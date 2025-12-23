Risk Manager Panel Info

Il pannello TPSpro Risk Manager è uno strumento utile per chi desidera rimanere informato sullo stato attuale del proprio conto. Questo pannello fa parte del nostro sistema di Gestione del Rischio ed è integrato nel nostro prodotto più potente , TPSpro Risk Manager .
Il pannello è composto da tre colonne, ciascuna contenente informazioni utili. La prima colonna mostra le informazioni sul conto all'inizio del mese corrente, mostrando il risultato complessivo in percentuale e la valuta del deposito. La seconda colonna mostra il rischio giornaliero specificato nelle impostazioni. La terza colonna mostra lo stato attuale del conto.
Nella colonna Penalità viene visualizzata la presenza di penalità (in caso di raddoppio della perdita massima giornaliera).

Il pannello TPSpro Risk Manager è un indicatore multivaluta. Dovrebbe essere applicato al grafico di una singola coppia di valute!

Il pannello ha impostazioni di aspetto flessibili, così tutti possono scegliere i colori ottimali, la dimensione del carattere e altro ancora.

Il pannello informativo ha i seguenti parametri personalizzabili:

  • Blocco n. 1   - Impostazioni di base del consulente
  • Numero massimo di ordini al giorno   - Numero massimo di ordini al giorno
  • Ordini massimi chiusi da Stop Loss   - Numero massimo di ordini chiusi nel segno meno (   escluse commissioni e swap )
  • Rischio massimo giornaliero (in %)   - Rischio massimo giornaliero in percentuale del deposito
  • Blocco n. 2   - Impostazioni dell'aspetto
  • Mostrare InfoPanel?   - Mostrare il pannello informativo?
  • Angolo del grafico per l'allegato   - Angolo grafico per l'ancoraggio del pannello
  • Colore del profitto   - Colore del profitto
  • Perdita di colore   - Colore della perdita
  • Colore degli elementi non attivi   - Colore degli elementi inattivi (statici)
  • Colore degli elementi attivi   - Colore degli elementi attivi
  • Testo colorato   - Colore del testo
  • Font   - Carattere
  • Dimensione del carattere   - Dimensione del carattere
  • Confine   - Responsabile dell'esposizione della cornice del pannello
  • Coordinata X   - Coordinata X del pannello
  • Coordinata Y   - Coordinata Y del pannello
  • Larghezza del pannello   - Larghezza del pannello (nel caso in cui i numeri non rientrino nei campi)




