PropFlow Gold EA
- Experts
- Samson Adekunle Okunola
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
PropFlow Gold EA è un algoritmo di trading pulito e basato su regole, progettato specificamente per la gestione di conti prop-firm e conti personali a lungo termine.
Non utilizza martingale, grid, medie pericolose o strategie curve-fitted.
Invece, segue una struttura direzionale multi-timeframe:
-
Identifica il bias giornaliero (direzione su timeframe più alto)
-
Entra nei trade sui pullback a 1H
-
Apre un secondo ordine limite per massimizzare le opportunità di pullback
-
Regola automaticamente il rischio in base alla volatilità
Questo EA è costruito per trader che cercano coerenza, sicurezza e semplicità.
Perché questo sistema funziona
-
Niente Martingale. Niente Grid. Niente Rumore.
Solo logica pulita basata sul prezzo e sulla struttura reale del mercato.
-
Stabile su XAUUSD da oltre un decennio
Il comportamento del prezzo dell’oro si ripete: bias giornaliero + entrate sui pullback si sono dimostrati affidabili attraverso i cicli di mercato.
-
Regolazione automatica del rischio
La dimensione della posizione e i livelli di stop-loss si adattano alla volatilità del mercato, offrendo una curva di equity più regolare e migliore protezione del capitale.
-
Logica semplice e ripetibile
Il sistema evita indicatori complicati e utilizza invece strutture di prezzo medie e ripetibili, dimostrate affidabili nel trading dell’oro.
-
Progettato per la sopravvivenza in Prop-Firm
L’EA si concentra su drawdown bassi, crescita lenta e costante, e preservazione del capitale.
🔒 Funzionalità di sicurezza per Prop-Firm
✔ Protezione dal Drawdown
L’EA apre due entrate:
-
Entrata 1: ~2% di rischio (predefinito)
-
Entrata 2: ~1% di rischio ordine limite (predefinito)
Anche se entrambi gli stop-loss vengono colpiti in un singolo giorno, il drawdown rimane intorno al 3%, mantenendo la sicurezza secondo le regole delle prop-firm.
Entrambi i valori possono essere completamente regolati nelle impostazioni.
✔ Nessun Over-Trading
L’EA attende solo setup di pullback di alta qualità.
✔ Nessun rischio esplosivo overnight
I trade seguono la struttura, non la volatilità casuale.
Importante realtà
Se vuoi un EA che:
❌ vinca ogni giorno
❌ non perda mai
❌ raddoppi rapidamente il tuo denaro
questo EA non fa per te.
È un sistema realistico e a lungo termine.
Avrà:
-
Settimane in perdita
-
Un mese in perdita (raro ma possibile)
Questo è normale.
Se non puoi gestire il comportamento reale del mercato, gli EA che utilizzano martingale o grid possono sembrare attraenti — ma di solito finiscono con il wipe completo del conto.
Se vuoi un sistema di trading solido, duraturo e a lungo termine, allora questo EA è costruito per te.
Setup consigliato
-
Simbolo: XAUUSD
-
Timeframe: Funziona su qualsiasi timeframe
-
Saldo minimo: $500 (personale) / $5,000 (prop firm)
-
Livello di rischio: Auto-regolante
-
Tipi di conto: Prop-firm & personale
-
Setup: Plug & Play — nessun file di settaggio richiesto
🔧 Parametri e impostazioni dell’EA
Qui sotto tutti gli input regolabili inclusi nell’EA. Ogni parametro è progettato per garantire sicurezza prop-firm, protezione del conto e gestione semplice.
🟦 1. Parametri di gestione del rischio
LOT_1__Risk_percentage_acc
Descrizione: Percentuale del saldo del conto rischiata sulla prima entrata. È la posizione principale e segue il bias del trend principale.
LOT_2__Risk_percentage_per_acc
Descrizione: Percentuale del saldo del conto rischiata sulla seconda entrata (ordine limite). Serve per sfruttare il pullback dopo la prima entrata.
🟦 2. Impostazioni Stop Loss
SL_1
Descrizione: Dimensione dello stop-loss (in punti/pips) per la prima entrata.
SL_2
Descrizione: Dimensione dello stop-loss (in punti/pips) per la seconda entrata (ordine limite).
🟦 3. Impostazioni Take Profit
TP_1
Descrizione: Livello di take-profit (in punti/pips) per la prima entrata.
TP_2
Descrizione: Livello di take-profit (in punti/pips) per la seconda entrata.
🟦 4. Impostazioni Pullback Limit Order
PINDING_ORDER
Descrizione: Distanza dalla prima entrata per piazzare il secondo ordine limite. Permette all’EA di catturare i pullback del mercato in sicurezza.
pips_away_from_open_price
Descrizione: Distanza minima che il prezzo deve muoversi dall’apertura prima che lo stop-loss trailing si attivi. Serve a proteggere i profitti iniziali e ridurre il rischio.
🟦 5. Filtri di direzione del trend
Questi filtri identificano il bias giornaliero usando il timeframe 1D.
TREND_FILTER_1
Descrizione: Filtro di trend primario basato sul daily timeframe. Aiuta l’EA a confermare la direzione generale del mercato.
TREND_FILTER_2
Descrizione: Filtro secondario utilizzato per rafforzare la conferma direzionale sul grafico giornaliero. Riduce i trade falsi.
🟦 6. Filtri di esecuzione dell’entrata
Definiscono quando l’EA apre il trade sul timeframe 1H.
EXECUTE_1
Descrizione: Segnale di entrata basato sul cross della SMA 5 sopra la SMA 50 sul grafico 1H. Attiva la prima posizione quando le condizioni di allineamento del trend + pullback sono soddisfatte.
EXECUTE_2
Descrizione: Seconda validazione per l’ordine limite usando la stessa struttura SMA 5 vs SMA 50. Garantisce che entrambe le entrate seguano pulitamente la direzione del mercato.
📌 Nota importante sul backtesting
Per ottenere risultati accurati e realistici, il backtesting deve essere fatto usando i dati dell’ultimo anno.
Questo EA adatta il suo comportamento alla struttura di mercato attuale e all’ambiente direzionale presente, soprattutto su XAUUSD.
L’oro cambia regolarmente il suo profilo di volatilità, quindi i dati storici più vecchi non riflettono accuratamente i movimenti odierni.