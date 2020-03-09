Gold Zenith mt4
- Experts
- Marina Arkhipova
- Versione: 3.1
- Attivazioni: 20
Gold Zenith è un algoritmo potente e disciplinato per XAUUSD (oro). Non utilizza metodi rischiosi (grid, martingale, ecc.) e ogni operazione è protetta da stop loss. Logica: individua il movimento di tendenza e opera i pullback, aprendo solo una posizione per segnale. Nessuna configurazione complessa — i preset predefiniti sono pronti per l’uso reale: trascina l’EA sul grafico e inizia.
Perché è affidabile
- Struttura sicura: niente grid, niente mediazioni, niente martingale — solo ingressi controllati con SL.
- Disciplina negli ingressi: un segnale → una posizione.
- Focus su XAUUSD: logica adattata alla volatilità dell’oro su M5.
- Vantaggio raro sull’oro: rapporto fisso TP:SL = 1:1.
Un TP in profitto compensa uno SL in perdita, semplificando il controllo del drawdown e la pianificazione.
Prezzo limitato
Solo 5 copie a questo prezzo. Successivamente il prezzo aumenterà. Acquista Gold Zenith ora a un prezzo vantaggioso.
Dove e come eseguirlo
- Strumento: XAUUSD
- Timeframe: M5
- Tipo di conto: ECN / RAW / RAZOR (non è critico, ma più basso è lo spread meglio è)
- Orario di lavoro: 24/5
- VPS: consigliato per la stabilità, ma non strettamente necessario
- Deposito minimo: da 30 USD
Gestione del rischio (come impostare)
Lotto fisso
- Auto risk = false
- Fixed lot = 0.10 (esempio) — l’EA aprirà sempre 0.10 lotti.
Rischio automatico (percentuale del saldo)
- Auto risk = true
- Risk percentage = 3 (predefinito) — se viene colpito lo SL, la perdita per trade sarà esattamente il 3% del saldo corrente.
Avvio rapido: 3 passaggi
- Apri il grafico XAUUSD, M5.
- Trascina Gold Zenith sul grafico e abilita “Algo Trading”.
- Seleziona la modalità di rischio (lotto fisso o rischio automatico) e fai clic su OK.
Bonus all’acquisto
Promozione: acquistando Gold Zenith, ogni cliente riceve anche un EA molto potente per operare i reversal su XAUUSD.
Contattami dopo l’acquisto per ricevere l’EA bonus.