Smart Volume Profile MT4

Italian

  • Scansione "Smart Money" (Volume Markers): Le frecce indicano un volume anomalo (superiore alla media) con chiari colori verde/rosso. Aiuta a identificare l'ingresso dei grandi investitori e a filtrare i falsi segnali.

  • Avvisi Critici (Alerts): Non serve fissare lo schermo. Il sistema ti avvisa immediatamente quando il prezzo incrocia la linea POC (Point of Control), che è spesso un punto decisivo per la continuazione o l'inversione.

  • Struttura di Mercato Istantanea (Developing Profile): Mostra il profilo del ciclo di prezzo che si sta formando. Ti permette di vedere se il prezzo sta uscendo da una zona di accumulazione o se viene attratto verso la media.


