BigMove Catcher
- Experts
- Samson Adekunle Okunola
- Versione: 1.1
PropFlow Gold EA è un algoritmo di trading pulito e basato su regole, progettato specificamente per la gestione di conti prop-firm e conti personali a lungo termine.
Non utilizza strategie martingale, grid, averaging pericolosi o curve-fitted.
Segui invece una struttura direzionale multi-timeframe:
-
Identifica il bias giornaliero (direzione del timeframe superiore)
-
Entra nei trade sul pullback dell’1H
-
Apre un secondo ordine limite per massimizzare le opportunità di pullback
-
Regola automaticamente il rischio in base alla volatilità
Questo EA è costruito per trader che cercano coerenza, sicurezza e semplicità.
Perché questo sistema funziona
-
Niente Martingale. Niente Grid. Niente Rumore.
Solo logica pulita basata sul prezzo e reale struttura di mercato.
-
Stabile su XAUUSD da oltre un decennio
Il comportamento del prezzo dell’oro si ripete — bias giornaliero + entrate sul pullback sono stati affidabili nei cicli di mercato.
-
Regolazione automatica del rischio
La dimensione della posizione e i livelli di stop-loss si adattano alla volatilità di mercato, offrendo una curva di equity più morbida e una migliore protezione del capitale.
-
Logica semplice e ripetibile
Il sistema evita indicatori complessi e utilizza invece strutture di prezzo medie e ripetibili che si sono dimostrate affidabili nel trading dell’oro.
-
Progettato per la sopravvivenza nelle prop-firm
L’EA si concentra su drawdown bassi, crescita lenta e costante, e conservazione coerente del capitale.
🔒 Funzioni di sicurezza per le prop-firm
✔ Protezione dal Drawdown
L’EA apre due entrate:
-
Entrata 1: rischio ~2% (predefinito)
-
Entrata 2: rischio ~1% ordine limite (predefinito)
Anche se entrambi gli stop loss vengono colpiti in un singolo giorno, il drawdown rimane intorno al 3%, mantenendoti sicuro secondo le regole della prop-firm.
Entrambi i valori possono essere completamente regolati nelle impostazioni.
✔ Niente Over-Trading
L’EA attende solo setup di pullback di alta qualità.
✔ Nessun rischio esplosivo overnight
I trade seguono la struttura, non la volatilità casuale.
Controllo della realtà importante
Se vuoi un EA che:
❌ vinca ogni giorno
❌ non perda mai
❌ raddoppi i tuoi soldi rapidamente
questo EA non fa per te.
Questo è un sistema realistico e a lungo termine.
Avrà:
-
Settimane in perdita
-
Un mese in perdita (raro ma possibile)
Questo è normale.
Se non puoi gestire il comportamento reale del mercato, EA che usano martingale o grid possono sembrare attraenti — ma di solito finiscono con la perdita totale del conto.
Se vuoi un sistema di trading solido, duraturo e a lungo termine, allora questo EA è costruito per te.
Setup raccomandato
-
Simbolo: XAUUSD
-
Timeframe: Funziona su qualsiasi timeframe
-
Saldo minimo: $500 (personale) / $5.000 (prop-firm)
-
Livello di rischio: Auto-regolante
-
Tipi di conto: Prop-firm & personale
-
Setup: Plug & Play — nessun file set richiesto
🔧 Parametri & Impostazioni dell’EA
Di seguito tutti gli input regolabili inclusi nell’EA.
Ogni parametro è progettato per garantire sicurezza nella prop-firm, protezione del conto e gestione semplice.
🟦 1. Parametri di gestione del rischio
-
LOT_1__Risk_percentage_acc
Descrizione: Percentuale del saldo del conto rischiata sulla prima entrata. È la posizione principale e segue il bias del trend.
-
LOT_2__Risk_percentage_per_acc
Descrizione: Percentuale del saldo del conto rischiata sulla seconda entrata (ordine limite). Serve a sfruttare il pullback dopo la prima entrata.
🟦 2. Impostazioni Stop Loss
-
SL_1: dimensione dello stop-loss (in punti/pips) per la prima entrata
-
SL_2: dimensione dello stop-loss (in punti/pips) per la seconda entrata (ordine limite)
🟦 3. Impostazioni Take Profit
-
TP_1: livello di take-profit (in punti/pips) per la prima entrata
-
TP_2: livello di take-profit (in punti/pips) per la seconda entrata
🟦 4. Impostazioni ordine limite per pullback
-
PINDING_ORDER: distanza dalla prima entrata per piazzare il secondo ordine limite. Permette all’EA di catturare i pullback in sicurezza.
-
pips_away_from_open_price: distanza minima che il prezzo deve muoversi dall’apertura prima che lo stop-loss trailing si attivi. Serve a garantire profitti iniziali e ridurre il rischio.
🟦 5. Filtri direzione trend
Questi filtri identificano il bias giornaliero usando il timeframe 1D.
-
TREND_FILTER_1: filtro trend principale basato sul timeframe giornaliero, aiuta a confermare la direzione generale del mercato
-
TREND_FILTER_2: filtro trend secondario per rafforzare la conferma direzionale sul grafico giornaliero, riduce i falsi trade
🟦 6. Filtri di esecuzione entrata
Definiscono quando l’EA apre il trade sul timeframe 1H.
-
EXECUTE_1: segnale d’ingresso basato sul crossover della 5 SMA sulla 50 SMA sul grafico 1H. Attiva la prima posizione quando sono soddisfatti trend e pullback.
-
EXECUTE_2: seconda validazione per l’ordine limite usando la stessa struttura 5 SMA vs 50 SMA. Garantisce che entrambe le entrate seguano chiaramente la direzione del mercato.
📌 Nota importante sul backtesting
Per ottenere risultati accurati e realistici, il backtesting deve essere eseguito usando dati aggiornati dell’ultimo anno.
Questo EA adatta il suo comportamento alla struttura attuale del mercato e all’ambiente direzionale presente, specialmente su XAUUSD. L’oro cambia regolarmente il profilo di volatilità, quindi i dati storici più vecchi non riflettono accuratamente i movimenti odierni.