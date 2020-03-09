Gold Zenith mt4

Gold Zenith — EA premium per l’oro (XAUUSD) Gold Zenith — EA premium per l’oro (XAUUSD)

Gold Zenith è un algoritmo potente e disciplinato per XAUUSD (oro). Non utilizza metodi rischiosi (grid, martingale, ecc.) e ogni operazione è protetta da stop loss. Logica: individua il movimento di tendenza e opera i pullback, aprendo solo una posizione per segnale. Nessuna configurazione complessa — i preset predefiniti sono pronti per l’uso reale: trascina l’EA sul grafico e inizia.

Perché è affidabile

  • Struttura sicura: niente grid, niente mediazioni, niente martingale — solo ingressi controllati con SL.
  • Disciplina negli ingressi: un segnale → una posizione.
  • Focus su XAUUSD: logica adattata alla volatilità dell’oro su M5.
  • Vantaggio raro sull’oro: rapporto fisso TP:SL = 1:1.
    Un TP in profitto compensa uno SL in perdita, semplificando il controllo del drawdown e la pianificazione.

Prezzo limitato

Solo 5 copie a questo prezzo. Successivamente il prezzo aumenterà. Acquista Gold Zenith ora a un prezzo vantaggioso.

Live signal

Dove e come eseguirlo

  • Strumento: XAUUSD
  • Timeframe: M5
  • Tipo di conto: ECN / RAW / RAZOR (non è critico, ma più basso è lo spread meglio è)
  • Orario di lavoro: 24/5
  • VPS: consigliato per la stabilità, ma non strettamente necessario
  • Deposito minimo: da 30 USD

Gestione del rischio (come impostare)

Lotto fisso

  • Auto risk = false
  • Fixed lot = 0.10 (esempio) — l’EA aprirà sempre 0.10 lotti.

Rischio automatico (percentuale del saldo)

  • Auto risk = true
  • Risk percentage = 3 (predefinito) — se viene colpito lo SL, la perdita per trade sarà esattamente il 3% del saldo corrente.

Avvio rapido: 3 passaggi

  1. Apri il grafico XAUUSD, M5.
  2. Trascina Gold Zenith sul grafico e abilita “Algo Trading”.
  3. Seleziona la modalità di rischio (lotto fisso o rischio automatico) e fai clic su OK.

Bonus all’acquisto

Promozione: acquistando Gold Zenith, ogni cliente riceve anche un EA molto potente per operare i reversal su XAUUSD.
Contattami dopo l’acquisto per ricevere l’EA bonus.

