Gold EP
- Experts
- Murad Nagiev
- Versione: 1.3
GOLD EP è un Expert Advisor appositamente progettato per il trading sull’oro (XAUUSD) nel timeframe M15. Analizza i movimenti di prezzo e apre, gestisce e chiude automaticamente le operazioni utilizzando livelli predefiniti di stop loss e take profit.
L’idea principale del robot è catturare impulsi di prezzo a breve termine sui grafici dell’oro a 15 minuti. Quando si verifica un segnale di trading, l’advisor inserisce ordini tenendo conto dei parametri specificati per il controllo del rischio (livelli di stop loss) e degli obiettivi di profitto (take profit). Per una gestione più flessibile delle operazioni, può anche utilizzare filtri aggiuntivi e limitazioni temporali per ridurre l’incertezza del mercato.
GOLD EP è orientato a sfruttare l’alta volatilità dell’oro e può aumentare o ridurre automaticamente le posizioni in base all’evoluzione del mercato. Questo permette ai trader di sistematizzare il processo di trading e minimizzare i fattori emotivi.
Vantaggi nell’utilizzo di GOLD EP:
- Trading Automatizzato: Il robot apre e chiude operazioni in autonomia secondo regole predefinite.
- Controllo del Rischio: Livelli integrati di stop loss e take profit, insieme a impostazioni flessibili, aiutano a proteggere il tuo capitale.
- Praticità: Opera esclusivamente sui grafici a 15 minuti, semplificando l’analisi e il monitoraggio.
- Parametri Flessibili: Puoi regolare la logica di ingresso e uscita e le restrizioni temporali del robot.
Pertanto, GOLD EP è adatto sia ai trader principianti sia a quelli esperti che cercano una soluzione efficiente per fare trading sull’oro nel timeframe M15.
Hi there Beautiful people!
I have been using this BOT for few days(2) now on a small account with over 150 EURO and over 40euro profit,
but please do monitor every single trade, as the Owner of this BOT said 1000$ to start .
WAY BETTER THEN PAID BOTS SO FAR. Future updates will follow...! Thank u somuch.