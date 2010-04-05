Gold Vanta

Gold Vanta – Bot per il trading ad alta frequenza sull'oro
Gold Vanta è un bot HFT (High-Frequency Trading) ad alto rischio e ad alto potenziale di profitto, specificamente progettato per il trading sull'oro (XAUUSD). Opera utilizzando una generazione di strategie avanzate e personalizzate, progettate per sfruttare costantemente le opportunità di mercato mantenendo al contempo parametri di rischio controllati.
Su richiesta, è disponibile un account demo attivo per visionare il funzionamento del bot.
Avviso di trasparenza e autenticità
🚨 QUESTA È L'UNICA PIATTAFORMA SU CUI VIENE VENDUTO GOLD VANTA.
NON offro:

Collaborazioni

Programmi di affiliazione o rivenditori

Distribuzioni tramite terze parti

❗ Se trovate questo bot in vendita altrove, si tratta di una TRUFFA.
Qualsiasi annuncio esterno, rivenditore o presunta partnership non è autorizzato ed è fraudolento.

Prestazioni e struttura del rischio
Obiettivo giornaliero: Genera l'1-2% del capitale totale al giorno in condizioni di mercato ottimali

Massima esposizione al rischio: Rigorosamente limitata al 20% del rischio totale del conto

Massimo drawdown: Sempre mantenuto al di sotto del 5%

Protezione del capitale: Strategia di recupero integrata per gestire i movimenti di mercato incerti e volatili, migliorando significativamente l'affidabilità e la sicurezza rispetto ai sistemi ad alto rischio convenzionali

Requisiti di capitale e conto
Capitale minimo richiesto: 100.000

Supportato su conti Cent o Standard

Avviso importante sulla configurazione
⚠️ I risultati NON sono universali.
Tutte le metriche di performance e i risultati sono raggiungibili solo utilizzando le MIE IMPOSTAZIONI PERSONALIZZATE.
Queste impostazioni verranno fornite dopo l'acquisto e devono essere applicate correttamente affinché il bot funzioni come previsto.
