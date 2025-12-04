BigMove Catcher

PropFlow Gold EA è un algoritmo di trading pulito e basato su regole, progettato specificamente per la gestione di conti prop-firm e conti personali a lungo termine.
Non utilizza strategie martingale, grid, averaging pericolosi o curve-fitted.
Segui invece una struttura direzionale multi-timeframe:

  • Identifica il bias giornaliero (direzione del timeframe superiore)

  • Entra nei trade sul pullback dell’1H

  • Apre un secondo ordine limite per massimizzare le opportunità di pullback

  • Regola automaticamente il rischio in base alla volatilità

Questo EA è costruito per trader che cercano coerenza, sicurezza e semplicità.

Perché questo sistema funziona

  1. Niente Martingale. Niente Grid. Niente Rumore.
    Solo logica pulita basata sul prezzo e reale struttura di mercato.

  2. Stabile su XAUUSD da oltre un decennio
    Il comportamento del prezzo dell’oro si ripete — bias giornaliero + entrate sul pullback sono stati affidabili nei cicli di mercato.

  3. Regolazione automatica del rischio
    La dimensione della posizione e i livelli di stop-loss si adattano alla volatilità di mercato, offrendo una curva di equity più morbida e una migliore protezione del capitale.

  4. Logica semplice e ripetibile
    Il sistema evita indicatori complessi e utilizza invece strutture di prezzo medie e ripetibili che si sono dimostrate affidabili nel trading dell’oro.

  5. Progettato per la sopravvivenza nelle prop-firm
    L’EA si concentra su drawdown bassi, crescita lenta e costante, e conservazione coerente del capitale.

🔒 Funzioni di sicurezza per le prop-firm

Protezione dal Drawdown
L’EA apre due entrate:

  • Entrata 1: rischio ~2% (predefinito)

  • Entrata 2: rischio ~1% ordine limite (predefinito)

Anche se entrambi gli stop loss vengono colpiti in un singolo giorno, il drawdown rimane intorno al 3%, mantenendoti sicuro secondo le regole della prop-firm.
Entrambi i valori possono essere completamente regolati nelle impostazioni.

Niente Over-Trading
L’EA attende solo setup di pullback di alta qualità.

Nessun rischio esplosivo overnight
I trade seguono la struttura, non la volatilità casuale.

Controllo della realtà importante

Se vuoi un EA che:

❌ vinca ogni giorno
❌ non perda mai
❌ raddoppi i tuoi soldi rapidamente

questo EA non fa per te.

Questo è un sistema realistico e a lungo termine.
Avrà:

  • Settimane in perdita

  • Un mese in perdita (raro ma possibile)

Questo è normale.
Se non puoi gestire il comportamento reale del mercato, EA che usano martingale o grid possono sembrare attraenti — ma di solito finiscono con la perdita totale del conto.

Se vuoi un sistema di trading solido, duraturo e a lungo termine, allora questo EA è costruito per te.

Setup raccomandato

  • Simbolo: XAUUSD

  • Timeframe: Funziona su qualsiasi timeframe

  • Saldo minimo: $500 (personale) / $5.000 (prop-firm)

  • Livello di rischio: Auto-regolante

  • Tipi di conto: Prop-firm & personale

  • Setup: Plug & Play — nessun file set richiesto

🔧 Parametri & Impostazioni dell’EA

Di seguito tutti gli input regolabili inclusi nell’EA.
Ogni parametro è progettato per garantire sicurezza nella prop-firm, protezione del conto e gestione semplice.

🟦 1. Parametri di gestione del rischio

  • LOT_1__Risk_percentage_acc
    Descrizione: Percentuale del saldo del conto rischiata sulla prima entrata. È la posizione principale e segue il bias del trend.

  • LOT_2__Risk_percentage_per_acc
    Descrizione: Percentuale del saldo del conto rischiata sulla seconda entrata (ordine limite). Serve a sfruttare il pullback dopo la prima entrata.

🟦 2. Impostazioni Stop Loss

  • SL_1: dimensione dello stop-loss (in punti/pips) per la prima entrata

  • SL_2: dimensione dello stop-loss (in punti/pips) per la seconda entrata (ordine limite)

🟦 3. Impostazioni Take Profit

  • TP_1: livello di take-profit (in punti/pips) per la prima entrata

  • TP_2: livello di take-profit (in punti/pips) per la seconda entrata

🟦 4. Impostazioni ordine limite per pullback

  • PINDING_ORDER: distanza dalla prima entrata per piazzare il secondo ordine limite. Permette all’EA di catturare i pullback in sicurezza.

  • pips_away_from_open_price: distanza minima che il prezzo deve muoversi dall’apertura prima che lo stop-loss trailing si attivi. Serve a garantire profitti iniziali e ridurre il rischio.

🟦 5. Filtri direzione trend
Questi filtri identificano il bias giornaliero usando il timeframe 1D.

  • TREND_FILTER_1: filtro trend principale basato sul timeframe giornaliero, aiuta a confermare la direzione generale del mercato

  • TREND_FILTER_2: filtro trend secondario per rafforzare la conferma direzionale sul grafico giornaliero, riduce i falsi trade

🟦 6. Filtri di esecuzione entrata
Definiscono quando l’EA apre il trade sul timeframe 1H.

  • EXECUTE_1: segnale d’ingresso basato sul crossover della 5 SMA sulla 50 SMA sul grafico 1H. Attiva la prima posizione quando sono soddisfatti trend e pullback.

  • EXECUTE_2: seconda validazione per l’ordine limite usando la stessa struttura 5 SMA vs 50 SMA. Garantisce che entrambe le entrate seguano chiaramente la direzione del mercato.

📌 Nota importante sul backtesting
Per ottenere risultati accurati e realistici, il backtesting deve essere eseguito usando dati aggiornati dell’ultimo anno.

Questo EA adatta il suo comportamento alla struttura attuale del mercato e all’ambiente direzionale presente, specialmente su XAUUSD. L’oro cambia regolarmente il profilo di volatilità, quindi i dati storici più vecchi non riflettono accuratamente i movimenti odierni.


