al saldo

  • Stop loss e take profit in pips

  • Regolazione del fuso orario del broker

  • Numero massimo di posizioni aperte

  • Stop loss e trailing basati sull’equity

  • Chiusura alla fine della candela

  • Nessun grid o martingala di default (opzionale)

  • Compatibile con conti ECN, Raw e Standard

Configurazione consigliata

  • Coppie: GBPUSD (M30) e USDJPY (H1)

  • Tipo di conto: ECN o Raw spread

  • Saldo minimo: 500 USD o più

  • Tipo di lotto: fisso per test, automatico per conti maggiori

  • Offset: in base all’orario del server del broker

  • Limite di drawdown suggerito: 5–10%

Come funziona
Tokyo Crown analizza il ritmo quotidiano del mercato e apre una posizione controllata durante la sessione attiva.
Le posizioni vengono gestite con SL/TP fissi in pips e protette da uno stop massimo sull’equity.
Evita l’overtrading, non utilizza griglie e mantiene un’esposizione stabile.

Sistema di protezione

  • Stop loss massimo sull’equity

  • Trailing sull’equity

  • Filtri di spread e slippage

  • Chiusura alla fine della candela

  • Nessuna DLL esterna o connessione internet

Panoramica parametri

  • Offset orario broker

  • Lotto fisso o automatico

  • Lotto automatico massimo

  • SL/TP in pips

  • Numero massimo di posizioni

  • Modalità di trading

  • Impostazioni di protezione equity

  • Chiusura per timeframe

Avvio rapido

  1. Allegare l’EA ai grafici GBPUSD M30 e USDJPY H1.

  2. Impostare l’offset orario del broker.

  3. Scegliere modalità lotto fisso o automatico.

  4. Regolare SL, TP e protezione del capitale.

  5. Testare in demo prima del trading reale.


Altri dall’autore
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
Experts
Poison Ivy - EA di Trading con Filtro Notizie Poison Ivy è un expert advisor automatizzato per multipli simboli Ottimizzato per GBPUSD, su timeframe H1 Deposito minimo: 100 USD per ogni 0,01 lotto; preferibile 500 USD per ogni 0,01 lotto SEGNALE DAL VIVO   https://www.mql5.com/en/signals/2337142 FUNZIONE BACKTEST CON NOTIZIE EA supporta backtest completo con filtro notizie attivato Richiedere file CSV storico notizie dopo l'acquisto Include dati 2022-2025 con aggiornamenti trimestrali Doppi
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione