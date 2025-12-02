PropFlow Gold EA è un algoritmo di trading pulito e basato su regole, progettato specificamente per la gestione di conti prop-firm e conti personali a lungo termine.

Non utilizza martingale, grid, medie pericolose o strategie curve-fitted.

Invece, segue una struttura direzionale multi-timeframe:

Identifica il bias giornaliero (direzione su timeframe più alto)

Entra nei trade sui pullback a 1H

Apre un secondo ordine limite per massimizzare le opportunità di pullback

Regola automaticamente il rischio in base alla volatilità

Questo EA è costruito per trader che cercano coerenza, sicurezza e semplicità.

Perché questo sistema funziona

Niente Martingale. Niente Grid. Niente Rumore.

Solo logica pulita basata sul prezzo e sulla struttura reale del mercato. Stabile su XAUUSD da oltre un decennio

Il comportamento del prezzo dell’oro si ripete: bias giornaliero + entrate sui pullback si sono dimostrati affidabili attraverso i cicli di mercato. Regolazione automatica del rischio

La dimensione della posizione e i livelli di stop-loss si adattano alla volatilità del mercato, offrendo una curva di equity più regolare e migliore protezione del capitale. Logica semplice e ripetibile

Il sistema evita indicatori complicati e utilizza invece strutture di prezzo medie e ripetibili, dimostrate affidabili nel trading dell’oro. Progettato per la sopravvivenza in Prop-Firm

L’EA si concentra su drawdown bassi, crescita lenta e costante, e preservazione del capitale.

🔒 Funzionalità di sicurezza per Prop-Firm

✔ Protezione dal Drawdown

L’EA apre due entrate:

Entrata 1: ~2% di rischio (predefinito)

Entrata 2: ~1% di rischio ordine limite (predefinito)

Anche se entrambi gli stop-loss vengono colpiti in un singolo giorno, il drawdown rimane intorno al 3%, mantenendo la sicurezza secondo le regole delle prop-firm.

Entrambi i valori possono essere completamente regolati nelle impostazioni.

✔ Nessun Over-Trading

L’EA attende solo setup di pullback di alta qualità.

✔ Nessun rischio esplosivo overnight

I trade seguono la struttura, non la volatilità casuale.

Importante realtà

Se vuoi un EA che:

❌ vinca ogni giorno

❌ non perda mai

❌ raddoppi rapidamente il tuo denaro

questo EA non fa per te.

È un sistema realistico e a lungo termine.

Avrà:

Settimane in perdita

Un mese in perdita (raro ma possibile)

Questo è normale.

Se non puoi gestire il comportamento reale del mercato, gli EA che utilizzano martingale o grid possono sembrare attraenti — ma di solito finiscono con il wipe completo del conto.

Se vuoi un sistema di trading solido, duraturo e a lungo termine, allora questo EA è costruito per te.

Setup consigliato

Simbolo: XAUUSD

Timeframe: Funziona su qualsiasi timeframe

Saldo minimo: $500 (personale) / $5,000 (prop firm)

Livello di rischio: Auto-regolante

Tipi di conto: Prop-firm & personale

Setup: Plug & Play — nessun file di settaggio richiesto

🔧 Parametri e impostazioni dell’EA

Qui sotto tutti gli input regolabili inclusi nell’EA. Ogni parametro è progettato per garantire sicurezza prop-firm, protezione del conto e gestione semplice.

🟦 1. Parametri di gestione del rischio

LOT_1__Risk_percentage_acc

Descrizione: Percentuale del saldo del conto rischiata sulla prima entrata. È la posizione principale e segue il bias del trend principale.

LOT_2__Risk_percentage_per_acc

Descrizione: Percentuale del saldo del conto rischiata sulla seconda entrata (ordine limite). Serve per sfruttare il pullback dopo la prima entrata.

🟦 2. Impostazioni Stop Loss

SL_1

Descrizione: Dimensione dello stop-loss (in punti/pips) per la prima entrata.

SL_2

Descrizione: Dimensione dello stop-loss (in punti/pips) per la seconda entrata (ordine limite).

🟦 3. Impostazioni Take Profit

TP_1

Descrizione: Livello di take-profit (in punti/pips) per la prima entrata.

TP_2

Descrizione: Livello di take-profit (in punti/pips) per la seconda entrata.

🟦 4. Impostazioni Pullback Limit Order

PINDING_ORDER

Descrizione: Distanza dalla prima entrata per piazzare il secondo ordine limite. Permette all’EA di catturare i pullback del mercato in sicurezza.

pips_away_from_open_price

Descrizione: Distanza minima che il prezzo deve muoversi dall’apertura prima che lo stop-loss trailing si attivi. Serve a proteggere i profitti iniziali e ridurre il rischio.

🟦 5. Filtri di direzione del trend

Questi filtri identificano il bias giornaliero usando il timeframe 1D.

TREND_FILTER_1

Descrizione: Filtro di trend primario basato sul daily timeframe. Aiuta l’EA a confermare la direzione generale del mercato.

TREND_FILTER_2

Descrizione: Filtro secondario utilizzato per rafforzare la conferma direzionale sul grafico giornaliero. Riduce i trade falsi.

🟦 6. Filtri di esecuzione dell’entrata

Definiscono quando l’EA apre il trade sul timeframe 1H.

EXECUTE_1

Descrizione: Segnale di entrata basato sul cross della SMA 5 sopra la SMA 50 sul grafico 1H. Attiva la prima posizione quando le condizioni di allineamento del trend + pullback sono soddisfatte.

EXECUTE_2

Descrizione: Seconda validazione per l’ordine limite usando la stessa struttura SMA 5 vs SMA 50. Garantisce che entrambe le entrate seguano pulitamente la direzione del mercato.

📌 Nota importante sul backtesting

Per ottenere risultati accurati e realistici, il backtesting deve essere fatto usando i dati dell’ultimo anno.

Questo EA adatta il suo comportamento alla struttura di mercato attuale e all’ambiente direzionale presente, soprattutto su XAUUSD.

L’oro cambia regolarmente il suo profilo di volatilità, quindi i dati storici più vecchi non riflettono accuratamente i movimenti odierni.