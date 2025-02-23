GOLD EP è un Expert Advisor appositamente progettato per il trading sull’oro (XAUUSD) nel timeframe M15. Analizza i movimenti di prezzo e apre, gestisce e chiude automaticamente le operazioni utilizzando livelli predefiniti di stop loss e take profit.

L’idea principale del robot è catturare impulsi di prezzo a breve termine sui grafici dell’oro a 15 minuti. Quando si verifica un segnale di trading, l’advisor inserisce ordini tenendo conto dei parametri specificati per il controllo del rischio (livelli di stop loss) e degli obiettivi di profitto (take profit). Per una gestione più flessibile delle operazioni, può anche utilizzare filtri aggiuntivi e limitazioni temporali per ridurre l’incertezza del mercato.

GOLD EP è orientato a sfruttare l’alta volatilità dell’oro e può aumentare o ridurre automaticamente le posizioni in base all’evoluzione del mercato. Questo permette ai trader di sistematizzare il processo di trading e minimizzare i fattori emotivi.

Vantaggi nell’utilizzo di GOLD EP:

Trading Automatizzato: Il robot apre e chiude operazioni in autonomia secondo regole predefinite. Controllo del Rischio: Livelli integrati di stop loss e take profit, insieme a impostazioni flessibili, aiutano a proteggere il tuo capitale. Praticità: Opera esclusivamente sui grafici a 15 minuti, semplificando l’analisi e il monitoraggio. Parametri Flessibili: Puoi regolare la logica di ingresso e uscita e le restrizioni temporali del robot.

Pertanto, GOLD EP è adatto sia ai trader principianti sia a quelli esperti che cercano una soluzione efficiente per fare trading sull’oro nel timeframe M15.



