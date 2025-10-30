Intrade Sentinel Bos Assistant

Intrade Sentinel BOS Assistant – Motore di esecuzione su struttura di mercato

Struttura precisa. Logica BOS automatizzata.

Intrade Sentinel BOS Assistant è un EA per MetaTrader 5, progettato specificamente per l’S&P 500 (US500 / SPX500), che unisce logica Smart Money, gestione del rischio controllata e pieno controllo manuale tramite pannello sul grafico.

Utilizzabile in modalità completamente automatica o semi-automatica, rileva automaticamente il Break of Structure (BOS) e agisce solo su impulsi confermati, senza martingala né mediamenti rischiosi.

Funzioni principali

  • Rilevamento BOS in tempo reale
  • Trading automatico o semi-automatico con pannello integrato
  • Sistema di profili per tutti i broker (AUTO / SET_01 / SET_0.01 / DIRECT)
  • Pre-ottimizzato per S&P 500; senza restrizioni è possibile ottimizzare qualsiasi asset con DIRECT
  • Gestione monetaria a step basata sull’equity
  • Trailing stop dinamico multi-step
  • Equity stop e take-profit a livello di conto
  • Pannello interattivo (Start/Pause, Only Long, Only Short, Close Trade)
  • Supporta tutti i tipi di conto (Hedging & Netting)
  • Nessun sistema di scalata o mediamento pericoloso

Per uso professionale

  • Compatibile con tutti i broker (0.01 / 0.1 lotto)
  • Ottimizzato per US500 / SPX500 CFD
  • Ingressi su M5 con condizioni M15
  • Timeframe: qualsiasi — esecuzione interna su M5

Setup consigliato

  • Simbolo: US500 / SPX500 / S&P500 CFD
  • Timeframe: qualsiasi (algoritmo interno M5)

Nota: in reale, Validation Mode deve essere sempre impostato su FALSE.

