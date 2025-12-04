BigMove Catcher

PropFlow Gold EA è un algoritmo di trading pulito e basato su regole, progettato specificamente per la gestione di conti prop-firm e conti personali a lungo termine.

Non utilizza strategie martingale, grid, averaging pericolosi o curve-fitted.

Segui invece una struttura direzionale multi-timeframe:

Identifica il bias giornaliero (direzione del timeframe superiore)

Entra nei trade sul pullback dell’1H

Apre un secondo ordine limite per massimizzare le opportunità di pullback

Regola automaticamente il rischio in base alla volatilità

Questo EA è costruito per trader che cercano coerenza, sicurezza e semplicità.

Perché questo sistema funziona

Niente Martingale. Niente Grid. Niente Rumore.

Solo logica pulita basata sul prezzo e reale struttura di mercato. Stabile su XAUUSD da oltre un decennio

Il comportamento del prezzo dell’oro si ripete — bias giornaliero + entrate sul pullback sono stati affidabili nei cicli di mercato. Regolazione automatica del rischio

La dimensione della posizione e i livelli di stop-loss si adattano alla volatilità di mercato, offrendo una curva di equity più morbida e una migliore protezione del capitale. Logica semplice e ripetibile

Il sistema evita indicatori complessi e utilizza invece strutture di prezzo medie e ripetibili che si sono dimostrate affidabili nel trading dell’oro. Progettato per la sopravvivenza nelle prop-firm

L’EA si concentra su drawdown bassi, crescita lenta e costante, e conservazione coerente del capitale.

🔒 Funzioni di sicurezza per le prop-firm

✔ Protezione dal Drawdown

L’EA apre due entrate:

Entrata 1: rischio ~2% (predefinito)

Entrata 2: rischio ~1% ordine limite (predefinito)

Anche se entrambi gli stop loss vengono colpiti in un singolo giorno, il drawdown rimane intorno al 3%, mantenendoti sicuro secondo le regole della prop-firm.

Entrambi i valori possono essere completamente regolati nelle impostazioni.

✔ Niente Over-Trading

L’EA attende solo setup di pullback di alta qualità.

✔ Nessun rischio esplosivo overnight

I trade seguono la struttura, non la volatilità casuale.

Controllo della realtà importante

Se vuoi un EA che:

❌ vinca ogni giorno

❌ non perda mai

❌ raddoppi i tuoi soldi rapidamente

questo EA non fa per te.

Questo è un sistema realistico e a lungo termine.

Avrà:

Settimane in perdita

Un mese in perdita (raro ma possibile)

Questo è normale.

Se non puoi gestire il comportamento reale del mercato, EA che usano martingale o grid possono sembrare attraenti — ma di solito finiscono con la perdita totale del conto.

Se vuoi un sistema di trading solido, duraturo e a lungo termine, allora questo EA è costruito per te.

Setup raccomandato

Simbolo: XAUUSD

Timeframe: Funziona su qualsiasi timeframe

Saldo minimo: $500 (personale) / $5.000 (prop-firm)

Livello di rischio: Auto-regolante

Tipi di conto: Prop-firm & personale

Setup: Plug & Play — nessun file set richiesto

🔧 Parametri & Impostazioni dell’EA

Di seguito tutti gli input regolabili inclusi nell’EA.

Ogni parametro è progettato per garantire sicurezza nella prop-firm, protezione del conto e gestione semplice.

🟦 1. Parametri di gestione del rischio

LOT_1__Risk_percentage_acc

Descrizione: Percentuale del saldo del conto rischiata sulla prima entrata. È la posizione principale e segue il bias del trend.

LOT_2__Risk_percentage_per_acc

Descrizione: Percentuale del saldo del conto rischiata sulla seconda entrata (ordine limite). Serve a sfruttare il pullback dopo la prima entrata.

🟦 2. Impostazioni Stop Loss

SL_1: dimensione dello stop-loss (in punti/pips) per la prima entrata

SL_2: dimensione dello stop-loss (in punti/pips) per la seconda entrata (ordine limite)

🟦 3. Impostazioni Take Profit

TP_1: livello di take-profit (in punti/pips) per la prima entrata

TP_2: livello di take-profit (in punti/pips) per la seconda entrata

🟦 4. Impostazioni ordine limite per pullback

PINDING_ORDER: distanza dalla prima entrata per piazzare il secondo ordine limite. Permette all’EA di catturare i pullback in sicurezza.

pips_away_from_open_price: distanza minima che il prezzo deve muoversi dall’apertura prima che lo stop-loss trailing si attivi. Serve a garantire profitti iniziali e ridurre il rischio.

🟦 5. Filtri direzione trend

Questi filtri identificano il bias giornaliero usando il timeframe 1D.

TREND_FILTER_1: filtro trend principale basato sul timeframe giornaliero, aiuta a confermare la direzione generale del mercato

TREND_FILTER_2: filtro trend secondario per rafforzare la conferma direzionale sul grafico giornaliero, riduce i falsi trade

🟦 6. Filtri di esecuzione entrata

Definiscono quando l’EA apre il trade sul timeframe 1H.

EXECUTE_1: segnale d’ingresso basato sul crossover della 5 SMA sulla 50 SMA sul grafico 1H. Attiva la prima posizione quando sono soddisfatti trend e pullback.

EXECUTE_2: seconda validazione per l’ordine limite usando la stessa struttura 5 SMA vs 50 SMA. Garantisce che entrambe le entrate seguano chiaramente la direzione del mercato.

📌 Nota importante sul backtesting

Per ottenere risultati accurati e realistici, il backtesting deve essere eseguito usando dati aggiornati dell’ultimo anno.

Questo EA adatta il suo comportamento alla struttura attuale del mercato e all’ambiente direzionale presente, specialmente su XAUUSD. L’oro cambia regolarmente il profilo di volatilità, quindi i dati storici più vecchi non riflettono accuratamente i movimenti odierni.