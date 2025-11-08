Tokyo Crown
Tokyo Crown — Trading di precisione su GBPUSD e USDJPY
Tokyo Crown è un Expert Advisor disciplinato che effettua in media una sola operazione ad alta probabilità al giorno.
Opera su GBPUSD in M30 e USDJPY in H1.
Il sistema unisce gestione del lotto fissa o automatica, protezione del capitale, SL/TP in pips e logica temporale basata sull’orario del broker.
Live signal :https://www.mql5.com/en/signals/2339849
Caratteristiche principali
-
Una operazione al giorno per simbolo
-
Lotto fisso o automatico in base al saldo
-
Stop loss e take profit in pips
-
Regolazione del fuso orario del broker
-
Numero massimo di posizioni aperte
-
Stop loss e trailing basati sull’equity
-
Chiusura alla fine della candela
-
Nessun grid o martingala di default (opzionale)
-
Compatibile con conti ECN, Raw e Standard
Configurazione consigliata
-
Coppie: GBPUSD (M30) e USDJPY (H1)
-
Tipo di conto: ECN o Raw spread
-
Saldo minimo: 500 USD o più
-
Tipo di lotto: fisso per test, automatico per conti maggiori
-
Offset: in base all’orario del server del broker
-
Limite di drawdown suggerito: 5–10%
Come funziona
Tokyo Crown analizza il ritmo quotidiano del mercato e apre una posizione controllata durante la sessione attiva.
Le posizioni vengono gestite con SL/TP fissi in pips e protette da uno stop massimo sull’equity.
Evita l’overtrading, non utilizza griglie e mantiene un’esposizione stabile.
Sistema di protezione
-
Stop loss massimo sull’equity
-
Trailing sull’equity
-
Filtri di spread e slippage
-
Chiusura alla fine della candela
-
Nessuna DLL esterna o connessione internet
Panoramica parametri
-
Offset orario broker
-
Lotto fisso o automatico
-
Lotto automatico massimo
-
SL/TP in pips
-
Numero massimo di posizioni
-
Modalità di trading
-
Impostazioni di protezione equity
-
Chiusura per timeframe
Avvio rapido
-
Allegare l’EA ai grafici GBPUSD M30 e USDJPY H1.
-
Impostare l’offset orario del broker.
-
Scegliere modalità lotto fisso o automatico.
-
Regolare SL, TP e protezione del capitale.
-
Testare in demo prima del trading reale.