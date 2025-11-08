Tokyo Crown — Trading di precisione su GBPUSD e USDJPY

Tokyo Crown è un Expert Advisor disciplinato che effettua in media una sola operazione ad alta probabilità al giorno.

Opera su GBPUSD in M30 e USDJPY in H1.

Il sistema unisce gestione del lotto fissa o automatica, protezione del capitale, SL/TP in pips e logica temporale basata sull’orario del broker.

Live signal :https://www.mql5.com/en/signals/2339849

Caratteristiche principali

Una operazione al giorno per simbolo

Lotto fisso o automatico in base al saldo

Stop loss e take profit in pips

Regolazione del fuso orario del broker

Numero massimo di posizioni aperte

Stop loss e trailing basati sull’equity

Chiusura alla fine della candela

Nessun grid o martingala di default (opzionale)

Compatibile con conti ECN, Raw e Standard

Configurazione consigliata

Coppie: GBPUSD (M30) e USDJPY (H1)

Tipo di conto: ECN o Raw spread

Saldo minimo: 500 USD o più

Tipo di lotto: fisso per test, automatico per conti maggiori

Offset: in base all’orario del server del broker

Limite di drawdown suggerito: 5–10%

Come funziona

Tokyo Crown analizza il ritmo quotidiano del mercato e apre una posizione controllata durante la sessione attiva.

Le posizioni vengono gestite con SL/TP fissi in pips e protette da uno stop massimo sull’equity.

Evita l’overtrading, non utilizza griglie e mantiene un’esposizione stabile.

Sistema di protezione

Stop loss massimo sull’equity

Trailing sull’equity

Filtri di spread e slippage

Chiusura alla fine della candela

Nessuna DLL esterna o connessione internet

Panoramica parametri

Offset orario broker

Lotto fisso o automatico

Lotto automatico massimo

SL/TP in pips

Numero massimo di posizioni

Modalità di trading

Impostazioni di protezione equity

Chiusura per timeframe

Avvio rapido