Bollinger Bands Width MT5 r
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 2.1
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex Larghezza Bande di Bollinger per MT5, senza ridisegno.
- L'indicatore Larghezza Bande di Bollinger è progettato per essere utilizzato insieme all'indicatore standard Bande di Bollinger.
- Questo strumento di trading è indispensabile per ogni appassionato di indicatori Bande di Bollinger, poiché la loro combinazione è molto efficiente per il trading sui breakout.
- L'indicatore Larghezza Bande di Bollinger mostra la distanza (span) tra le Bande di Bollinger.
COME USARE Larghezza Bande di Bollinger (Vedi esempio nell'immagine):
1) Trova il valore più basso di Larghezza Bande di Bollinger degli ultimi 6 mesi e aggiungi il 25% a questo valore per ottenere il LIVELLO di Breakout.
2) Collega il LIVELLO di Breakout all'indicatore Larghezza Bande di Bollinger. Collega anche l'indicatore Bande di Bollinger al grafico.
3) Attendi che il prezzo rimanga piatto tra i confini dell'indicatore Bande di Bollinger e che il valore di Larghezza Bande di Bollinger sia inferiore al LIVELLO di Breakout. 4) Aspettare il breakout attraverso il limite dell'indicatore delle Bande di Bollinger (la candela dovrebbe chiudersi al di fuori delle bande), controllare la larghezza della BB: dovrebbe essere al di sopra del LIVELLO di breakout.
5) Aprire un ordine di mercato nella direzione del breakout, impostare lo SL sul limite opposto delle Bande di Bollinger.
Impostare il TP almeno 3 volte più grande dello SL (a seconda delle aree di supporto/resistenza su timeframe più lunghi).
Questo è un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.