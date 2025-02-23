Gold EP

GOLD EP è un Expert Advisor appositamente progettato per il trading sull’oro (XAUUSD) nel timeframe M15. Analizza i movimenti di prezzo e apre, gestisce e chiude automaticamente le operazioni utilizzando livelli predefiniti di stop loss e take profit.

L’idea principale del robot è catturare impulsi di prezzo a breve termine sui grafici dell’oro a 15 minuti. Quando si verifica un segnale di trading, l’advisor inserisce ordini tenendo conto dei parametri specificati per il controllo del rischio (livelli di stop loss) e degli obiettivi di profitto (take profit). Per una gestione più flessibile delle operazioni, può anche utilizzare filtri aggiuntivi e limitazioni temporali per ridurre l’incertezza del mercato.

GOLD EP è orientato a sfruttare l’alta volatilità dell’oro e può aumentare o ridurre automaticamente le posizioni in base all’evoluzione del mercato. Questo permette ai trader di sistematizzare il processo di trading e minimizzare i fattori emotivi.

Vantaggi nell’utilizzo di GOLD EP:

  1. Trading Automatizzato: Il robot apre e chiude operazioni in autonomia secondo regole predefinite.
  2. Controllo del Rischio: Livelli integrati di stop loss e take profit, insieme a impostazioni flessibili, aiutano a proteggere il tuo capitale.
  3. Praticità: Opera esclusivamente sui grafici a 15 minuti, semplificando l’analisi e il monitoraggio.
  4. Parametri Flessibili: Puoi regolare la logica di ingresso e uscita e le restrizioni temporali del robot.

Pertanto, GOLD EP è adatto sia ai trader principianti sia a quelli esperti che cercano una soluzione efficiente per fare trading sull’oro nel timeframe M15.


Liga Misss
163
Liga Misss 2025.10.03 11:00 
 

Hi there Beautiful people!

I have been using this BOT for few days(2) now on a small account with over 150 EURO and over 40euro profit,

but please do monitor every single trade, as the Owner of this BOT said 1000$ to start .

WAY BETTER THEN PAID BOTS SO FAR. Future updates will follow...! Thank u somuch.

amir amani
43
amir amani 2025.09.23 06:59 
 

Hello. I implemented it on the demo and for a week of testing it was about 80% winning trades and this week I activated it on the cent account. Thank you dear friend. I hope it will be profitable for everyone

Altri dall’autore
Vineski HFT Gold Scalper
Murad Nagiev
4 (6)
Experts
Caratteristiche principali di Vineski HFT Gold Scalper MT5 Analisi di mercato ultra-veloce Il robot utilizza un potente motore algoritmico in grado di analizzare e interpretare i dati di mercato istantaneamente. Questo gli permette di prendere decisioni in tempo reale e di reagire immediatamente ai cambiamenti del mercato. Esecuzione automatica delle operazioni Il robot esegue automaticamente le operazioni sulla base di strategie e criteri predefiniti. Ciò elimina l’emotività dal trading e mi
Crystal Prop Passer
Murad Nagiev
Experts
Crystal Prop Passer — bot di trading per oro (XAU/USD) su timeframe a 5 minuti, creato per superare le sfide delle prop firm Crystal Prop Passer è un algoritmo di trading intelligente progettato per superare automaticamente le sfide di prop firm come FTMO, MyForexFunds e The5ers. Opera esclusivamente sull’oro (XAU/USD) utilizzando un grafico a 5 minuti, offrendo operazioni frequenti e precise. Con una logica adattiva e gestione del rischio rigorosa, è adatto sia a principianti che a trader esper
Gold Rebalancing
Murad Nagiev
Experts
Questo robot di trading è progettato per automatizzare le operazioni sui mercati dell’oro (XAU) e del Forex. Analizza le tendenze di mercato, le correlazioni tra gli asset e i fattori macroeconomici per identificare i migliori punti di ingresso e uscita. L’obiettivo principale è ridurre il rischio e massimizzare i profitti attraverso un riequilibrio dinamico del portafoglio. Caratteristiche principali Analisi del mercato in tempo reale Monitoraggio continuo dei prezzi dell’oro e delle valute p
FREE
Gold Prop Breaker
Murad Nagiev
Experts
Gold Prop Breaker è un innovativo robot di trading automatizzato progettato specificamente per affrontare qualsiasi sfida del prop trading. Si concentra sul trading dell’oro utilizzando una strategia accuratamente sviluppata e ottimizzata per timeframe di 15 minuti e 1 ora. Caratteristiche principali: Versatilità nelle sfide: Costruito tenendo conto dei rigorosi requisiti dei programmi di prop trading, il robot è in grado di navigare con successo in ogni condizione di test, offrendo prestazioni
Ravenok Gold
Murad Nagiev
Experts
Overview: Ravenok Gold MT5  is a highly effective trading robot specifically designed for nighttime trading in financial markets. It utilizes sophisticated algorithms to analyze market data and make decisions based on thoroughly tested strategies. The robot primarily operates during the night when market volatility may be lower, allowing it to generate profits with minimal risk.  Key Features: Low Drawdown: NightProfit Trader employs a unique risk management system that helps maintain a low dra
FREE
Hetzer News Trading
Murad Nagiev
5 (1)
Experts
Hetzer News Trading è un robot di trading intelligente progettato specificamente per operare durante le principali pubblicazioni di notizie. Ti consente di pianificare le tue operazioni in anticipo impostando intervalli di tempo precisi per entrare nel mercato quando vengono pubblicati dati economici e finanziari importanti. Principali vantaggi di Hetzer News Trading: Configurazione flessibile: Imposta il tuo programma di trading in anticipo in base al calendario delle notizie. Ad esempio, se s
FREE
ICT Zone Arrow Indicator
Murad Nagiev
Indicatori
The ICT Zone Arrow Indicator is an innovative tool developed based on ICT principles. It provides ease and efficiency in identifying key trading areas in the market. Based on the 'killzone' concept, this indicator provides traders with important support and resistance levels by identifying places where large changes in price direction could potentially occur. The ICT Zone Arrow Indicator provides visual graphical markers that help traders identify trade entry zones with a high probability of s
FREE
Trend Candle Pumper
Murad Nagiev
Experts
Welcome to the trading world with Trend Candle Pumper – your reliable buddy in the financial markets! Trend Candle Pumper is a smart trading bot designed for those who want to dive into the investment scene without being experts in trading. How it Works: Trend Candle Pumper uses advanced artificial intelligence algorithms to analyze trends in financial markets. But what's a trend? Simply put, a trend is the overall direction an asset's price is moving. Our bot keeps an eye on this direction and
Nemiga Prop Scalper
Murad Nagiev
Experts
The new era of trading automation is here with Nemiga Prop Scalper! Our robot is not just software; it's a powerful tool that takes your trading strategy to new levels of efficiency and effectiveness. Prop Firm Ready. Requirements Trading pairs EURUSD,XAUUSD Timeframe 1H Minimum deposit  $100 Leverage 1:200 Brokers PRO,ECN,LOW Spread Features: Advanced Trading Algorithms: Nemiga Prop Scalper is equipped with cutting-edge algorithms that analyze the market in real-time, forecast trends, an
Krembo Action
Murad Nagiev
Experts
Description: The Krembo Action Trading Robot is an innovative trading assistant designed for those seeking efficient and automated trading in financial markets. Named after the legendary Israeli dessert, this robot combines boldness and reliability, providing traders with a powerful tool to achieve their financial goals. Features: Price Action and RSI Strategies: Krembo Action is based on the effective combination of Price Action and RSI strategies. Analyzing price movements and overbought/overs
Lamar Gray
Murad Nagiev
Experts
MT5 Version   - ( Click here ) Lamar Gray: Forex Swing Trading Robot Lamar Gray - your reliable partner in the world of forex trading. This trading robot specializes in swing trading strategy on currency pairs, offering a dependable and efficient solution for your portfolio. Features: Swing Trading Strategy: Lamar Gray is based on a swing trading strategy, allowing it to make confident decisions based on long-term market trends and patterns. Emergency Mode: In case of unforeseen circumstances o
Trend Arrow Reaper
Murad Nagiev
Indicatori
Trend Arrow Reaper   è un indicatore di tendenza che mostra segnali di ingresso tramite frecce. Analizza il prezzo e identifica potenziali inversioni. Caratteristiche principali: Frecce di trading: Freccia blu verso l'alto   – Segnale di acquisto (long). Freccia gialla verso il basso   – Segnale di vendita (short). Meno falsi segnali   – Filtro integrato per maggiore precisione. Funziona su tutti i timeframe   – Da M1 a MN. Facile da usare   – Nessuna impostazione complessa. Come usarlo? Attende
Space Cake
Murad Nagiev
Experts
We present to you a unique offer - an innovative product called   Space Cake   that will change your approach to trading in the market! This product is designed specifically for experienced traders and investors who want to increase their efficiency and reduce risks. Thanks to its unique functions and features, it will become an indispensable assistant in your trading activities. Without martingale, grids, and other high-risk strategies. MT5 Version - Click   Main advantages : 1 - Trade only
Trend Candle Pumper MT5
Murad Nagiev
Experts
Benvenuto nel mondo del trading con Trend Candle Pumper – il tuo compagno affidabile nei mercati finanziari! Trend Candle Pumper è un bot di trading intelligente, pensato per chi vuole iniziare a investire senza essere un esperto. Come funziona: Trend Candle Pumper utilizza algoritmi avanzati di intelligenza artificiale per analizzare le tendenze dei mercati finanziari. Ma cos’è una tendenza? In parole semplici, è la direzione generale in cui si muove il prezzo di un asset. Il nostro bot osserv
Royko Gold Scalper
Murad Nagiev
Experts
Royko Gold Scalper è un robot di trading automatizzato ad alte prestazioni progettato per il mercato dell'oro, basato su una strategia di scalping breakout su un timeframe di 5 minuti. È ottimizzato per condizioni di mercato dinamiche, in cui il prezzo mostra movimenti improvvisi, consentendo di cogliere rapidamente opportunità di trading a breve termine. Caratteristiche principali: 5M ICmarkets Set – Clicca qui Chat – Messaggi MQL5 Strategia di breakout: Il robot identifica livelli chiave di su
Lamarius AI
Murad Nagiev
Experts
Questo bot di trading per lo scalping è progettato per un trading altamente preciso ed efficiente, utilizzando l'intelligenza artificiale per individuare i punti di ingresso più favorevoli sul mercato. Il bot dispone di una strategia avanzata di autoapprendimento, che gli consente di adattarsi alle condizioni di mercato in continua evoluzione e di ottimizzare il suo approccio in tempo reale. Ogni operazione è protetta da uno stop-loss rigoroso, riducendo al minimo le perdite potenziali e garante
Lamar Gray MT5
Murad Nagiev
Experts
MT4 Version -  ( Click here ) Lamar Gray: Forex Swing Trading Robot Lamar Gray   - your reliable partner in the world of forex trading. This trading robot specializes in swing trading strategy on currency pairs, offering a dependable and efficient solution for your portfolio. Features: Swing Trading Strategy:   Lamar Gray is based on a swing trading strategy, allowing it to make confident decisions based on long-term market trends and patterns. Emergency Mode:   In case of unforeseen circumstan
Space Cake MT5
Murad Nagiev
Experts
Vi presentiamo un'offerta unica - un prodotto innovativo chiamato Space Cake che cambierà il vostro approccio al trading sul mercato! Questo prodotto è stato progettato specificamente per i commercianti esperti e gli investitori che vogliono aumentare la loro efficienza e ridurre i rischi. Grazie alle sue funzioni e caratteristiche uniche, diventerà un assistente indispensabile nelle tue attività di trading. Senza martingala, griglie e altre strategie ad alto rischio. Versione MT4- Clicca P
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
Experts
"Universal US100 HFT" is a high-frequency scalping bot designed to trade the NASDAQ 100 index (US100). The robot focuses on short-term trades, capitalizing on minor market fluctuations to generate profits. It does not employ risky strategies such as grid or martingale, making it safer and more resilient to market volatility. Key Features: High-Frequency Scalping:   The bot is designed for rapid trades with minimal holding time, allowing it to profit even from small market movements. Flexible Set
AutoFiboPlus
Murad Nagiev
Indicatori
Automatic Fibonacci Levels Indicator The Automatic Fibonacci Levels Indicator is an essential tool for traders seeking to incorporate Fibonacci retracement and extension levels into their technical analysis seamlessly. This innovative indicator automatically identifies significant price movements and calculates key Fibonacci levels, providing traders with valuable insights into potential support and resistance areas. Key features: Automatic Calculation : Effortlessly plots Fibonacci levels base
AutoTrend Lines
Murad Nagiev
Indicatori
Automatic Trendline Indicator The Automatic Trendline Indicator is a powerful tool designed to simplify technical analysis by automatically identifying and drawing trendlines on a price chart. It analyzes price movements to detect key support and resistance levels, plotting ascending and descending trendlines based on historical price action. This indicator helps traders identify market trends, potential breakout points, and reversal areas with minimal effort. Key features: Automatic Detection
Lamar XL
Murad Nagiev
Experts
Lamar XL   is an advanced trading robot designed for automated trading in financial markets. The robot combines highly efficient market analysis algorithms with a unique balance recovery mode (Recovery Bot), making it an ideal tool for traders looking to minimize risks and maximize profits in the long term. Key Features: Recovery Bot Mode : Built-in balance recovery algorithm that automatically adjusts the trading strategy after drawdowns. Helps minimize losses and gradually recover lost balanc
VendoBot
Murad Nagiev
Experts
Robot di Swing Trading Price Action per Forex su TF1H Strategia Price Action Identifica livelli chiave di supporto e resistenza con pattern di candele. Rileva e conferma formazioni di inversione e continuazione (pin bar, engulfing, inside bar). Opera solo sul comportamento del prezzo, senza indicatori in ritardo, minimizzando i ritardi nei segnali. Timeframe Swing (H1) Esegue trade sul grafico orario per catturare movimenti di 20–100 pips, a seconda della volatilità. Bilancia frequenza e qualit
Cobra G
Murad Nagiev
Experts
Cobra G è un robot di trading dell’oro completamente automatizzato e avanzato, progettato per navigare con precisione, velocità e affidabilità le complessità del mercato dell’oro. Sviluppato sia per investitori alle prime armi che per professionisti esperti, Cobra G sfrutta algoritmi all’avanguardia, analisi dati in tempo reale e tecniche di machine learning adattativo per individuare e sfruttare inefficienze di prezzo a breve termine e trend a lungo termine. Funzionalità principali Analisi ad
US30 NovaBid Scalper
Murad Nagiev
Experts
US30 NovaBid Scalper è uno strumento di trading automatizzato per indici, focalizzato sulla speculazione a breve termine e sulla rapida realizzazione dei profitti. Combina: Dimensionamento dinamico : calcola il volume ottimale in base a volatilità e saldo, gestendo il rischio in modo flessibile. Stop fissi e adattativi : imposta protezione all’apertura e stringe lo stop in caso di movimenti favorevoli per massimizzare il guadagno. Obiettivi chiari : chiude parte o tutta la posizione al raggiung
Hyper Volt
Murad Nagiev
Experts
Segnale live: https://www.mql5.com/en/signals/2324741 Hyper Volt è un sistema di trading automatizzato di nuova generazione, progettato per offrire massima velocità, stabilità e precisione. Destinato ai trader che richiedono esecuzione avanzata, gestione del rischio solida e risultati reali e verificabili. Basato su un motore multithread e analisi di mercato in tempo reale, Hyper Volt opera senza problemi sui principali coppie di valute e commodities. Algoritmi adattivi monitorano costantemente
